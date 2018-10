Las claves para reinventar la educación en la era digital

¿La educación debe reinventarse ante la llegada de la tecnología? ¿La digitalización eliminará empleos? ¿Qué deben hacer las universidades para formar a las nuevas generaciones?

Estas y otras preguntas se debatieron en Madrid (España), en el marco de Enlighted, un encuentro organizado por la Fundación Telefónica y la Universidad IE Business School, cuyo objetivo fue entender cómo la tecnología está generando cambios en el sector educativo, especialmente en las universidades.



Expertos en el tema afirman que para responder a la digitalización es pertinente que las instituciones de educación superior actualicen constantemente sus programas.



"La gran pregunta es de qué manera integrar la educación dentro de los procesos productivos. Para ello, las universidades no deben dejar de reinventarse y permanentemente actualizar sus conocimientos", afirmó Pelayo Covarrubias, director de la Universidad del Desarrollo de Chile.



Covarrubias propone que las universidades deben crear estrategias con el sector empresarial, para descubrir nuevos caminos productivos.



"Les pongo un ejemplo: Telefónica nos entregó una base de datos de sus clientes y lo que hicimos, a partir de Big Gata, fue mirar qué nuevas oportunidades de negocio podría tener esa empresa. De hecho, a partir de esa investigación, abrimos una nueva carrera universitaria, enfocada en recopilación de datos", señaló el director.



Los especialistas reconocen que estudiar de forma virtual es un gran beneficio que ofrece hoy la tecnología y advierten que ese método no eliminará las universidades.



"Las universidades no van a desaparecer, pues hay que recordar que dichas instituciones son adaptativas a cualquier cambio y van a sobrevivir a la cuarta revolución. Además, hay que tener en cuenta que la educación superior promueve la innovación y eso empujará nuevos cambios. Recuerden que de una universidad se creó Facebook", planteó Juan Romo, rector de la Universidad Carlos III, ubicada en Madrid, España.

Para enfrentar el cambio las universidades deben enseñar competencias blandas e incentivar a los estudiantes a desarrollar planes de emprendimiento, dice José Escamilla, director de innovación educativa del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (México).



"De hecho, no les deberíamos llamar competencias blancas, sino competencias exitosas. Nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarle a los jóvenes a relacionarse, a tener capacidad de argumentación, a ser creativos y a tener la capacidad de innovar. Debemos motivar a los estudiantes", indicó Escamilla.



Romo fue más allá. "En la actualidad estamos digitalizando la humanidad. Eso está mal, debería ser al contrario. Todos los alumnos, independientemente de la carrera, deberían estudiar humanidades porque van a existir problemas éticos en la digitalización. Los datos serán requisa, pero ¿a dónde van a ir o quién los utilizará?", se pregunta el rector de la Universidad Carlos III.



Los expertos coinciden en que la personalización es una estrategia viable para enfrentar la llegada de nuevas tecnologías, pues aseguran que hoy los estudiantes se están graduando del colegio con nuevas competencias.



"La digitalización permite nuevos modelos educativos: a demanda, personalizados, colaborativos y atractivos. Y para lograrlo, necesitamos profesores cualificados. Según nuestras estadísticas, a 2030 el mundo necesitará 25,8 millones de docentes", señala Lucía Figar, directora del programa de aceleración de IE Business School.



La especialista dice que la educación enfrenta un gran reto, debido a que el número mundial de universitarios crecerá en un 70 por ciento hasta 2025, llegando a los 262 millones. Señala, además, el 50 por ciento de los empleos están en riesgo de desaparición en 20 años.



"Es importante repensar en el sistema y mejorar la forma cómo enseñamos. Ahora debemos enfocarnos en formar personas creativas y capaces de trabajar en equipo. Solo para que nos hagamos una idea, los estudiantes de hoy tendrán entre 10 y 14 empleos diferentes", puntualizó Figar.



