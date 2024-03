La puja política detrás de la elección del nuevo rector de la Universidad Nacional

El próximo 21 de marzo se conocerá el nombre del nuevo rector de la Universidad Nacional, quien será el reemplazo de Dolly Montoya, quien ocupa el cargo desde 2018 y que fue elegida por dos periodos. En total son 10 los aspirantes que buscan ser seleccionados para el periodo 2024-2027 en el codiciado cargo, el más importante en las instituciones de educación superior públicas del país, y, por lo mismo, un proceso que de una u otra forma mueve intereses políticos.



No es para menos. La Universidad Nacional tiene en total 57.000 estudiantes, 49.000 de ellos en pregrado, cuenta con presencia en diferentes regiones y es la Institución de Educación Superior (IES) pública que maneja el presupuesto más robusto de las 64 que hay en el país.

La elección de este año no es la excepción en cuanto a una intensa puja política. Y es que esta vez el proceso está atravesado por una coyuntura distinta, con un gobierno que ha prometido una mayor democratización de los órganos universitarios y que, además, contó con un gran respaldo del movimiento estudiantil en las elecciones de 2022.



Así las cosas, los diez candidatos son: Germán Albeiro Castaño Duque, Moisés Ildefonso Cetré Castillo, Jorge Eliécer Córdoba Maquilón, Juan Pablo Duque Cañas, Giovanni Franco Sepúlveda, Jairo Alexis López, Carlos Humberto Mora Bejarano, Leopoldo Alberto Múnera Ruiz, José Ismael Peña Reyes y Raúl Esteban Sastre Cifuentes.



Algunos de ellos son viejos conocidos en la puja por la rectoría de la Universidad Nacional. Por ejemplo, Moisés Cetré fue candidato en 2021, cuando la elegida fue la actual rectora Dolly Montoya, quien esa vez fue reelegida.



Cetré ha sido, hasta ahora, el más polémico de los contendientes, al igual que lo fue hace tres años. Todo por cuenta de dos acusaciones de acoso sexual que, si bien cuentan con las investigaciones archivadas, han generado el repudio de sectores feministas, al punto que las mismas estudiantes se han encargado de evitarle participar en debates y discusiones en la gira que los candidatos están haciendo por todas las sedes de la institución a nivel nacional.



El otro viejo conocido es Leopoldo Múnera, quien ya había puesto su nombre en consideración en 2012, cuando el elegido fue Ignacio Mantilla.



Múnera cuenta con amplio respaldo de algunos movimientos estudiantiles, de profesores y de egresados, al punto que hace 12 años ganó, por mucho, en la consulta que se hace a la comunidad educativa. En esta oportunidad, es el que evidencia una campaña más fuerte impulsada por estos mismos sectores.

Unas elecciones atípicas



Facebook Twitter Linkedin

Ignacio Mantilla, exrector de la Universidad Nacional, es uno de quienes tienen voto en el CSU. Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO

Este año, la elección del rector de la Universidad Nacional es atípica, o por lo menos promete serlo. Y es que, aunque el proceso, establecido en el reglamento de la institución es el mismo, el escenario es muy diferente.



El proceso inicia con la postulación de los candidatos, quienes deben cumplir una serie de requisitos como ser profesional, tener experiencia mínima de ocho años en el ámbito académico y dos años en el área administrativa.



Tras esto, se pasa a una consulta interna a la comunidad educativa, que se realizará el próximo 12 de marzo, en la que participan profesores, estudiantes y egresados. El propósito de esto es elegir a los nombres que pasan a ser elegibles por el Consejo Superior Universitario.



En esta consulta se seleccionan a cinco finalistas que pasan a consideración del máximo órgano universitario. Por ello el voto en esta instancia es muy importante y, por estos días, las diferentes sedes de la universidad viven un ambiente parecido a unas elecciones, con personas haciendo campaña por uno u otro candidato.



Cabe recordar que en estas consultas no todos los votos son iguales. El voto de los profesores representa el 60 por ciento del total de la votación, el de estudiantes el 30 por ciento y el de egresados el 10 por ciento.



Sin embargo, la persona que resulte ganadora de estas consultas no es necesariamente la que queda como rector. De hecho, en los últimos años el primer lugar de la consulta no ha sido seleccionado por el CSU. Es más, en 2018, la rectora Dolly Montoya tuvo 9,6 por ciento de los votos, quedando por detrás de Jorge Bula (20 por ciento), Jorge Cárdenas, (18,4 por ciento), John William Branch (16,4 por ciento) y la actual secretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla (10 por ciento). En 2021 ganó el voto en blanco.



La última palabra recae en los ocho miembros con voto del CSU: la ministra de Educación Nacional, dos miembros designados por el presidente de la república, un exrector de la Universidad Nacional de Colombia, un miembro designado por el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), un miembro designado por el Consejo Académico; un exrector de la U. Nacional; un representante elegido por los profesores de la universidad, un representante elegido por los estudiantes.



Esto hacía que el Gobierno de turno tuviera siempre la última palabra al contar con cuatro votos: Mineducación, delegados del presidente y el designado del CESU, que es un órgano adscrito al Ministerio de Educación.



Sin embargo, este año podría ser diferente. Esto dado que el delegado del CESU, el psicólogo barranquillero, Humberto Rosanía, fue designado en el gobierno de Iván Duque, y también asesoró a la entonces presidencia en diversos asuntos, como la Misión de Sabios. También trabajó en ese periodo como consultor para la República de Colombia en la Organización de Estados Iberoamericanos.



Esto le da a Rosanía cierta independencia frente al Gobierno y, por lo tanto, un tinte diferente a la elección de rector, dado que ya no habría un bloque unificado con la mitad de los votos.

Facebook Twitter Linkedin

Moisés Cetré, candidato que ha sido cuestionado por acusaciones de violencia de género. Foto: Cortesía

A esto se suma otro punto: los votos de los representantes de docentes y estudiantes históricamente apoyan elegir al ganador de la consulta, mientras que el excretor, en este caso, Ignacio Mantilla, suele ser independiente.



Si a todo esto se suma la promesa del presidente Gustavo Petro de democratizar más la gobernanza universitaria, desde el movimiento estudiantil y profesoral algunas voces le han dicho a EL TIEMPO que no se debe descartar la posibilidad de que el Gobierno termine por adoptar los resultados de la consulta.

¿Puede Dolly Montoya ser reelegida?



No. La reglamentación indica que un rector puede ocupar el cargo por un máximo de dos periodos consecutivos, es decir, puede estar al frente de la universidad por no más de seis años.



MATEO CHACÓN ORDUZ

Redacción Educación