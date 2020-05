La universidad que prevé en julio el control de pandemia en Colombia

Hace pocos días la Singapore University of Technology and Design (SUDT) dio a conocer una predicción alentadora respecto al futuro de la pandemia del coronavirus en Colombia, en la que señaló que en el mes de julio la emergencia estaría controlada en el país.



Se trata de un pronóstico de gran relevancia si se tiene en cuenta el prestigio que se ha ganado esta institución en los últimos meses por sus modelos epidemiológicos sobre la expansión del virus, uno de los más precisos en el mundo.

La SUDT es una de las universidades más prestigiosas del continente asiático y el mundo entero, al punto de ser catalogada como el ‘MIT de Asia’, un apelativo que se remonta a su fundación.



Esta institución fue fundada en 2009 por Thomas L. Magnanti, profesor de la reconocida Massachusetts Institute of Technology (MIT). De ahí que la SUDT tenga un enfoque muy similar al de la universidad estadounidense, poniendo especial énfasis en desarrollos en los campos de la tecnología, ingeniería, diseño industrial, modelos matemáticos, desarrollo de grandes ciudades, entre otras.



Incluso, los dos centros educativos guardan una estrecha relación laboral y académica, trabajando de manera conjunta en varios programas.



Esto ha permitido que en apenas once años de existencia la SUDT se posicione como uno de los referentes mundiales en investigación de ciencias y matemáticas aplicadas a atención de los principales desafíos de la humanidad como atención médica, energías renovables, transporte, etc.



Últimamente, este centro académico de Singapur ha cobrado especial importancia por sus modelos epidemiológicos frente al avance del covid-19, con una precisión asombrosa, si se tiene en cuenta que se trata de una emergencia que tomó por sorpresa a la ciencia y la academia.



De esta forma, teniendo en cuenta las política públicas de los países y la curva epidemiológica, pudo predecir, por ejemplo que el pico de infección en Italia (uno de los lugares más afectados) se alcanzaría a finales de marzo con unos 5.500 contagios diarios confirmados. Previsión acertada en la fecha y muy cercada en los contagios, que fueron de 6.000 diarios.



También acertó al decir que a finales de abril Nueva Zelanda habría terminado, prácticamente, con la emergencia, lo cual se confirmó este fin de semana, cuando el país oceánico reportó cero casos nuevos.



