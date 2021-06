La Sabana, entre las mejores universidades menores de 50 años

La firma Times Higher Education (THE) dio a conocer su más reciente Ranking de Universidades Jóvenes 2021, que recopila a las mejores instituciones de educación superior con menos de 50 años de antigüedad.



De las 475 universidades de 68 países del mundo que aparecen en el listado, solo una es colombiana. Se trata de la Universidad de La Sabana, la cual de paso es la primera institución nacional que logra posicionarse en el ranking.



Las listas de THE evalúan cinco indicadores: Citaciones, Investigación, Docencia, Perspectiva internacional (estudiantes y docentes extranjeros, así como alianzas en el exterior) e Ingresos desde la industria (el impacto comercial de la investigación de una institución y transferencia de conocimiento).



En el caso de La Sabana (que clasificó en el grupo de las 400+), su mejor desempeño fue en el indicador de Perspectiva internacional, así como en Ingresos desde la industria.



A nivel mundial, la Nanyang Technological University encabeza la tabla después de ascender una posición, convirtiéndose en la primera universidad de Singapur en reclamar el primer lugar desde que comenzaron las clasificaciones en 2012.



Ocho de las 10 mejores universidades de este año mejoran sus posiciones con respecto al 2020, incluida la francesa PSL Research University (segundo puesto), que sube un lugar, mientras que la University of Technology Sydney, de Australia, y el Ulsan National Institute of Science and Technology, de Corea del Sur (UNIST), aparecen por primera vez en el top 10.



Así mismo, las más destacadas fueron las instituciones asiáticas, con seis de los mejores diez puestos, de los cuales tres fueron para Corea, dos para Hong Kong y uno para Singapur.



Al respecto, Phil Baty, director de conocimientos de THE, comentó: “A pesar de que las instituciones jóvenes a menudo tienen un paralelo con la 'inexperiencia' en un sector universitario centenario, también es cierto que cuentan con la capacidad de ser proactivas y flexibles en el entorno de educación superior en constante cambio, no retenidas por la tradición o las expectativas y están ofreciendo educación, investigación y enseñando a través de sus misiones. Están bien preparados para sacudir las jerarquías tradicionales de la educación superior”.



Estas son las mejores universidades menores de 50 años del mundo:



1. Nanyang Technological University (Singapur)

2. PSL Research University (Francia)

3. The Hong Kong University of Science and Technology (Hong Kong)

4. Korea Advanced Institute of Science and Technology (Corea del Sur)

5. City University of Hong Kong (Hong Kong)

6. Maastricht University (Países Bajos)

7. Sant’Anna School of Advanced Studies (Italia)

8. Pohang University of Science and Technology (Corea del Sur)

9. University of Technology Sydney (Australia)

10. Ulsan National Institute of Science and Technology (Corea del Sur)

REDACCIÓN EDUCACIÓN

