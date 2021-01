Pandemia y brecha digital amenazan equidad educativa en Iberoamérica

La educación se enfrenta en Iberoamérica a las amanazas de la covid-19, del cambio climático y al desafío de la digilatlización para que más personas accedan a la enseñanza desde antes y durante más tiempo, alertó la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).



"La pandemia ha puesto aún más de manifiesto que la conectividad es clave para superar la desigualdad educativa de Iberoamérica", precisó en un comunicado este viernes con motivo del Día Internacional de la Educación, el 24 de enero.

La educación para la primera infancia, a lo largo de la vida y la digitalización de la enseñanza son las prioridades detectadas por los gobiernos de la región, con la necesidad de cooperación educativa entre ellos más que nunca, según esta organización, que desarrolló 570 proyectos en 2020 para ayudar a 192.000 personas en concordancia con la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.



"La crisis ha puesto de manifiesto la gran desigualdad que existe en la región y la urgencia de avanzar en la definición de soluciones educativas eficaces por medio la acción conjunta regional que asegure la calidad, inclusión y equidad educativa", subrayó la OEI.



América Latina y el Caribe es la región "más desigual" del mundo. "Esta desigualdad se evidencia en el acceso, continuidad y permanencia en el sistema educativo -dice la OEI-, y se incrementa en las poblaciones más vulnerables, como es el caso de las niñas y adolescentes, población con discapacidad o pueblos indígenas".



Las consecuencias sanitarias, psicológicas, sociales y económicas se han acentuado intensamente en estos ámbitos educativos, lo que está generando procesos de enseñanza-aprendizaje en un contexto de enormes dificultades.



"La pandemia ha puesto de manifiesto la existencia de una grave brecha digital: más del 50% de los estudiantes de la región no tienen acceso a conectividad ni a dispositivos" electrónicos, lo que se convierte en una "brecha educativa y social", advirtió el secretario general de la OEI, Mariano Jabonero.



Además, se necesita mayor y mejor formación inicial y continua de los docentes para afrontar los retos de la sociedad actual, como la atención a la diversidad y el desarrollo de habilidades ligadas a la tecnología y digitalización, entre otras.



La OEI advierte que la inseguridad ciudadana, las crisis migratorias, las violaciones de los derechos humanos y violencia estructural en parte de la región evidencian la necesidad de la educación en derechos humanos y ciudadanía global.



También pide que se revise el contenido y el sentido de los planes de estudio excesivamente fragmentados y sobrecargados para adecuarlos a las necesidades y demandas actuales según el concepto de "enseñanza por competencias".



Además de todo ello, la región ha tenido que soportar huracanes en Centroamérica y el Caribe, inundaciones en Colombia y la reciente nevada histórica en el centro y este de España, que han hecho "sucumbir los sistemas educativos"; incluso aquellos que estaban preparados para desarrollar aprendizajes mixtos, presenciales y a distancia, no han podido continuar con las clases por fallos de energía, conectividad o problemas de acceso o insalubridad.

EFE

