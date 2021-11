Cuáles son las mejores universidades de Colombia, según el 'ranking' THE

Como sucede a comienzos de cada mes de septiembre, la firma Times Higher Education (THE) dio a conocer su World University Rankings 2022, el listado de las mejores universidades del mundo, en el que aparecen diez instituciones colombianas dentro de las más de 1.600 evaluadas.



La tabla se basa en 13 indicadores cuidadosamente calibrados que miden el desempeño de una institución en la docencia, la investigación, la transferencia de conocimientos y la perspectiva internacional.



Los datos analizados para crear las clasificaciones incluyen 108 millones de citas de 14,4 millones de publicaciones de investigación, así como una encuesta a 22.000 académicos de todo el mundo.



La Universidad de Oxford del Reino Unido, que lideró el camino en la búsqueda mundial de una vacuna contra el covid-19, conserva el primer lugar por sexto año consecutivo.



De igual forma, los diez primeros puestos los ocupan las mismas universidades por segundo año consecutivo, aunque solo tres aparecen en la misma posición del 'ranking' que el año pasado. El California Institute of Technology (Caltech) y la Universidad de Harvard empatan en el segundo lugar.



Por su parte, la Universidad de Cambridge del Reino Unido vuelve al top cinco después de caer al sexto lugar el año pasado. La Universidad de Princeton en los Estados Unidos (séptimo lugar) también mejoró, subiendo dos lugares.



El top 10 a nivel mundial es:



1. University of Oxford (Reino Unido)

2. California Institute of Technology - Caltech (Estados Unidos)

3. Harvard University (Estados Unidos)

4. Stanford University (Estados Unidos)

5. University of Cambridge (Reino Unido)

6. Massachusetts Institute of Technology - MIT (Estados Unidos)

7. Princeton University (Estados Unidos)

8. University of California, Berkeley (Estados Unidos)

9. Yale University (Estados Unidos)

10. The University of Chicago (Estados Unidos)



Latinoamérica tiene su representación más alta en el THE World University Rankings con 125 instituciones clasificadas, de las cuales 18 universidades debutaron en el listado.



De ellas, nueve son de Brasil, seis de Ecuador y una de Argentina, Colombia y Perú, respectivamente. La Universidad de São Paulo de Brasil (201-250) sigue siendo la universidad con mejor desempeño en la región, y la única en lograr un lugar entre las 250 mejores.



La Pontificia Universidad Católica de Chile se ubica en el grupo 401-500 por primera vez desde el 2017, mientras que la Universidad de las Indias Occidentales de Jamaica (401-500) logra una posición entre las 500 mejores por primera vez.

Las mejores universidades de Colombia

Para el caso de Colombia, diez instituciones se posicionaron en la medición, una más que en la pasada edición. Tres son de carácter público mientras que las otras siete son privadas.



Ninguna logró entrar entre las 500 mejores del mundo. De esta forma, la de desempeño más destacado en el 'ranking' es la Pontificia Universidad Javeriana, que logró ubicarse entre los puestos 500 y 600.



Esto dista de otras mediciones similares, en las que siempre Los Andes y la Nacional lideran. El buen desempeño de la Javeriana se debió principalmente al componente de citas de sus investigaciones, que le otorgó un puntaje de 88,2 sobre 100.



El top tres lo completan la Universidad de los Andes (801-1.000) y la Universidad de Antioquia (1.001-1.200), que aparece en esta medición en particular como la mejor universidad pública, por encima de la Universidad Nacional, que se ubica en el cuarto lugar.



Concretamente, las diez mejores universidades de Colombia según el 'ranking' mundial de THE son:



1. Pontificia Universidad Javeriana (501-600 a nivel mundial)

2. Universidad de los Andes (801-1.000)

3. Universidad de Antioquia (1.001-1.200)

4. Universidad Nacional de Colombia (1.001-1.200)

5. Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) (1.201+)

6. Universidad del Norte (1.201+)

7. Universidad del Rosario (1.201+)

8. Universidad de la Sabana (1.201+)

9. Universidad EAFIT (1.201+)

10. Universidad Industrial de Santander (UIS) (1.201+)

REDACCIÓN EDUCACIÓN

