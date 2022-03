“Cuando fracaso, ¿tengo miedo de no tener suficiente talento?”. Esa fue la pregunta que respondieron más de 500.000 estudiantes en 72 países dentro del Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos (Pisa), en 2018.



Una prueba que cada tres años se hace a jóvenes de 15 años de naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), y de otros países en desarrollo, para evaluar no solo los conocimientos en matemáticas, lectura y ciencias, sino otros aspectos como competitividad, confianza en uno mismo o expectativas profesionales de los alumnos.



A partir de los datos que ofreció la respuesta que dieron a esta particular pregunta, que fue incluida por primera vez ese año, los investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia Clotilde Napp, de la Universidad Dauphine de París, y Thomas Breda, de la Escuela de Economía de París, se dieron cuenta de que los estereotipos que asocian el talento con los hombres estaban presentes en los jóvenes de casi todos los países estudiados.



Así, cuando ellos fracasan lo atribuyen a factores externos, como la mala suerte, pero cuando ellas lo hacen se culpan a sí mismas y piensan que es por falta de talento. Opiniones diametralmente opuestas que no se basan en datos objetivos, como el rendimiento escolar, sino en el estereotipo de “brillantez de género”, que la presenta como algo ‘inherente’ al sexo masculino. Y eso tiene unas consecuencias tremendas para ellas.



Según el estudio, que fue publicado en Science Advances, estos estereotipos podrían estar, además, expulsando a las mujeres de áreas dominadas por los hombres, como las tecnologías, la informática o las telecomunicaciones, que son, así mismo, las que cuentan con los empleos mejor pagados.

Cuando ellas fracasn se culpan a sí mismas y piensan que es por falta de talento. Foto: 123rf



Al analizar las respuestas, y al margen del rendimiento escolar de los estudiantes que tomaron la prueba, Napp y Breda descubrieron el impacto del estereotipo de la brillantez de género en la opinión de las niñas sobre su talento. En casi todos los países estudiados, encontraron que ante el fracaso, los muchachos son más propensos a atribuirlo a factores externos, mientras que cuando las jóvenes fracasan tienden a verlo como culpa suya debido al estereotipo generalizado de la brillantez de género.



De hecho, fue algo que encontraron en la amplia mayoría de los lugares en los que se aplicó la evaluación: en 71 de los 72 países de la encuesta, las mujeres eran más propensas que los hombres a atribuir su fracaso a la falta de talento, un estereotipo que era más fuerte en los países más desarrollados o más igualitarios en cuanto a género, y mayor entre los estudiantes de alto rendimiento.



Para Napp y Breda, este estereotipo podría ser la causa que frena a las mujeres a la hora de apostar por las carreras que se considera que requieren brillantez y podría estar relacionado con las diferencias de género mostradas por los estudiantes en las preguntas sobre competitividad, confianza y la disposición a trabajar en ocupaciones y sectores masculinizados como la tecnología, la informática o las telecomunicaciones.

En opinión de los investigadores, estos estereotipos deberían considerarse más sistemáticamente como una posible explicación del techo de cristal que afecta a las mujeres.



Para la profesora de la Universidad Nacional María Elvia Domínguez, psicóloga especialista en temas de género, efectivamente todavía persiste esa atribución de que las mujeres deben esforzarse más en un trabajo y menciona que esto no solo ocurre en áreas relacionadas con las ciencias o la tecnología, sino, incluso con la actividad política. “Debemos estar mostrando permanentemente que merecemos estar en ese lugar, ese prejuicio sí determina las expectativas que tenemos, es así como las pocas mujeres que acceden a cargos públicos son evaluadas en forma muy exigente”, dice la experta. Esto también lleva a que mujeres y niñas tengan experiencias de estrés diferenciadas por género.



Con el objetivo de contribuir a un cambio para dejar atrás estos estereotipos e impulsar un proceso de empoderamiento en las mujeres, científicas como la doctora Ana María Porras, ingeniera biomédica, se han vinculado a iniciativas como If Then She Can (Si ella quiere puede), un programa estadounidense que busca demostrarle a las niñas y a los adultos que las rodean, como sus padres y profesores, que todo tipo de mujeres caben en la ciencia, mostrándoles referentes.



Para ella, el papel de los adultos resulta fundamental para evitar continuar perpetuando este tipo de pensamiento, que no es innato sino heredado. “Niñas y niños cuando son muy pequeños demuestran el mismo interés por cosas relacionadas con las ciencias e ingeniería, es con el paso del tiempo como se empiezan a encasillar con estos estereotipos que no tienen nada que ver con nuestras habilidades”, afirma.

