Falta un paso para garantizar gratuidad a estudiantes de U. Distrital

Como ya lo han venido haciendo varias universidades públicas del país, la Universidad Distrital dio un importante paso para garantizar la gratuidad del tercer semestre de 2020 para la totalidad de sus estudiantes (en esta institución se considera tercer semestre al último periodo académico del año).



Se trata de una medida que busca servir de alivio económico para los estudiantes de esta alma mater, quienes habían reportado una importante reducción en sus ingresos y los de sus familias, poniendo en riesgo su continuidad en la institución.



Ante esta situación, la alcaldesa Claudia López dio la noticia en su cuenta de Twitter: "Acabamos de aprobar en el Consejo Superior de la Universidad Distrital la financiación total de la matrícula para todos los estudiantes de pregrado para el semestre 2020-3. Avanzamos en nuestro compromiso de educación superior, pública, de calidad y gratuita".



Sin embargo, todavía restan algunos pasos para que se garantice la gratuidad a la totalidad de estudiantes.



Lo que se aprobó este jueves en el consejo superior de la universidad es la gratuidad de la matrícula para estudiantes de estratos 1 y 2 (cerca del 75 por ciento del alumnado del establecimiento educativo), mientras que el Distrito subsidiará el 50 por ciento en estratos 3, 4, 5 y 6. Aplica solamente a estudiantes de pregrado.



¿Quiere decir que no habrá matrícula cero total? No. De acuerdo con la administración distrital, sí habrá gratuidad para todos, pero falta definir la manera de cubrir a la población restante.



La razón es que hace unos días la Alcaldía solicitó al rector Ricardo García hacer uso de $ 244.689'791.000 que ya aportó el Distrito en el presupuesto de este año, con el fin de suplir el valor de la matrícula de todos los estudiantes. Aunque la administración considera que estos recursos son suficientes, el plan presentado por la institución al consejo superior no alcanzó a abarcar a todos los estudiantes, e incluso, hace unos días, se pidieron recursos adicionales.



Ante esto, la alcaldesa insistió en que el dinero ya entregado es suficiente, por lo que pidió al rector presentar un nuevo plan de reorganización de recursos en una reunión que tendrá lugar el próximo martes: “Se tendrá que presentar la propuesta de traslados requeridos para poder ejecutar esa decisión del consejo superior (...), que nos traigan una propuesta concreta para financiar matrícula cero a todos los estudiantes del semestre”, dijo la alcaldesa.



Esto quiere decir que la medida se aprobó, pero de momento no hay un plan concreto para costearla por completo. Así puntualizó la mandataria: “Que quede claro que hoy está aprobado que habrá matrícula cero”.



El rector García manifestó que se buscarán las alternativas, pero dio un parte de tranquilidad a los estudiantes, asegurando que se alcanzará la meta de la gratuidad: “Tenemos la tarea de entregar una propuesta sobre qué traslados presupuestales haremos para garantizar gratuidad en la matrícula a los estudiantes de pregrado el próximo semestre. No es fácil, pero pueden estar seguros de que continuaremos buscando lo mejor para la Universidad Distrital. ¡Seguimos!”



Una vez se alcance dicha estrategia, los alumnos de pregrado de esta institución tendrán garantizada su continuidad sin tener que pagar un peso para el tercer semestre de este año, el cual empezaría en agosto o septiembre, fecha que aún no está definida, en especial por los retrasos que trajo consigo el paro estudiantil del año pasado.



