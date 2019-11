Lanzan programa para formar a docentes en educación socioemocional

La organización de educación y emprendimiento social Coschool, y el Ministerio de Educación Nacional, lanzaron la primera Alianza para la Formación Socioemocional en Colombia, en el Centro de Innovación del Maestro -MOVA- en Medellín. Este proyecto educativo busca formar a los educadores del país en el ámbito socioemocional y espera educar a 300.000 profesores en Colombia antes de 2030.

Henry May, director de Coschool, considera que formar a los profesores en el ámbito socioemocional es importante porque existe una brecha entre la educación y lo que necesitan los jóvenes en el mundo de hoy.



"La capacidad de ser sensible, la creatividad, el autoconocimiento y la empatía con el otro son aspectos que son claves en el éxito de cada persona y también para el bien de la sociedad (...). Debemos aprender a escuchar, a sentir, a buscar soluciones para las situaciones que nos encontramos", explicó May.



El programa, denominado 'Edumoción Móvil', cuenta con dos etapas presenciales y uno virtual de dos meses, en donde se enseñan estrategias para trabajar la educación socioemocional en distintos contextos.



"Trabajamos con cuatro perfiles, la capacidad de reflexionar por sí mismo, de reconocerse, de escuchar y de solucionar conflictos con el otro y de saber tomar acciones en base a lo que se aprendió", expuso May.



Este año, la formación llegó a más de 760 educadores de Urabá, el Eje Cafetero, Magdalena, Valle del Cauca, Bogotá, Antioquia y Santander y logró que 660 de ellos pudieran certificarse en el curso. Se espera que con la alianza con el Ministerio de Educación el programa logre impactar a más profesores el próximo año en distintos lugares del país.



Actualmente, la Alianza para la Formación Socioemocional en Colombia cuenta con el apoyo de 20 instituciones, entre esas el Ministerio de Educación Nacional, la Fundación Bancolombia, la Fundación Luker y la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

​

​EDUCACIÓN