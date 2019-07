Las claves del nuevo decreto de calidad de la educación superior

Luego de nueve meses de discusión entre el Gobierno Nacional y distintos actores de la educación, este jueves finalmente se firmó el decreto que supone una transformación del registro calificado de las Instituciones de Educación Superior (IES), que es el instrumento de medición para certificar si una universidad cumple con los requisitos de calidad para ofrecer un programa de pregrado o de posgrado.



La norma fue firmada por el presidente Iván Duque y la ministra de Educación, María Victoria Angulo, en presencia de los rectores miembros del Sistema Universitario Estatal (SUE), de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún), de Colciencias y de otras organizaciones.

“Lo que estamos haciendo es trascendental e histórico para el país –señaló el presidente Duque durante la firma del decreto–. Primero, queremos resaltar la calidad enfocada hacia el aprendizaje (...). Acá estamos alineando el propósito no solo de enseñar, también de cómo aprende el estudiante y de qué manera se va a desenvolver”.



“El segundo paso se concentra en las modalidades para ofrecer educación, pues ahora debemos brindar la oportunidad de acceder a la educación digital desde cualquier parte”, subrayó.



El decreto 1330 del 2019 reglamenta el registro calificado de 300 instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias del país. Por eso uno de sus principales aportes según la ministra de Educación es que ahora las IES solo deberán sacar un único registro calificado para poder ofrecer un pregrado o posgrado, bien sea en modalidad presencial, a distancia, virtual o dual. Este es un requisito indispensable para poder garantizar la calidad educativa.



(Lea también: Este viernes se posesiona Alejandro Gaviria como rector de Uniandes)



Es un cambio positivo, aseguran los rectores, pues antes se debía sacar un registro por cada modalidad y demandaba mucho tiempo, en ocasiones año, mientras verificaban infraestructura, docentes, programas curriculares, desarrollos de investigación, entre otros.



Con el nuevo decreto, que se espera comience a regir a partir del primero de agosto, en el proceso para solicitar el registro no solo se evaluarán las capacidades y procesos de la institución, sino los resultados académicos de los estudiantes.



Leonardo Fabio Martínez, rector de la Universidad Pedagógica le aseguró a este diario, antes de ser firmado el decreto, que se necesitaba que los procesos de renovación de registro calificado y de acreditación fueran más fáciles “para que las universidades no resulten haciendo dos procesos que no tengan coherencia entre ellos”.



(Además: 'Con transportes alternativos se reducirá la deserción escolar')



En ese sentido, el ministerio explica que se incluyeron “mecanismos para que la información reportada por las instituciones ante el Consejo Nacional de Acreditación, sea tenida en cuenta en los procesos de registro calificado (que se hace a través de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación).



“Esto evitará la duplicidad de procesos”, asegura la ministra de Educación.



También se elimina la figura de programa de extensión, una metodología presente en el decreto anterior (1295 de 2010) y que exigía un registro calificado por cada modalidad presencial, virtual, a distancia y dual. “Este cambio le permitirá a las universidades mayor agilidad en la oferta de todos esos programas”, detalla la ministra.



Una de las solicitudes de las IES, sobre todo de aquellas que en sus pénsum ofrecen programas virtuales y a distancia, es que el decreto tenga en cuenta la realidad de ese modelo, ya que tiene particularidades especiales y hoy acogen a más de 500.000 estudiantes, según el Observatorio de la Universidad Colombiana.



En ese sentido, Angulo asegura que el documento contempla la “promoción de la oferta de programas en las diferentes modalidades: presencial, a distancia, virtual, dual u otros desarrollados adecuados a las necesidades poblacionales y territoriales”.



(Le sugerimos leer: ¿Quiere trabajar en Quebec? Esta oportunidad le puede interesar)

¿Qué dicen los rectores?

Para Alejandro Cheyne, rector de la Universidad del Rosario, el decreto es importante por tres aspectos: eficiencia, despliegue regional y autonomía universitaria.



“Cuando uno quiere abrir un nuevo programa el proceso puede tardar hasta un año. En la medida en que los procesos ante el Ministerio de Educación son más ágiles, las universidades podemos ofrecer programas acordes a las necesidades de la sociedad”, indica Cheyne.



Agrega que la nueva reglamentación permitirá llegar “no solamente a las principales ciudades sino a todas las regiones. Además, reconoce el proyecto vocacional institucional de cada universidad, según su contexto”.



Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba y director del Sistema Universitario Estatal (SUE), opina que el decreto “reconoce lo consensuado con el sector”.



“Ofrece una autonomía que le permite a las universidades pensar en función de su territorio, ya sea regional o en la capital (...). Este decreto garantiza el aseguramiento de la calidad de la educación que desde hace 30 años se ha mantenido con los mejores estándares”, dice Torres.

Construcción colectiva

Para la creación del decreto se contempló la participación de más de 600 rectores y representantes de 247 instituciones de educación superior, luego de que levantaron la voz de protesta para que fueran incluidos en el proceso.



El Ministerio de Educación explica que se realizaron 29 talleres ‘Calidad es de todos’, organizados por el Gobierno Nacional en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, entre octubre de 2018 y junio de 2019, con el ánimo de recoger observaciones, inquietudes y necesidades que permitieran definir las estrategias.

Decreto propicia que las universidades se autorregulen’: Mineducación

¿El nuevo decreto se adapta a las actuales necesidades del desarrollo y de la sociedad colombiana?



La dinámica y las tendencias globales de la educación superior evidencian la necesidad de estructurar un sistema que sea incluyente y articulado, basado en resultados de aprendizaje de los estudiantes (...). Esta normativa promueve la capacidad de autoevaluarse y autorregularse, por medio de sus sistemas internos de aseguramiento de la calidad, cree en la calidad de nuestras instituciones y les entrega la responsabilidad de seguir construyendo un camino de alta calidad, tomando decisiones que cumplan con los retos de pertinencia que el país demanda.



Una queja constante de los rectores es que los procesos de registro son muy demorados. ¿Esto va a cambiar?



Es preciso mencionar que las solicitudes de registro calificado se centran especialmente en la verificación y evaluación de quince condiciones de calidad establecidas en la Ley 1188 de 2008. Con la norma pasada, cada vez que una institución de educación superior solicitaba un registro calificado, se verificaban y evaluaban todas esas condiciones, lo cual requería un arduo trabajo de valoración del Ministerio de Educación Nacional.



Por ello, el nuevo decreto plantea dos etapas en el procedimiento para atender las solicitudes de registro calificado, prerradicación y radicación.



¿Qué propone este nuevo decreto para las universidades en temas como la investigación?



En materia de investigación también era importante precisar que son las instituciones las que, desde su identidad, tipología, naturaleza y niveles de formación, declaran la intensidad en la que van a fomentar la investigación para el desarrollo de conocimientos, actitudes y habilidades que permitan la solución de problemas o el análisis de situaciones particulares de carácter disciplinario, interdisciplinario, profesional o técnico.

REDACCIÓN EDUCACIÓN

​EL TIEMPO