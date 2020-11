‘Ella’, ‘él’ y no ‘elle’: RAE da nuevo golpe al lenguaje inclusivo

El caso del pronombre 'elle' en el Observatorio de palabras fue corto.



El Observatorio es un servicio de la Real Academia Española que ofrece información sobre palabras y acepciones de palabras que no aparecen en el diccionario.



La plataforma fue inaugurada el pasado 23 de octubre y a los pocos días incluyó 'elle' con la definición de un "pronombre de uso no generalizado creado para aludir a quienes puedan no sentirse identificados con ninguno de los dos géneros tradicionalmente existentes".

Si bien en el Observatorio se aclara que "la presencia de un término en este observatorio no implica que la RAE acepte su uso", la palabra generó confusión entre varios internautas quienes se preguntaron si esa institución reguladora de la lengua española estaba en camino de aceptar el lenguaje inclusivo.



"Debido a la confusión que ha generado la presencia de ‘elle’ en el ‘Observatorio de palabras’, se ha considerado preferible sacar esta entrada. Cuando se difunda ampliamente el funcionamiento y cometido de esta sección, se volverá a valorar", le explicó esa academia a un usuario de Twitter que se preguntó por qué no podía encontrar el término.

Gracias por su interés. Debido a la confusión que ha generado la presencia de «elle» en el «Observatorio de palabras», se ha considerado preferible sacar esta entrada. Cuando se difunda ampliamente el funcionamiento y cometido de esta sección, se volverá a valorar. — RAE (@RAEinforma) November 1, 2020

La respuesta de esa institución dejó abierta la posibilidad de volver a incluir ‘elles’ en el futuro, pero no aclara cuál es su posición sobre el lenguaje inclusivo, un debate de ‘vieja data’.

Detrás de la polémica

La última vez que se abordó el tema fue a principios de 2020 cuando la RAE se pronunció sobre la solicitud de Carmen Calvo, vicepresidenta del gobierno español. Entonces, la funcionaria le pidió a la institución considerar "un lenguaje inclusivo y/o desdoblado" en la Constitución Política de ese país porque "el masculino universal no engloba al femenino", argumentó. Así lo reportó en su momento el diario español 'ABC'.



La postura de Calvo pretendía criticar al género masculino no marcado que puede ser usado para referirse a un grupo de sustantivos de ambos géneros. Así, por ejemplo, la RAE, considera innecesaria la variable "todos y todas", pues "todos" abarca el femenino en este contexto.

Al final, esa entidad dictaminó que adoptar la propuesta de Calvo en un texto constitucional generaría confusión.



Pero a raíz del reparo de la funcionaria, también quedó sobre la mesa la variable 'todes' y la posibilidad de transformar las palabras en su versión neutral para referirse a quienes tengan una identidad de género no binaria (queer, género fluido, etcétera).



Y es que alguien no binario podría preferir, por ejemplo, que en vez de 'lindo' o 'linda' se le diga 'linde', por lo que en el centro del debate están quienes consideran que no contemplar este género inclusivo es discriminatorio.

La institución zanjó el debate repitiendo que, además de todos y todas, otras variables de doble género ('todes', 'tod@s' y 'todxs') también son innecesarias.



Ya en noviembre de 2018 la RAE había explicado lo mismo en el 'Libro de estilo de la lengua española según la norma panhispánica'. El propósito de este libro, se lee, es describir los usos articulados de todas las naciones que comparten el español "pero no sancionarlos" ni prohibirlos.

Esto quiere decir que, aunque la RAE no recomiende el lenguaje inclusivo, tampoco lo prohíbe, así lo comprueba que haya sido incluido momentáneamente en su observatorio de palabras.



Asimismo, hay que recordar que la función reguladora de esa institución está supeditada al uso que le den los hispanohablantes del lenguaje. Por eso el futuro de ‘elles’ y del ‘lenguaje inclusivo’ en la RAE dependerá, principalmente, de si su uso se masifica.

