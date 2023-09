En un reciente ranking de las mejores universidades del mundo elaborado por Times Higher Education (THE), se evaluaron 1.904 universidades de 108 países y regiones, marcando esta edición como la más extensa en los 20 años de historia de estas clasificaciones.



Dentro de esta lista, se destacan varias instituciones latinoamericanas, entre las cuales varias universidades colombianas sobresalen gracias a sus altas puntuaciones en los indicadores de calidad establecidos.

El ranking evalúa a las universidades con un alto nivel de investigación utilizando un conjunto de 18 indicadores de rendimiento equilibrados, agrupados en cinco categorías principales: enseñanza, calidad de la investigación, ambiente de investigación, perspectiva internacional e industria.



Entre estas métricas recientemente incorporadas, se incluyen tres que se centran en la excelencia de la investigación, así como una que evalúa las patentes en el ámbito industrial.

En este contexto, es importante destacar que las universidades colombianas sobresalen, en particular, en el indicador que mide la calidad de la investigación y también en el aspecto de proyección internacional.



Ahora bien, en cuanto a las universidades latinoamericanas, este año hay 197 universidades de 15 países de la región.

Estas son las 10 mejores universidades en Latinoamérica

Este año, el ranking de universidades incluye un total de 197 instituciones académicas provenientes de 15 países de la región latinoamericana. En este sentido, Brasil se destaca como el país con la mayor representación en la clasificación, albergando a 56 de sus universidades. Chile ocupa la segunda posición, con 28 instituciones, un aumento con respecto a las 23 del año anterior. Colombia se sitúa en el tercer puesto con 21 universidades evaluadas, mientras que México se ubica en el cuarto lugar, con un total de 20 universidades en la lista.

La universidad que lidera la clasificación en América Latina es la Universidad de São Paulo, que se encuentra en el rango de las posiciones 201 a 250 a nivel mundial.



A esta le sigue la Universidad de Campinas, también ubicada en Brasil, la cual es la segunda institución mejor clasificada en la región latinoamericana, situándose en el grupo 351 a 400, lo que representa una mejora con respecto a su posición anterior en el grupo 401 a 500.



Por su parte, la Pontificia Universidad Católica de Chile se posiciona como la tercera universidad mejor ranqueada en América Latina, ubicándose en el grupo 401 a 500 de la clasificación mundial.

El cuarto, quinto y sexto lugar son ocupados por la Universidade Estadual Paulista (UNESP), la Universidade Federal do Río de Janeiro y la Universidade Federal do Río Grande do Sul, respectivamente.



El séptimo puesto corresponde a México, representado por el Instituto de Tecnología de Monterrey. Luego, en el octavo lugar, encontramos a Colombia, que está representada por la Universidad de Los Andes.



La Universidad de Chile se ubica en el noveno puesto, mientras que en el décimo, nuevamente, aparece Colombia, representada por la Universidad de la Costa.

Es decir, de dentro del top 10 de las mejores universidades de América Latina, dos son colombianas.

¿Cuáles son las mejores universidades del mundo?

Según la firma, estas serían las mejores instituciones de educación superior en el mundo:

1. University of Oxford (Reino Unido)

2. Stanford University (Estados Unidos)

3. Massachusetts Institute of Technology - MIT (Estados Unidos)

4. Harvard University (Estados Unidos)

5. University of Cambridge (Reino Unido)

6. Princeton University (Estados Unidos)

7. California Institute of Technology - CalTECH (Estados Unidos)

8. Imperial College London (Reino Unido)

9. University of California, Berkeley (Estados Unidos)

10. Yale University (Estados Unidos)

11. ETH Zurich (Suiza)

12. Tsinghua University (China)

13. The University of Chicago (Estados Unidos)

14. Peking University (China)

15. Johns Hopkins University (Estados Unidos)

16. University of Pennsylvania (Estados Unidos)

17. Columbia University (Estados Unidos)

18. University of California, Los Angeles (Estados Unidos)

19. National University of Singapore (Singapur)

20. Cornell University (Estados Unidos)

