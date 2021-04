La niñez tiene la palabra, conversatorio en el Día de la Niñez

Este es el mes de la niñez y el próximo sábado 24 de abril, se celebra en todo el país el Día de la Niñez. Para celebrar esta fecha, EL TIEMPO y NiñezYA invitaron a seis niñas, niños y adolescentes de diferentes zonas de Colombia a conversar sobre sus intereses, sueños, preocupaciones y deseos.



(Lea el especial: Un año de niñez confinada)

Esta coalición, de más de 100 organizaciones y redes de la sociedad civil que abogan por los derechos de la niñez, presentó hace unos días un informe muy preocupante sobre la situación que están viviendo niñas y niños por la pandemia. Si bien no son los más afectados de manera directa por el virus, están teniendo otros impactos por las restricciones, como son no poder ir al colegio, no poder jugar con sus amigos y muchas veces no ser escuchados.



(Lea también: Estudiantes esperan ganar más de lo que ofrece el mercado laboral)



En el conversatorio ‘La niñez tiene la palabra’, que se emitirá el viernes 23 de abril, a las 9:30 de la mañana por el tiempo.com y los canales de El Tiempo (YouTube, Facebook y Twitter), se abrirá un espacio para escuchar sus voces. Para que puedan contar cómo han vivido un año tan atípico para el mundo y especialmente para ellos.



Con Adriana Garzón, editora de Vida de EL TIEMPO, estarán Mariana Ospina, del Movimiento Gestores de Paz apoyado por World Vision; Santiago, participante del proyecto Catatumbo Ama la Educación, de Save The Children; Michelle, participante del proyecto VenEsperanza, también de Save The Children; Shanya Whittingham y Emmanuel Arrieta, participantes del proceso de consulta de Crianza Amorosa+Juego de Corporación Juego y Niñez y la Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia. Y, finalmente, Moisés Sarría, quien hace parte del Consejo Abierto Ciudad de Medellín.



(Lea también: Doble titulación, la apuesta del Sena para jóvenes bachilleres)



Las organizaciones forman parte de NiñezYA, que intercede por el juego y la participación como derechos de primer orden de niñas, niñas, niños y adolescentes que representan el 30 por ciento de la población de Colombia.



REDACCIÓN VIDA DE HOY

Otras noticias

- Ministerio de Educación anuncia vacantes para profesores en Colombia



- Estos son los mejores MBA del mundo que se pueden cursar en línea



- Qué se ha cumplido y qué no de los acuerdos con estudiantes de 2018