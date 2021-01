Lanzan campaña para que los niños regresen a clases presenciales

Con el objetivo de que los estudiantes de colegio regresen a los salones de clase, que desde hace casi un año cerraron sus puertas por culpa de la pandemia por covid-19, un grupo de ciudadanos lanzó la campaña, #LaEducacionPresencialEsVital.



De acuerdo con los promotores de la iniciativa, esta situación ha derivado en una "tragedia que no se ve, que pareciera irrelevante ante tantos otros temas; una tragedia con todas sus consecuencias, no solo en el tema educativo, sino económico, de salud mental y desarrollo del país".

La campaña es impulsada por expertos en educación como Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes; Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional; Ángel Pérez, docente e investigador en temas educativos; Óscar Sánchez, exsecretario de educación de Bogotá; Alejandro Noguera, rector del Gimnasio Campestre e Isabel Segovia, ex viceministra de Educación.



Desde el campo de la salud, es promovida por otros como la epidemióloga Zulma Cucunubá, el investigador Andrés Vecino, el salubrista Diego Lucumí y el exviceministro de Salud, Iván Darío González.



La congresista Juanita Goebertus también hace parte del grupo que lidera el movimiento.



"Lo que estamos viviendo es una tragedia silenciosa por varias razones. Por un lado, porque la mayoría de los niños colombianos no cuenta con una buena conectividad que les permita el acceso a las clases virtuales. Por otro lado, está el hecho de que los profesores no estaban capacitados para dictar clases virtuales, entonces terminaron dando clases presenciales pero a través de una pantalla, lo cual no es el objetivo", asegura la ex viceministra Segovia.



Para la experta, a lo anterior se suma el hecho de que los niños y jóvenes en edad escolar no tuvieron la oportunidad de tener una instrucción satisfactoria por parte de sus profesores y una interacción real con sus compañeros, que los ayude en las discusiones y en la motivación del aprendizaje.



Según Segovia, todo lo anterior ha derivado en un retroceso de unos 20 años en el desarrollo de la educación en Colombia. En este sentido, los convocantes señalan cifras del ministerio de Educación Nacional que indican que más de 100.000 estudiantes han abandonado sus estudios.



De ahí, la urgencia de que se retomen las clases presenciales.



“Estamos preocupados por la resistencia de Fecode, de otras organizaciones y

algunos secretarios de educación al modelo propuesto de alternancia y quisiéramos

estar seguros de que después del pico actual, finalmente se abran los colegios”

afirma Moisés Wasserman.



Para promover este modelo, estos expertos aseguran que, en el caso de los niños, se ha evidenciado que se contagian menos que los adultos, por lo que "obligarlos a mantenerse en casa, retrasa su desarrollo emocional y cognitivo, amplía la brecha de desigualdad que ya existía en nuestro país, y los expone al hambre, el maltrato, el abuso, la soledad y con todo esto a la depresión".



“Perder un año de aprendizaje puede parecer irrelevante ante un riesgo como el de

perder la vida. Pero ese no es el dilema: los niños y jóvenes no arriesgan su vida por

ir al colegio. Por otra parte, para muchos estudiantes ese atraso puede significar

culminar la secundaria con pérdidas de aprendizaje irrecuperables que les impedirá

ingresar a la educación superior, o peor aún, con mayor rezago escolar que hará

que abandonen la escuela y nunca se gradúen del bachillerato”, afirma Sandra

García, profesora asociada de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los

Andes.



Finalmente, indican que los propósitos de esta convocatoria son, en primer lugar, sensibilizar al país sobre la enorme crisis educativa, social y económica que se está generando al tener el sector cerrado y lo importante y urgente que es abrir los colegios y, en segundo lugar, aportar información técnica de fácil lectura para ayudar a los padres de familia a perder el miedo y brindarles a los colegios herramientas para que se sientan más seguros al abrir nuevamente las puertas de sus instituciones.



Todo lo anterior ya ha empezado a tener eco en las redes sociales con el numeral #LaEducaciónPresencialEsVital.



REDACCIÓN EDUCACIÓN