Así será el primer campamento virtual temático para niños

ISLA Presenta (división de entretenimiento familiar de Páramo Presenta) y Hasbro presentan el primer campamento virtual temático de Hasbro: Play Camp powered by Hasbro. Este programa ha sido desarrollado en conjunto con A-prender, compañía que lidera procesos de aprendizaje de los niños.



La plataforma tiene como objetivo llevar a los hogares aventuras y sonrisas. Los niños y niñas que se inscriban van a aprender actividades culinarias, físicas, científicas, creativas, artísticas, musicales, entre otras, bajo la supervisión en tiempo real de nuestros consejeros especializados y acompañados de personajes de Hasbro, como el famoso Sr. Cara de Papa, Peppa Pig, Ricky Zoom, My Little Pony, Transformers.

El campamento virtual tiene una duración de cuatro semanas y está destinado a niños entre 4 y 12 años. Catalina Amador, gerente del proyecto PlayCamp Powered by Hasbro, afirma que el gran reto es que al finalizar el campamento "los niños puedan convertirse en un superhéroe, identificando esas características que los lleva a ser únicos y aportar un granito de arena entre su entono familiar, amigos y en el mundo".



Los niños iniciarán esta aventura en sus casas desde el 13 de julio hasta el 7 de agosto, de lunes a viernes, entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. Cada semana, los niños serán recibidos por el director del Play Camp, quien les dará el reto para ese día les guiará a través de las diferentes actividades.



Los niños podrán crear su propia película, sus dibujos animados preferidos, sus platos favoritos y más. Al final de cada semana y con el objetivo cumplido, nuestros campistas podrán reunirse con sus familias en espacios de entretenimiento como fiestas, fogatas virtuales, banquetes y mucho más.

Todos los retos que se van cumpliendo en las distintas actividades van a estar integrados los personajes de Hasbro. Foto: ISLA presenta

Para inscribirse, siga este link, en donde también podrá obtener información adicional sobre el campamento y conocer a los personajes que acompañarán a los niños en esta aventura. Además, los niñas y niñas podrán disfrutar de un espacio virtual totalmente dedicado a ellos.



A partir del 24 de junio a las 9:00am y hasta el 26 de junio a las 8:59am los clientes de Scotiabank Colpatria podrán acceder a una Preventa Exclusiva con un 25% de descuento.