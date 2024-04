'La Universidad del Rosario no se encuentra en riesgo financiero': rector Alejandro Cheyne

Durante las últimas semanas la Universidad del Rosario ha sido objeto de diferentes cuestionamientos por cuenta de unos supuestos malos manejos por parte de la administración del rector Alejandro Cheyne.

Entre los aspectos que se le cuestionan se encuentran una serie de despidos a parte de la planta de la institución, así como aspectos relacionados con una aparente afectación a las finanzas de la misma.

Pero Cheyne también ha recibido cuestionamientos por la contratación de personas que eran parte de la Colegiatura (órgano de gobierno compuesto por 15 estudiantes destacados) y que habrían participado en su designación como rector.

En diálogo con EL TIEMPO, Cheyne defendió su gestión, justificó los despidos con ajustes operacionales de la Universidad del Rosario, y se refirió a los señalamientos de conflicto de interés.

¿Cuál es la situación real de la universidad en cuanto a eso, cuántas personas fueron desvinculadas y cuáles son las razones?

Nuestra comunidad tiene cerca de 13.000 estudiantes y un poco más de 2.000 colaboradores. El número de personas que tuvieron que salir en los últimos siete meses, cosa que ha sido muy dolorosa, es del 2,4 por ciento de esa planta de colaboradores. Estas decisiones obedecen a ciertos ajustes que se deben hacer en la operación de nuestra universidad para optimizar los procesos.

¿En qué sentido?

Por ejemplo, algunas personas que ya no nos acompañan hoy en día estaban en licencias no remuneradas. Nosotros promovemos, sin duda, estos procesos para ejercicios de estudios doctorales, para investigaciones, para oportunidades de internacionalización, entre muchas otras, pero tenemos casos de personas que incluso tenían hasta 5 años de licencia no remunerada. Entendemos su proyecto de vida, pero entendemos también las necesidades que tiene nuestra universidad para aumentar la eficiencia y, en ese sentido, le pedimos a algunos de esos colaboradores que no nos acompañen en la universidad.

Universidad del Rosario. Foto:Tomado de página web Universidad del Rosario Compartir

Ya se habla de las necesidades de la universidad y los cuestionamientos sobre las finanzas, ¿está la institución en ese momento en aprietos económicos?

Para el año 2023 la Universidad del Rosario contó con un presupuesto aproximado de 395 mil millones de pesos. Es decir, es una universidad bastante sólida. El año pasado, fue un año muy difícil, enmarcado por la caída de crecimiento económico, por la inflación, por los cambios en la estructura poblacional, por los pagos del Icetex, entre muchas otras variables. Pero cuando se mira el excedente neto del año, obtuvimos un número positivo de 2.265 millones de pesos.

¿Cómo va este año?

Tenemos ya los resultados del primer trimestre del año 2024. Te repito, primer trimestre del año 2024. Es de 4.960 millones de excedente neto. Entonces, si bien es cierto que hemos tenido grandes desafíos económicos, todas las universidades privadas en Colombia, en nuestro caso, hemos logrado excedente neto positivo el año anterior y excedente neto positivo el primer trimestre del año.

Mucha de la discusión hoy es sobre una reducción en la liquidez de la universidad…

El EBITDA es un indicador que muestra la capacidad de generación de efectivo. Este indicador ha caído en las instituciones de educación superior privadas. En nuestro caso, en el año 2023, cayó también. Pero fue positivo. En el año 2024, en el informe del primer trimestre, es de 15.064 millones de pesos. La universidad no está en proceso de quiebra como desafortunadamente algunas personas lo han querido demostrar.

Algunos análisis dicen que la liquidez actual de la universidad es una fracción de lo que era al momento del inicio de su gestión. ¿Por qué?

Nosotros tenemos un plan estratégico de inversiones que se definió en el año 2019, que contó con la participación de nueve mil personas de nuestra comunidad. En él se dan prioridades a ciertas inversiones. En investigación hemos invertido en los últimos tres años 130 mil millones de pesos. En infraestructura también hemos realizado inversiones muy importantes por encima de los 200 mil millones de pesos. Hemos realizado inversiones importantes en nuevas pedagogías, en nuevos procesos de enseñanza, aprendizaje. Este es el único camino para garantizar que seamos universidad de talla mundial. Esas inversiones están generando resultados muy positivos. Este es un esfuerzo económico muy grande en nuestra sociedad.

¿Estas inversiones de alguna forma podrían generar un riesgo financiero para la universidad?

No. La universidad no se encuentra en este momento en riesgo financiero. Tenemos una salud financiera suficiente para garantizar la sostenibilidad de corto y largo plazo.

¿Qué dice respecto a las denuncias de conflictos de interés?

Rechazo las afirmaciones que se han realizado con respecto a los conflictos de interés en nuestra universidad. Contamos con una revisoría fiscal muy importante y con una firma auditora muy reconocida. Contamos con un código de ética, tenemos visitas periódicas del Ministerio de Educación Nacional para los registros calificados, para las acreditaciones de programas e institucionales. Contamos con visitas de acreditadoras internacionales. Luego, afortunadamente, en el marco de nuestra autonomía universitaria, todas esas revisiones de pares de diferentes entidades lo que confirman es la forma de gobierno de nuestra universidad.

Rector, dentro de esos cuestionamientos se dice que algunos de los colegiales contratados recientemente fueron parte del cuerpo colegial que lo nombró a usted como rector. ¿Qué puede decir sobre eso?

Primero, una apreciación general. Las universidades siempre buscamos atraer a nuestra universidad a los mejores estudiantes. Y esta, por supuesto, es la intención que tiene esta organización. Efectivamente, y no es ahora sino de hace muchos años, décadas, los colegiales, después del proceso de elección que sucede cuatro años, después de que han obtenido su grado, después de que han tenido experiencias importantes en diferentes escenarios académicos y en diferentes organizaciones, se les invita para que participen en la gestión universitaria.

¿Qué me puede decir sobre la visita que el Ministerio de Educación tenía el día de hoy a la Universidad del Rosario?

Recibimos una comunicación la semana pasada en la que el Ministerio, me imagino que por las preocupaciones que han surgido en algunos medios de comunicación, en la que expresaron que quisieran acompañarnos. Yo participé en diferentes momentos de la visita. Esperamos resolver las dudas y eso nos da la tranquilidad de la transparencia para revisar todos los procesos y buscar siempre opciones de mejora.

MATEO CHACÓN ORDUZ | Redacción Educación