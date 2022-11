Tras varias horas de conversaciones sostenidas entre el Gobierno y los rectores de las universidades privadas del país, el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, anunció que se llegó a un consenso “casi mayoritario” para que las instituciones no aumenten el precio de las matrículas por encima del Índice de Precios del Consumidor (IPC), que para el mes de octubre fue del 12,2 por ciento.



Este anuncio se da luego de conocerse el inconformismo de algunos estudiantes universitarios, principalmente de las universidades Javeriana (sedes Bogotá y Cali), Los Andes y Libre, quienes ante lo que consideran un aumento desproporcionado en los costos de matrículas se manifestaron en las calles a lo largo de esta semana.

Ahora bien, los resultados de esta reunión deben ser analizados con detenimiento, dado que al ser un acuerdo “casi mayoritario” no quiere decir necesariamente que todas las instituciones mantendrán las alzas por debajo del IPC, ni que haya algunas que se hayan negado rotundamente a bajar el porcentaje de los incrementos.



De esta forma, estos son los puntos clave para entender qué ha pasado y qué viene ahora.

¿Qué se acordó?



La propuesta del Ministerio de Educación ha sido desde hace varias semanas que las universidades o incrementaran sus precios por encima del IPC. Esa misma propuesta fue presentada de nuevo a los rectores de las universidades privadas.



Esto se debe no solo al inconformismo de los estudiantes, sino que, de acuerdo con el ministro Gaviria, “se debe ser conscientes del momento que atraviesa el país y las familias de los estudiantes”, quienes ante el fenómeno inflacionario actual ven afectada su vida financiera en múltiples aspectos.



Tras la reunión, se conoció que la totalidad de los rectores estuvo de acuerdo en no subir los precios de las matrículas por encima de este tope.

¿Eso quiere decir que bajarán los precios?



No. La gran mayoría de las universidades privadas del país establecieron sus alzas por debajo del IPC. En el caso de aquellas que ya habían superado este tope, los rectores aclararon que no es su competencia reajustar los incrementos, sino que esto corresponde a órganos internos como los consejos superiores y juntas directivas.



Entre ellas están las dos universidades en las que se ha hecho más evidente el descontento, que son la Javeriana y Los Andes, las cuales habían subido sus precios en un 13,9 y 12,8 por ciento, respectivamente.

¿Por qué el IPC?



Aunque suene que igual se puede seguir considerando alto el aumento del 12,2 por ciento, este es el límite que establece la ley. Y es que la normativa vigente da libertad a las universidades de incrementar sus precios de manera autónoma mientras no supere el valor del IPC.



El problema es que en años anteriores la inflación no superó los dos dígitos, por lo que este año se sintió más fuerte esta medida.

¿Pueden las universidades mantener los incrementos por encima del IPC?



Sí. La normativa actual también establece que hay casos en los que las universidades pueden pasar este tope. Eso sí, deben justificar ante el Ministerio de Educación sus motivos, detallando minuciosamente en qué se destinarán esos recursos.



De esta forma, si los consejos superiores de instituciones como Los Andes y Javeriana mantienen sus alzas por encima del IPC, pueden hacerlo si cumplen con las condiciones.

¿Qué viene ahora?



Los rectores, al haber estado de acuerdo con no subir sus matrículas más allá del IPC, deberían pasar esta propuesta ante el consejo superior de cada institución, para establecer si se reducirá el precio.



En caso de no hacerlo y mantener las alzas encima del IPC, tienen por ley hasta el 15 de diciembre para presentar al Ministerio de Educación sus razones, y será esta entidad la que determine si estos incrementos son razonables o no, y tomará medidas al respecto.



REDACCIÓN EDUCACIÓN