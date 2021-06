Julioprofe: ‘Las matemáticas son como los seguros de vida’

Dictar la clase de matemáticas online con mayor número de espectadores en el mundo es un título que las mentes más brillantes de YouTube (los ‘edutubers’) añoran en su palmarés. Pero saber que la democratización de sus conocimientos ha salvado miles de años, semestres y carreras profesionales de personas de todo el planeta es una de las grandes satisfacciones de Julio Alberto Ríos, Julioprofe, quien ostenta dicho récord, avalado por Guinness World Records el 8 de diciembre de 2020.



Si bien conectarse a recibir una clase de matemáticas en plena Noche de las Velitas no pintaba muy atractivo para los cibernautas, los cálculos no le fallaron a este caleño que un año atrás hizo su primer intento (de la mano de la Secretaría de Educación de Jalisco, en México) por romper la codiciada marca que desde mayo de 2018 ostentaba Polonia, con 4.598 personas reunidas en físico (aún el covid no estaba en las cuentas de la humanidad) para desentrañar los misterios de los cuadrados mágicos.



Ese primer round matemático del 2019 no estuvo nada mal. Más de 5.000 estudiantes ingresaron al ‘Corferias mexicano’ –Expo Guadalajara– a recibir en vivo y en directo la lección de matemáticas del Profe que conocían a través de YouTube, pero varios fueron descalificados y, por ello, la marca siguió en territorio europeo hasta el 7 de diciembre pasado, cuando 213.586 personas se conectaron a recibir la clase de ‘Aplicación de las Matemáticas’, dictada por el ingeniero civil valluno.



¿Cómo afectan las matemáticas nuestra cotidianidad?

Todo el tiempo estamos rodeados de números, datos y cifras; el simple manejo diario del dinero exige que hagamos cuentas y operaciones. Permanentemente estamos tomando decisiones con base en los análisis que hacemos y allí están las matemáticas.



Si vamos a hacer un negocio o a evaluar cotizaciones para un trabajo, todo es matemáticas. Por ejemplo, con el avance, la pandemia, las autoridades y los gobiernos van tomando decisiones basándose en el comportamiento de las cifras de contagios (activos y recuperados) y, lamentablemente, de fallecidos. Entonces, salen los decretos y las medidas de cuarentenas, aperturas, retornos a los confinamientos, etc., y allí están las estadísticas, las gráficas, las tablas, esa recopilación de información que se va dando y es lo que al final permite que las autoridades tomen decisiones. Hasta yo, para poner mi tablero, usé la geometría porque medí cuánto tiene el tablero, y cuánto, la pared, para marcar el lugar exacto de las perforaciones para los soportes.



Julioprofe.

¿Qué les dice a quienes aseguran que basta con saber sumar y restar?

Mucha gente dice: ‘odio las matemáticas’ o ‘¡qué va! Con saber sumar, restar y multiplicar uno se defiende en la vida’, y eso es falso, pues hay momentos en los que uno debe conocer más, saber sacar porcentajes. Por ejemplo, si sube la gasolina o la canasta familiar, casi todo lo hablan en porcentajes, entonces ahí están las operaciones y los términos matemáticos que hay que saber aplicar bien con el fin de tomar decisiones. Inclusive en la naturaleza, con la proporción áurea y la sucesión de Fibonacci también las encontramos.



¿Y si nuestro estilo de vida no implica calcular una raíz cuadrada o si para ello usamos la calculadora?



Al final, no importa el recurso que se utilice: el celular, la calculadora, etc. Lo importante es reconocer las operaciones y analizar: ¿me conviene o no me conviene? A partir de estas cuentas tomamos decisiones, y por eso digo que los conocimientos matemáticos son como los seguros: hay quienes dicen ‘¿para qué pago un seguro de vida o contra accidentes?’ y, preciso, el día que le pasa un accidente y no lo tiene, dice: ‘¡chanfle!, ¿por qué no lo pagué?’. Y por eso es mejor tenerlos que no tenerlos, pues no sabemos en qué momento los necesitaremos (…). Hay gente que las siente como un fastidio para su vida y es un error viendo todo lo que hacen posible, desde una sencilla comunicación vía Meet, que se da gracias al avance tecnológico del internet y detrás de todo eso hay puros unos y ceros que al final son la programación y las matemáticas haciendo su trabajo.



Además de fastidio, muchas personas les sienten temor a las matemáticas.



Sí, es que han tenido mala fama de ser aburridas, difíciles e, inclusive, una tortura. Pero las cosas han cambiado para bien, con el acceso que han tenido los niños, jóvenes y adultos a esta información mediante video-tutoriales, como los que hacemos con mis colegas ‘edutubers’ en Colombia (ya somos una comunidad y tenemos amigos en otros países de habla hispana). Quien realmente sienta algún temor o inseguridad ante las matemáticas, pues no tiene disculpa, se mete a YouTube y busca el tema que necesita: como operar fracciones o sacar la raíz cuadrada y le salen una cantidad de videos, con distintos formatos, en diferentes presentaciones, con animaciones, etc. Y ese acceso que antes era un poco más exclusivo y diferente (antes, el que podía pagar un profesor particular o el que tenía en su casa la megaenciclopedia hacía unas tareas de lujo) va democratizando el conocimiento y la educación.



