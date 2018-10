5 competencias que deben tener los nuevos profesionales

Amplio es el debate que se desarrolla alrededor de las competencias, habilidades y características que deben tener los profesionales de hoy en día para enfrentarse al mundo laboral. Algunos expertos enfatizan en que el manejo de un segundo idioma es definitivamente un valor agregado, pero que es mucho más valioso si el profesional, además de dominarlo, sabe desenvolverse en un ambiente internacional diferente al de su proveniencia.



Por otro lado, también destaca que un joven desarrolle la capacidad de resiliencia, una característica que solo se asociaba, hasta hace poco, a las víctimas de la violencia armada o sexual en el país. Aquí una explicación del por qué se piden cada una de las competencias, entre otras:

1. Resiliencia

"En el mundo de los negocios y de las empresas las dinámicas y las situaciones están cambiando constantemente. Hoy en día necesitamos profesionales que sepan sobreponerse a las vicisitudes y que además sepan construir a partir de ahí. Que no se queden en lo que pasó sino que sean capaces de reinventarse y seguir", dijo a ELTIEMPO.COM Claudia Solano, Vicepresidente de Gestión Humana y del Conocimiento en la compañía Old Mutual.



De igual forma opina Claudia Ortega, de Philogy I+Di Organizacional, quien asegura que "la resiliencia, que es la actitud de superación ante el fracaso, es importante para que los profesionales puedan sobreponerse a las dificultades que se les presentan en los diferentes trabajos".



Para Ortega, "este trabajo debe venir incluso desde que la persona es muy pequeña, así es algo que se convierte en su día a día".

Un profesional que sabe moverse en varios contextos y aceptar las diferencias que en ello se presentan. Foto: Cortesía ProColombia

2. Interculturalidad

Este término, que tiene que ver con el proceso de comunicación e interacción entre personas y grupos con identidades culturales específicas, es muy valorado entre las empresas hoy en día.



"Lo que se está viendo con el nuevo contexto que presenta Internet es que ya no existen fronteras, por lo que el profesional debe traspasar las barreras académicas para generarse nuevas oportunidades a sí mismo y a las empresas", Ortega, quien también es docente universitaria.



Según Ortega, muchos de los proyectos que presentan los profesionales de hoy en día tienden a ser multiculturales, lo que quiere decir que un profesional que sabe moverse en varios contextos y aceptar las diferencias que en ello se presenten (sociales, raciales, etc..), esto es bastante valorado en el mundo laboral.

3. Bilingüismo

El bilingüismo es una competencia que se le está requiriendo hace más o menos 10 años a los profesionales. Sin embargo, hoy en día existe una variante y es que para una persona no solo es importante el manejo de un segundo idioma, sino también saberlo utilizar como herramienta para sellar negocios o establecer buen relacionamiento, por ejemplo, con posibles inversionistas de una empresa a la que trabaja.



"Esto se expande pues un joven deben tener la capacidad de crear redes que vayan más allá de su ámbito local. Debería poder sellar negocios en distintos países, y eso significa el dominio de una segunda lengua", dijo a ELTIEMPO.COM Steven Grundy, Director de la Sede Salitre del British Council en Colombia.



Según el directivo, "un candidato debería elegir un idioma dependiendo de lo que necesite para su vida y su empresa. Sin embargo, el inglés es un idioma que provee muchas oportunidades por la cantidad de países que lo hablan en el mundo".



Para Grundy, "un profesional no debe asustarse solo porque a edad avanzada no domina un idioma, este se puede aprender a cualquier edad y depende de la disciplina de cada estudiante el qué tan rápido logre interiorizarlo y posteriormente dominarlo".

Hace algunos años era suficiente con el manejo básico de programas como Excel, Word y Power Point. Foto: 123rf

4. Tecnología

Por otro lado, el buen manejo de las herramienta tecnológicas es otra de las competencias que se le están pidiendo a los nuevos profesionales. Hace algunos años era suficiente con el manejo básico de programas como Excel, Word y Power Point, pero hoy en día los mercados y las empresas exigen nuevos formatos o diferentes formas de presentar la información que no se parezcan a las 'tradicionales' y un buen profesional debe saber en primer lugar encontrar estas herramientas, y en segundo lugar darles un buen uso para beneficio de las empresas.

5. Habiliades STEM

STEM es el acrónimo en inglés de los términos Science, Technology, Engineering y Mathematics, utilizado para designar las disciplinas académicas mencionadas que en nuestros días ocupan un rol fundamental en el impulso de las nuevas realidades y oportunidades, pero además que deben hacer parte de las habilidades a dominar por un nuevo profesional.



El término fue acuñado por la National Science Foundation (NSF) en los años 90 y hoy en día está haciendo eco en las áreas de Recursos Humanos de cientos de empresas alrededor del mundo.



"Estas habilidades están siendo trabajadas desde las universidades para que los profesionales manejes de manera integral ciertos conocimientos que son básicos para su buen desarrollo dentro de las organizaciones o en los proyectos que vayan a emprender", añade Ortega, de Philogy I+Di Organizacional.



María del Mar Quintana Cataño

ELTIEMPO.COM - APP

@Miradelmar