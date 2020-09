Las dos universidades colombianas entre los mejores MBA del mundo

Cada año, la firma QS Quacquarelli Symonds publica el listado de los mejores Master Business Administration (MBA) del mundo, uno de los rankings educativos más importantes del mundo.



Los MBA o máster en administración de negocios, actualmente son reconocidos como uno de los títulos más relevantes en el mercado laboral, y así mismo uno de los más apetecidos en los círculos directivos de las grandes compañías.



(Lea también: Las mejores universidades de Colombia y el mundo, según el ranking THE)

Además, se les considera una oportunidad para mejorar la carrera profesional en el ámbito corporativo y sus ingresos en el mediano y largo plazo.



Y en la más reciente edición del QS Global MBA Ranking 2021, que reunió al selecto grupo de los mejores 258 programas de todo el mundo, llama la atención la presencia de solo dos instituciones colombianas: Eafit (Medellín) e Icesi (Cali).



(Lea también: Sena abre inscripciones a cursos de inglés virtuales y gratis)



Concretamente, a nivel latinoamericano, las universidades nacionales quedaron de la siguiente forma:



1. EGADE Business School (D.F. México)



2. INCAE Business School (Alajuela, Costa Rica)



3. IPADE Business School (D.F. México)



4. Universidad de Palermo (Buenos Aires, Argentina)



5. IAE Business School (Buenos Aires, Argentina)



6. ESAN Graduate School of Business (Lima, Perú)



7. CENTRUM Catolica Business School (Lima, Perú)



8. Universidad EAFIT (Medellín, Colombia)



9. Universidad Icesi (Cali, Colombia)



Llama la atención el caso de EAFIT que aparece por cuarto año consecutivo en el listado, siendo la única institución colombiana presente en los ranking de 2018, 2019 y 2020. Icesi, por su parte, aparece por primera vez.



(Lea también: Guía para entender los nuevos protocolos para el regreso a clase)



Actualmente otras universidades del país también tienen en su oferta académica programas de MBA como Los Andes, La U. del Norte, el Externado y El Rosario.



Cabe recordar que este tipo de listados no son definitivos ni implica que la calidad de los programas de otras instituciones no sean de alta calidad, sino que, de acuerdo a los criterios de evaluación de la firma, no fueron seleccionados.

¿Cómo fue la selección de los programas?

Para ser incluido en el ranking, el programa debía ser impartido principalmente en el campus (es decir, no a distancia), a tiempo completo y tener un tamaño promedio de clase de al menos 15 estudiantes.



Se evaluaron en total 13 criterios en cinco indicadores clave en los que se clasificaron los programas: Empleabilidad, Resultados empresariales y de exalumnos, Retorno de la inversión, Liderazgo intelectual y Diversidad de clases y profesores.



(Lea también: 'O dábamos matrícula cero o regresábamos a las aulas': U. Distrital)

¿Cuáles son los mejores MBA en el mundo?

1. Stanford Graduate School of Business (Estados Unidos)



2. Penn (Wharton) (Estados Unidos)



3. MIT (Sloan) (Estados Unidos)



4. Harvard Business School (Estados Unidos)



5. HEC Paris (Francia)



6=. INSEAD (Francia)



6=. London Business School (Reino Unido)



8. Columbia Business School (Estados Unidos)



9. IE Business School (España)



10. UC Berkeley (Haas) (Estados Unidos)



REDACCIÓN EDUCACIÓN