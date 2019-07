La 'profe' que logró que sus alumnas se apasionen por la ciencia

"Yo soy la científica y hago experimentos. Me gusta preguntar, medir y analizar. Las cosas pequeñitas las puedo observar y usando el microscopio las puedo detallar. Y ahora el telescopio lo puedo utilizar, para mirar planetas que quiero visitar".

Esta fue la canción con la que Adriana Paola González, ganadora del premio Compartir al Maestro 2019 en la categoría STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas –según sus siglas en inglés-), comenzó su primera clase en un curso de primaria. La había escrito en una servilleta junto con sus sobrinas Sara y Sofía en un almuerzo en casa de su hermana Sandra, en Bogotá. No sabía cómo mantener la atención de las niñas de ese curso, así que con la melodía tocó sus corazones.



La 'profe' Paola, como la llaman sus estudiantes, trabajó durante 10 años en el colegio Clemencia de Caicedo, en el sur de Bogotá. Paralelamente, trabajaba en una universidad dictando clases de ciencias. Pero notó que mientras en la jornada de la mañana veía muchas niñas brillantes en sus clases, en la tarde -en la universidad- solo veía hombres. "¿Por qué no entran a estudiar tantas mujeres carreras como física, matemáticas o ingeniería electrónica?", se preguntó.



Tan solo el 18,5 por ciento de las personas que son profesionales graduados en física son mujeres, esto según cifras del Observatorio Laboral para la Educación del Ministerio de Educación. "No es un problema de un colegio de Bogotá ni de Colombia, sino que es un asunto mundial. La brecha de género existente es inmensa y tenemos el deber de disminuirla", dice González.



A partir de ahí González decidió indagar el porqué de la brecha y concluyó que culturalmente se les enseña a las niñas a ser más cuidadoras que creadoras. Por ejemplo, se les da una muñeca o un bebé para que lo cuiden. Y cuando es momento de elegir una carrera profesional, prefieren la medicina, química o biología que, a juicio de docente, son profesiones más femeninas. En cambio, la física, matemática o estadística no les son muy atractivas, ya que no hay referentes femeninas tan famosas.

La ‘profe’ Paola, como la llaman sus estudiantes, trabajó durante 10 años en el colegio Clemencia de Caicedo. Foto: EL TIEMPO

La profesora entendió que debía motivar a sus estudiantes. Vio que la canción que se inventó fue todo un éxito, pero aún tenía a su cargo las clases con las jóvenes de bachillerato. De ahí, comprendió que las niñas necesitaban conocer historias de mujeres científicas como Ana María Rey, la física colombiana ganadora de la beca MacArthur. Por eso, les pidió a las jóvenes de grados más avanzados escribir un cuento sobre una científica colombiana



Eso sí, debía incluir datos verídicos, puesto que luego debían exponerles esas historias a las niñas más pequeñas. Y así nació la magia de 'PrinCiencias: la ciencia es cosa de chicas'.

Rehaciendo los cuentos

"Había una vez una niña que, estando en el colegio, contempló la posibilidad de que en una simple ecuación matemática pudiera describir cómo se comporta el mundo".



Así empieza el cuento que Luna Gavilán y Laura García -estudiantes de octavo grado del Liceo Femenino Mercedes Nariño en Bogotá- escribieron sobre la científica colombiana Ana María Rey. En ese colegio trabaja la 'profe’ Paola desde enero de este año. Allí también llevó su magia y su semillero.



¿De dónde surge el nombre de PrinCiencias? Afirma que 'Mujeres con ciencia', la primera idea que tuvo, "no era una nombre para niñas. Veía que a mis sobrinas les gustaban mucho las princesas y, aunque no sé específicamente el cómo, de ahí salió PrinCiencias". Y es que, una princesa puede también ser científica.



"De niña soñaba con ser detective, ver en Los Ángeles de Charlie (1976) unas mujeres tan lindas resolviendo casos tan complejos, me encantaba", recuerda González, entre risas. Quizás de ahí tomó los retos que les pone a sus estudiantes: aparte de hacer el trabajo del semillero, las niñas tienen misiones.



"Una vez una niña se trajo un hámster de su casa y de ahí sacamos un reto. Les dije: Hagámosle una casa al animal. Ahí, involucramos al profesor de biología para que ellas preguntaran qué tipo de comida se le da al hámster. Así, entre todos le hicimos la casa al hámster, con ascensor y todo", recuerda González.

La profesora Adriana Paola González con sus estudiantes. Foto: EL TIEMPO

La profesora ganó este año el premio Compartir al Maestro 2019 en la categoría STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas –según sus siglas en inglés-) por su iniciativa para motivar a las jóvenes a estudiar carreras de ciencias exactas que están históricamente dominadas por hombres. Este también es el tema de su doctorado, el cual está haciendo en el Instituto Politécnico Nacional de México.



Laura y Luna, ahora apasionadas por la escritura y por la ciencia, terminan su cuento diciendo que "ella (Ana María Rey) nos ha demostrado que con pasión, amor, esfuerzo y dedicación se puede conseguir todo lo que nos proponemos. ¡Hay que perder el miedo a la ciencia!". Y si los profes de ciencias se suman a la iniciativa de la 'profe' Paola y convierten a sus niñas en PrinCiencias, de pronto -con príncipes, princesas, vestidos largos y varitas- los inviten a amar la ciencia. Quizás en la próxima clase pueden decir las palabras de mágicas: "bibidi babidi bu".



Juan Pablo Eslava M.

Periodista Citynoticias