Un colega suyo, el español Eduardo Sáenz de Cabezón, asegura que ‘las matemáticas nos hacen más libres y menos manipulables’. ¿Qué opina?



Tiene sentido porque cuando sabes matemáticas, al menos los conocimientos básicos, es muy difícil que te engañen, por ejemplo, cuando alguien quiera aprovecharse y te quiera vender algo con un supuesto descuento que, a la larga, no existe. Las matemáticas nos permiten dudar, hacer las cuentas y analizar si es verdad lo que le dicen a uno. Y se aplica a algo tan simple como cuando uno va al restaurante y no revisa la cuenta y paga y pasan los días y dice: ‘¡caramba! Me cobraron de más!’.



¿Cuál considera que es el ámbito en el que somos más manipulables y que con hacer las operaciones más elementales podríamos liberarnos?



La política. Por ejemplo, cuando muestran las encuestas de preferencia o intención de voto por X o Y candidato. Siempre desconfío de esos datos porque muestran algo para que la gente se incline por cierta decisión. Recuerdo en las últimas presidenciales; siempre encabezaban las encuestas Duque y Petro, y a Fajardo siempre lo mostraban con muy pocas opciones y la realidad fue otra y él dio la sorpresa, pues no estaba tan débil como lo mostraban las encuestas (…). Es difícil saber cuál fue la realidad de cada encuesta, pero siento que es una de las situaciones en las que la información, las cifras y los números que se presentan inciden en lo que las personas pueden elegir.



Hace 12 años, ¿cuál era el propósito del profesor Julio Alberto Ríos mediante sus primeros videos en YouTube?



Hace 12 años, yo trabajaba como profesor de un colegio en el día y de una universidad por la noche, y estos videos los dirigía a mis alumnos para apoyar los temas vistos en clase, pues yo detectaba que algunos estudiantes se distraían en mis explicaciones y otros faltaban a clases por diferentes razones y luego, al regresar, estaban muy perdidos en el tema. Me era muy complicado sentarme con cada estudiante y volver a explicar el tema. Por eso grababa mis explicaciones para que ellos pudieran verlas en casa y reforzar.



¿Qué comentarios recibía?



Mi familia siempre me apoyó, aunque mis padres al comienzo no lo entendían. Y yo tampoco, porque tenía mis clases en el colegio, en la universidad, daba mis clases particulares y estaba dedicando un tiempo adicional para hacer estos videos y publicarlos en YouTube. Nunca imaginé que esto pudiera crecer y convertirse en un proyecto del cual ya pudiera dedicarme de lleno, como vengo haciéndolo desde el año 2014.



¿Qué viene para el canal de Julioprofe?



Seguir grabando los videos, produciéndolos sobre diferentes temas que me comprometí a ofrecer (desde la aritmética, la geometría, el cálculo, la física, lo que ven los universitarios, etc.), y continuar con algo que he implantado en los últimos meses: tener invitados en mi canal. Empecé invitando otros colegas ‘edutubers’ colombianos como el profe García, la profe Mónica, la profe Elsa y otros que, como yo, hacen videos en diferentes disciplinas –química, inglés, matemáticas, psicología, ingeniería, robótica, electrónica, lengua castellana, etc.–. Y es una sección que se llama Al Recreo, para tener una conversación muy relajada, mostrar un poco más sobre su vida y anécdotas y darles ese impulso a sus proyectos en YouTube. Tomé un receso estos días porque estaba haciendo adecuaciones en el sitio en donde grabo, pero ya tengo todo listo para retomar e invitar a otros ‘edutubers’ amigos de Argentina, Perú, etc.



¿Cómo hacer esta plataforma más incluyente para los seguidores con discapacidad?



Por fortuna, YouTube tiene la facilidad de subtitular los videos automáticamente mediante un sistema de reconocimiento de voz y funciona para quienes tienen discapacidad auditiva. Lo ideal sería que cada video tuviera, como en televisión, al intérprete de lenguaje de señas (supongo que algunos canales ya lo incorporaron, pero yo, de momento, no lo tengo).



Sin embargo, una vez me escribió una persona invidente que me dijo que podía entender mis explicaciones. Yo no lo sabía, pero no es tan malo que hable tanto en los videos (muchas veces digo lo que estoy escribiendo, como un comentarista de fútbol que narra un partido) ya que si una persona no puede ver, sí oye lo que voy haciendo y puede formar en su mente esa imagen matemática de los símbolos y seguirme la explicación.



Fue algo que me llamó la atención y por ese lado no tengo intenciones de cambiar mi estilo ni en lo que digo, escribo y transcribo (cada vez que tengo la oportunidad me siento a pulir la subtitulación). Sí he mejorado a lo largo de estos 12 años la vocalización; ahora hablo más pausado y vocalizo mejor, y eso favorece el sistema de reconocimiento de voz de YouTube (en mis primeros videos, yo no lo tenía en cuenta y si yo decía ‘números’ muy rápido, me aparecía ‘bomberos’ en la transcripción, porque eso es lo que el algoritmo o la inteligencia artificial reconoce).

