¿Los docentes están preparados para atender a niños migrantes?

Un nuevo documento publicado por el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de la Unesco analiza el desafío que tienen varios docentes a la hora de atender niños migrantes y refugiados en edad escolar, una condición que ha aumentado en un 26 por ciento desde el año 2000.

Antes de dejar sus hogares, durante el viaje o mientras se instalan en una nueva comunidad o país, los pequeños desarrollan estrés tóxico con consecuencias negativas que afectan su capacidad de aprender.



Por eso, después del inicio del conflicto en Siria fue generado un documento que llama a los docentes a tener una mejor formación para que puedan dar apoyo psicosocial a los niños que han pasado por situaciones traumáticas.



Un ejemplo de ello es Jenny Caroline Herbst, maestra de una clase de bienvenida para recién llegados a Alemania, quien contó que tuvo un alumno que "estuvo detenido en Iraq. Si le gritabas, salía corriendo de la habitación y no regresaba".



La docente, que no ha recibido de formación de ningún tipo, se sintió abrumada. "Los maestros no se dan cuenta de que los niños traumatizados no pueden aprender como los otros. A menudo, ellos se han convertido en jefes del hogar y carecen de un entorno seguro en el que sanar de su trauma”, cuenta Herbst.



En ese país, una quinta parte de los niños refugiados sufren trastornos de estrés postraumático (TEPT) y aquellos que no están acompañados son especialmente vulnerables.

Los índices también son altos entre los desplazados en los países de ingresos bajos y medios. Por ejemplo, el 75 por ciento de los 331 niños desplazados internos en los campamentos en el sur de Darfur, en Sudán, cumplieron con los criterios de diagnóstico del trastorno de estrés postraumático, y el 38 por ciento sufre de depresión.



En ausencia de centros de salud, a menudo las escuelas desempeñan un papel clave en cuanto a la sensación de estabilidad de los niños.



Para ello, los docentes necesitan conocimientos básicos sobre los síntomas del trauma y cómo proporcionar ayuda a los estudiantes. Pero a veces, enfrentan desafíos tanto en los países anfitriones, como en las situaciones de emergencia.



Diferentes ONG, incluyendo el Comité Internacional de Rescate, iACT y Plan Internacional, a través de sus programas, están formando maestros para enfrentar este desafío, pero no es suficiente.



“Los maestros no son y nunca deben ser considerados especialistas en salud mental, pero sí pueden ser una fuente crucial de apoyo para los niños que sufren traumas si se les brinda la formación adecuada”, dijo Manos Antoninis, director del Informe GEM.



Un análisis de las instalaciones de cuidado y educación de la primera infancia para niños refugiados en Europa y Norteamérica concluyó que, aunque muchos programas reconocían la importancia de brindar atención con conocimientos del trauma, la formación y los recursos eran “casi universalmente inexistentes”. Por ello, según el informe, no hay casi herramientas para que los maestros estén listos para atender a estudiantes migrantes y refugiados.



“Los conflictos y los desplazamientos no van a desaparecer”, dice Antoninis. "Requieren cambios considerables en la práctica docente que los países deben integrar en sus planes. Cambiar los enfoques de los maestros hacia estos niños, ayudándoles a desarrollar confianza y autoexpresión a través de juegos de roles y discusiones grupales, es una manera de tenderles la mano”, concluye.

Algunas recomendaciones

En ese sentido, la Unesco detalló algunas recomendaciones para que los maestros tengan en cuenta a la hora de enseñar a niños migrantes y refugiados.



1. Las intervenciones psicosociales requieren de la cooperación entre los servicios de educación, salud y protección social.



2. Las intervenciones de aprendizaje social y emocional deben ser culturalmente sensibles y adaptarse al contexto. También deben ser proporcionadas a través de actividades extracurriculares.



3. La participación de la comunidad y los padres no debe dejarse de lado.



