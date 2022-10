La Unesco alerto sobre una crisis mundial de escasez de docentes y señaló que se necesitan 69 millones de profesores en todo el planeta para alcanzar la educación básica universal en 2030.



En un comunicado con motivo del Día Mundial de los Docentes, que se celebra este miércoles 5 de octubre, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) pidió a los gobiernos que intensifiquen su apoyo al sector docente, a la luz de las "dificultades" para "retener a su personal y atraer nuevos talentos".

El mayor déficit de profesores se da, según esta agencia de la ONU, en África subsahariana, que cuenta con "algunas de las aulas más superpobladas del mundo", los "profesores más sobrecargados de trabajo" y los sistemas educativos "con menos personal".

Foto: AFP / Prakash Singh

"La falta de formación, las condiciones de trabajo poco atractivas y la financiación inadecuada son factores que socavan la profesión de docente y agravan la crisis mundial del aprendizaje", señaló en el comunicado Audrey Azoulay, directora general de la organización.



Las previsiones de la Unesco indican que, para alcanzar la meta de la educación básica universal de la Agenda 2030, a nivel mundial se precisan 24,4 millones de docentes adicionales en la enseñanza primaria y 44,4 millones en la secundaria.



En África subsahariana, las necesidades de la enseñanza primaria ascienden a 5,4 millones de maestros y las de la secundaria, con un 90 % de sus escuelas en situación de grave escasez de docentes, a 11,1 millones.



La región con el segundo mayor déficit es el sur de Asia, donde se necesitarán 1,7 millones de profesores adicionales de primaria y 5,3 millones de secundaria.



Entre los aspectos que requieren progresos, la Unesco hizo hincapié en mejorar las condiciones de los docentes, especialmente respecto a la carga de trabajo. En los países de renta baja, cada profesor de primaria tiene una media de 52 alumnos por clase, mientras que la media mundial es de 26.



La Unesco también incidió en mejorar la formación del profesorado y de cuidar su entorno de vida en las zonas más desfavorecidas y remotas, especialmente para las maestras. La crisis de la profesión también se ve acentuada por los salarios no competitivos.



Los datos de la Unesco muestran que 6 de cada 10 países pagan menos a los profesores de primaria que a otros profesionales de cualificación similar y que la diferencia es más notable en las naciones más desarrolladas.



"Solo 3 países de renta alta tienen una política salarial para el profesorado encomiable: Singapur, con un salario medio igual al 139 % de las profesiones comparables, España (125 %) y Corea del Sur (124 %)", detalló la agencia de la ONU.