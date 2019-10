Los problemas que se hallaron en el Plan de Alimentación Escolar

Los problemas en el Plan de Alimentación Escolar (PAE) no cesan. Esta iniciativa, de la cual dependen aproximadamente 5'300.000 millones de niños en todo el país, se ha visto salpicada por escandalosos casos de corrupción y malos manejos administrativos en los últimos años.



Ahora, la Contraloría General de la Nación, en conjunto con la Universidad Nacional y la Red Universitaria Anticorrupción (RedUVA), acaba de entregar un preocupante informe al Ministerio de Educación en donde revela una serie de inconsistencias que presenta actualmente el programa.

De acuerdo con el informe, en un 37 por ciento de la infraestructura de comedores es insuficiente, existe deficiencia en la dotación de los restaurantes y hay falta de seguimiento del programa.



Además, indica que en un 35 por ciento no se cumplen los estándares de calidad, los insumos son insuficientes por parte de los operadores y los menús no cuentan con particularidades socioculturales y médicas de los niños.



La investigación afirma también que en un 18 por ciento se detectaron irregularidades en contratación y pagos, los operadores incumplen las condiciones de los contratos y existen deficiencias en los mecanismos de seguimiento y control.



"En un 6 por ciento se identificó insuficiencia de recursos para la adecuada operación del programa. Y en 4 por ciento no hay cobertura para 100 por ciento de los estudiantes durante el año escolar", indica el informe.



El documento, dice el ente de control, se realizó para que en el marco del proyecto de resolución por la que se busca modificar los lineamientos técnicos-administrativos, los estándares y condiciones mínimas del PAE, se convierta en insumo de la proyección del nuevo Programa de Alimentación Escolar y Política Nacional de Alimentación Escolar.

Esta investigación, que se realizó en Amazonas, Bolívar, Chocó, Cundinamarca, la Guajira, Nariño, Norte de Santander, Quindío, San Andrés, Vichada y Bogotá, encontró que los problemas más recurrentes en las comunidades son:



La entrega de insumos insuficientes por parte del operador (63 por ciento), los complementos alimentarios que no cumplen condiciones de calidad y porciones estandarizadas (57 por ciento), los menús que no tienen en cuenta particularidades médicas y socioculturales de los niños (50 por ciento), la inconformidad con las raciones y/o minutas establecidas en los lineamientos del Ministerio de Educación (42 por ciento), los víveres e insumos que no cumplen con condiciones de calidad (36 por ciento) y desperdicios de comida (29 por ciento) y por último, la inadecuada organización de horarios para el consumo de los complementos alimentarios con un 16 por ciento.



