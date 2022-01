La Organización Panamericana de la Salud (OPS) urgió garantizar la reapertura segura de las escuelas al iniciarse el tercer año de la pandemia de covid-19, descartando que para esto sean necesarias altas tasas de vacunación anticovid entre los niños.



"Lo primero y más importante que los países pueden intentar hacer por los niños es lograr que regresen a la escuela de manera segura para proteger su bienestar social, mental y físico", señaló el miércoles en rueda de prensa la directora de la OPS, Carissa Etienne. "El aprendizaje virtual no reemplaza ni puede reemplazar la

educación presencial", enfatizó.

Etienne destacó que los niños también han sido afectados por la pandemia, aunque no tan visiblemente como los adultos. Y subrayó que millones en las Américas no han retornado a las aulas y enfrentan "la peor crisis educativa" registrada en la región.



"Con cada día que los niños pasan sin ir a la escuela en persona, mayor es la probabilidad de que dejen de asistir y nunca regresen a la escuela, lo que tiene consecuencias para toda la vida", advirtió.



De acuerdo con pautas de la OPS, oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el uso de mascarillas, el distanciamiento físico y una ventilación adecuada permiten que los niños retornen a los centros educativos de manera segura. "Las altas tasas de vacunación (anticovid) entre los niños no son un requisito previo para la reapertura de las escuelas", subrayó Etienne.

La OPS dijo que antes de vacunar contra el covid-19 a niños sanos, los países necesitan tener una alta cobertura de inmunización entre quienes corren mayor riesgo de enfermedad y muerte por el virus, como los ancianos y las personas con dolencias preexistentes. Una vez que los grupos vulnerables estén protegidos, "los países deben considerar los beneficios de vacunar a los niños para reducir aún más la transmisión" del virus, señaló Etienne.



En las Américas, 17 países están vacunando contra el covid-19 a niños: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela.



El subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, dijo que la OMS no aprobó hasta ahora una vacuna contra el covid-19 para niños. Pero recordó que el grupo de expertos en inmunización que asesora a la OMS recomendó la semana pasada al uso de la vacuna anticovid de Pfizer para niños de entre 5 y 11 años.

Ómicron y la bola de cristal

Cifras de la OPS señalan que la región de las Américas registró en la última semana 8 millones de nuevos contagios de covid-19, el mayor número de casos semanales desde el inicio de la pandemia.



También aumentaron las muertes por covid-19, sumando 18.000 en toda la región. En los últimos siete días, algunos estados de México vieron triplicarse las nuevas infecciones, en tanto en Centroamérica las muertes semanales se incrementaron un 107 por ciento con respecto a la semana anterior.



En Brasil, los casos crecieron 193 por ciento, y hubo contagios especialmente altos también en Haití, Bolivia, Perú y Ecuador. "A medida que los casos de covid-19 se propagan de manera más activa y más rápida que nunca, está claro que ómicron se ha convertido en la cepa predominante en nuestra región en este momento", dijo Etienne.



Reportada por primera vez por Sudáfrica el 24 de noviembre, ómicron es la variante más contagiosa detectada desde la aparición del coronavirus a fines de 2019. Pero generalmente provoca una infección menos grave entre las personas vacunadas, lo cual ha generado esperanzas de que el covid-19 se convierta en una enfermedad endémica, como la gripa.



"No tenemos la bola de cristal. Por lo tanto es demasiado pronto para decir que nos acercamos al final de la pandemia", afirmó Etienne. Sin embargo, aseguró que están "las herramientas" para controlar la propagación: las vacunas anticovid y las medidas de salud pública (uso de mascarilla, distanciamiento social, ventilación de espacios cerrados y lavado de manos frecuente).



La OPS destacó que Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador y Uruguay ya lograron una cobertura de vacunación del 70 por ciento. Sin embargo, Bahamas, Dominica, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Surinam no alcanzaron la meta de la OMS de tener 40 por ciento de población vacunada para fines de 2021.

AFP

