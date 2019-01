Procuraduría vigila la implementación del PAE en tres departamentos

La Procuraduría General de la Nación emitió una señal de alerta a gobernadores y alcaldes para que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) funcione desde el primer día del calendario escolar.

El ente de control dice que observa con preocupación los casos de los departamentos de Cesar, Norte de Santander y Sucre, así como los municipios de Buenaventura, Ipiales, Palmira, Tumaco y Valledupar, que según informó el Ministerio de Educación Nacional, al 8 de enero no habían definido cómo efectuarán la prestación de este servicio.



De hecho, la Procuradoría afirma que en algunos casos ni siquiera han realizado la publicación de pliegos para adelantar el respectivo proceso de contratación, "lo que significa una eventual vulneración del derecho a la educación de 460.000 beneficiarios".



Además, el órgano de control señala desde el pasado mes de noviembre exhortó a los mandatarios de las 96 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) a cumplir con sus obligaciones para la prestación oportuna del servicio de alimentación escolar, con el fin de evitar que se presenten nuevamente demoras en el inicio de la operación del programa.



En 2018, solo 38 ETC iniciaron la entrega del complemento alimentario desde el primer día de clases.



"En más de la mitad del país la operación del PAE comenzó dos o tres semanas después, y en algunos casos, las demoras superaron los 2 meses, situación que obligó a la Procuraduría a recurrir a acciones de tutela para garantizar la prestación del servicio", afirma la Procuraduría.



El ente de control informó que adelanta más de 200 acciones disciplinarias por irregularidades en la contratación y ejecución del Programa de Alimentación Escolar en el país.



EDUCACIÓN