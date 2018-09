En Francia comenzó a regir ley que prohíbe los celulares en colegios

La vuelta al colegio en Francia después de las vacaciones de verano estuvo marcada este lunes 3 de agosto por la prohibición de los teléfonos móviles en la enseñanza obligatoria, una medida que suscitó un amplio debate social.

La nueva ley, adoptada a fines de julio y que responde a una promesa electoral del presidente Emmanuel Macron, prohíbe el uso de todo aparato conectado (celular, tableta, reloj) en las escuelas de primaria y los 'colleges', es decir, hasta los 14-15 años.



Esta práctica ya había sido adoptada por muchos centros, pero ahora la ley se aplicará a todos los establecimientos.



En cuanto a los liceos (hasta los 18 años), tendrán la posibilidad de aplicar la medida, total o parcialmente. Los defensores del dispositivo subrayan que el uso del teléfono móvil perjudica la capacidad de atención en clase, el ambiente escolar y reduce la actividad física en los patios, cuando no sirve para exponer a los menores a contenidos violentos o pornográficos.



Es una ley "de entrada al siglo XXI", que envía un "mensaje a la sociedad francesa" y también al extranjero, con "otros países interesados", dijo el ministro de educación, Jean-Michel Blanquer. Casi 9 de cada 10 jóvenes de 12 a 17 años (86 por ciento) poseen un teléfono móvil en Francia.



Los detractores de la medida denunciaron una "operación de comunicación" y una "ley de circunstancias" que "no cambiará nada". También subrayan la falta de recursos para su aplicación puesto que el gobierno aconseja por ejemplo guardar los

celulares en taquillas pero algunas escuelas no tienen.



La ley permite paralelamente la confiscación del aparato, cosa que los profesores no tenían derecho a hacer hasta ahora. "Es una buena señal: en la escuela, se estudia, no se está con los teléfonos", dijo a la AFP Marie-Coline Madeleine, de 41 años. Su hija, que empieza este año la secundaria, dejará su teléfono en la cartera.



"Con los adolescentes es difícil. No controlamos lo que ven (...) Mi hija ya sabe que las pantallas solo puede ser a pequeñas dosis", agregó esta madre. Varios alumnos interrogados en un colegio de París indicaron que mantendrán sus aparatos apagados durante la jornada, pero que los guardarán para comunicar con sus padres al terminar las clases. Más de 12 millones de alumnos regresaron este lunes al colegio en Francia.

En Colombia se estudia la posibilidad

Un proyecto de ley, radicado por Rodrigo Rojas, representante a la Cámara por el Partido Liberal, tiene dividida a parte de la opinión pública.



El congresista plantea prohibir el ingreso de dispositivos de telefonía móvil a los establecimientos educativos de Colombia por parte de los estudiantes de los niveles preescolar, básica primaria y básica secundaria.



Además, pone sobre la mesa la idea de restringir el uso de esos aparatos dentro de las aulas de clase de todos los establecimientos de los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media.



“Con este proyecto pretendemos velar por el desarrollo integral, por la educación y la salud de niños, niñas y adolescentes”, señaló Rojas.



Y afirma que los celulares causan distracción e, incluso, atentan contra la salud de los menores.



"Queremos dejar en claro que nosotros conocemos el gran aporte que hace la tecnología a la humanidad, pero entendemos que para las personas más pequeñas el acceso sin supervisión puede generar problemas. Por ejemplo, en educación, porque se convierte en un agente distractor; y en salud, porque puede generar enfermedades psicológicas y físicas", indicó el representante.



EDUCACIÓN

Con AFP