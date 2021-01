Las exigencias de Fecode para volver a clases presenciales

Esta semana la mayor parte de los colegios del país de calendario A iniciaron su regreso a clases, casi en su totalidad de manera virtual o a distancia, dadas las condiciones de salud por las que atraviesa el país, las cuales hicieron posponer el retorno presencial a las aulas por el modelo de alternancia.



Pese a eso, tanto el Ministerio de Educación como las diferentes regiones del país anunciaron que se dará continuidad a los procesos de adecuaciones de instalaciones con el fin de retornar en los próximos meses a los salones de clase en el momento en el que el impacto de la pandemia haya bajado.



(Lea también: Universidades que anunciaron matrícula cero para el periodo 2021-1)

Sin embargo, desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) los maestros siguen insistiendo en que no regresarán a las aulas, porque consideran que no están las condiciones sanitarias para ello.



El magisterio incluso dio a conocer una serie de exigencias para que los docentes del país vuelvan de manera presencial a las aulas.



(Lea también: Fundación Carolina ofrece 504 becas para estudiantes iberoamericanos)



El recién posesionado presidente de Fecode, William Velandia, aseguró que la negativa del sindicato obedece principalmente a motivos de salud: “hemos insistido en que se atiendan los conceptos de la comunidad científica, el personal de salud y sobretodo la situación del país. El 90,73 por ciento de los municipios están afectados por el contagio, las UCI están saturadas, cuarentenas y toques de queda por doquier. No hay condiciones para volver a las aulas de manera presencial e n estos momentos”.



Y añadió: “Los docentes hemos garantizado el derecho a la educación de forma responsable desde la no presencialidad, y seguiremos en ese ejercicio. Pero demandamos del Gobierno que se suspenda esa intención de retorno con el modelo de alternancia. Primero, porque no hay condiciones, segundo, porque los niveles de contagio están disparados, tercero, porque no es cierto que se han ido adecuando las instituciones educativas”.



(Lea también: Lanzan campaña para que los niños regresen a clases presenciales)



Así las cosas, en una reciente editorial publicada por Fecode, así como en las conclusiones de la junta directiva del magisterio llevada a cabo la semana pasada, la organización dio a conocer una serie de exigencias al Gobierno nacional respecto al regreso a clases.

Los puntos son los siguientes:

- Que el Gobierno Nacional defina fecha para el inicio, acceso universal, oportuno, gratuito y seguro de la vacuna contra el covid-19 y que se considere al magisterio dentro de las primeras líneas de aplicación de la misma.



Cabe recordar que de acuerdo con el cronograma del Ministerio de Salud, los profesores se encuentran en la tercera etapa de vacunación.



- Que se expida una directiva postergando el regreso a clases presenciales y la medida de la alternancia hasta tanto no se aclare y cambie la situación de incremento de la pandemia a través de los rebrotes.



(Lea también: Pandemia y brecha digital amenazan equidad educativa en Iberoamérica)



- Declarar enfermedad profesional a la covid-19 y a las enfermedades relacionadas.



- La aprobación de una prima tecnológica pedagógica “como bonificación por el trabajo en la virtualidad realizado y realizado en el 2021 por los educadores colombianos”.



- “La bioseguridad debe garantizarse en forma previa y con recursos suficientes”. Es decir, Fecode pide que el retorno sea universal en todos o la mayor parte de los colegios del país, y para ello pide que este tiempo en el que van a trabajar desde casa, el gobierno realice la adecuación de todos los establecimientos educativos.



(Lea también: Colegios: ¿superpropagadores de covid o no?)



- Asegurar las condiciones de salud mental y física de la comunidad educativa.



- Respaldar con adecuado presupuesto del Estado la organización escolar y curricular que requieren las actividades no presenciales, como también, las presenciales.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

Otras noticias:

- Venta de útiles escolares, a la baja en medio de la pandemia



- Abecé para postularse a Generación E



- Tres estudiantes con puntaje perfecto en Pruebas Saber 11: ¿Por qué?