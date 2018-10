Las dudas que rodean caso de joven que se suicidó por presunto abuso

Este viernes en el Colegio San Viator rondaba una ambiente de preocupación entre directivos y padres de familia, luego de que se conociera el relato de Patricia Osorio, una madre de familia que denunció que su hijo, Daniel Eduardo Osorio, se suicidó porque fue abusado sexualmente en esa institución.



Daniel Eduardo decidió quitarse la vida a los 21 años, lanzándose desde un décimo piso cuando visitaba a su hermana en 2017, cuenta Julián Quintana, abogado de la familia.

"Hay diferentes cartas que él escribió antes de su primer intento de suicidio. Dejó mensajes de texto y escritos en redes sociales. Daniel decía que tenía una carga emocional muy alta, porque fue objeto de abuso sexual en el Colegio San Viator por parte de sacerdotes. Él nunca dice un nombre. En el primer intento de suicidio, Daniel se toma unos tranquilizantes, pero la mamá se da cuenta y lo alcanza a llevar al hospital. Le salvaron la vida", cuenta Quintana.



Patricia, según dice el abogado, encontró las cartas y por eso decidió indagar sobre la situación de su hijo. "Luego de que Daniel se recupera del primer intento de suicidio, la mamá le pregunta: cuéntame quién fue, yo te puedo ayudar. Pero él responde que no quiere hablar del tema porque es muy difícil para él, y porque quienes están detrás del abuso son personas muy peligrosas", dice Quintana.

La mamá del joven decide entonces instaurar una denuncia en la Fiscalía hace dos años. "Cuando Daniel se quitó la vida, en su pantalón tenía una nota que decía que prácticamente lo habían prostituido en el colegio", dice el abogado de la familia.



En una carta, el joven escribió: “Mamá: hoy llegó el día de decir adiós. Gracias por todo lo que me brindó. Me voy porque estoy cansado de esta vida. Yo jamás pedí venir al mundo y mucho menos pedí tener todos los trastornos psicológicos y afectivos que me hacen sufrir y no me dejan progresar. Y desde niño fui abusado en el colegio. Solo le pido que no me busque...a donde voy a estar”.



Patricia Osorio dijo a la W Radio que hasta el 18 de octubre de 2018 decidió revelar la situación, porque la Fiscalía no se ha pronunciado hasta el momento.



Albeyro Vanegas Bedoya, rector del Colegio San Viator, le dijo a este diario que hasta el momento "no conocen de ninguna investigación de la Fiscalía".



"He sido mencionado de alguna manera en este caso por la mamá de este estudiante, siendo yo director académico y rector de él por un día (...). El abuso es rotundamente falso para mí”, advierte Bedoya.



La denuncia, según el abogado, reposa en la Fiscalía 177 seccional de la Unidad de Delitos contra la Libertad, Integridad y Formación Sexual.



Bedoya afirma que es relacionado con el abuso por una investigación que adelantó la Fiscalía y el CTI en contra suyo hace varios años.



"En el 2006, soy acusado injustamente por un muchacho que habíamos expulsado en el Gimnasio Los Pinos por problemas disciplinarios. Ese niño es expulsado del colegio y en vez de contarle a la mamá lo que había pasado, dice que se retira de la institución porque lo habían acosado. Yo me presento a la Fiscalía voluntariamente y se inicia un proceso de investigación. Encuentran que soy inocente y absuelto tres veces de manera contundente”, cuenta el rector del Colegio San Viator.



Daniel ingresó al Colegio San Viator en 2005 y se retiró en 2012. Quintana explica que en repetidas ocasiones el joven, amante de la naturaleza y los animales, le aseguró a su mamá que no quería continuar en esa institución.



Quintana afirma que la primera señal de alerta que vio la mamá de Daniel fue en el colegio.



“Cuando Patricia fue al colegio, ella se encontró que él estaba en la oficina del cura (Albeyro Vanegas Bedoya) y a ella le pareció raro. Ella recuerda que el padre le dijo: Acá explicándole al monito porque no se tiene ir. Si es por el pelo, no se preocupe, yo se lo corto; luego le cogió la mano al niño. Inmediatamente la mamá sintió que ese trato no era normal en una relación entre alumno y rector. Con esos indicios ella comenzó a sospechar”, cuenta el abogado.



A estos cuestionamientos, el sacerdote respondió: "Cuando yo comienzo nuevamente en la rectoría, el niño decide no cortarse el cabello y que por eso se iba a ir del colegio. Yo le digo que me parece una bobada, pero efectivamente se retira. Eso ocurre en el 2012. Él se va de la institución y no volvemos a saber nada de Daniel hasta el 18 de octubre que estalló todo”.



Para el abogado de la familia el retiro de Daniel no se da por un corte de cabello, la decisión estaba motivada por el supuesto abuso.



El 9 de febrero de 2012, cuando Daniel decide retirarse de la institución, Patricia Osorio le escribió una carta al sacerdote Albeyro Vanegas en la que le agradece por su buena voluntad.



"Me motivan solo las palabras de agradecimiento, sus valores como ser humano, dan testimonio de la misión que cumplen día a día los Clérigos de San Viator. Dios le recompense su buena voluntad y ejemplo de justicia. Haré el último intento para encaminar a Daniel Osorio. Si no es posible, que la vida se encargue de enseñarle. Vuelvo a acudir a su bondad para solicitar el favor de autorizar a tesorería la devolución del valor de la matrícula correspondiente a 10°. grado”.



Según el abogado de la familia, la madre de Daniel tiene una cita en la Fiscalía General de la Nación para entregar todas las pruebas del caso.



REDACCIÓN EDUCACIÓN