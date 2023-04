“Vine a Bogotá porque este proceso de participación en el que he estado me ha marcado muchísimo. Me hizo tomar muy buenas decisiones y quiero que más niños puedan tener esas mismas oportunidades”.



Luna* llegó a Bogotá desde Bucaramanga (Santander) junto con 11 niños, niñas y adolescentes de otras zonas del país: Antioquia, Atlántico, Boyacá, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Meta, Norte de Santander y Valle del Cauca.

El propósito de todos ellos es conversar este miércoles, 12 de abril, con congresistas y representantes del Gobierno sobre sus derechos y cómo esperan que sean garantizados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026.

“Ellos estarán en ‘La niñez tiene la palabra’, el espacio que convocamos desde la coalición NiñezYA para aportar a la construcción del Plan Nacional desde las voces de niñas y niños de regiones. Hace unos meses, los niños que estarán en este evento consultaron con otros niños y niñas sobre sus necesidades y las consignaron en algo que llamaron El Manifiesto. El resultado de esa consulta es lo que compartirán con todos nosotros”, explicó Ángela Constanza Jerez, coordinadora Nacional de NiñezYA.



NiñezYA es la coalición de más de 200 organizaciones y redes de la sociedad civil comprometidas con los derechos de la niñez y ha venido entregando recomendaciones para el PND al Departamento Nacional de Planeación (DNP), congresistas y gobierno en general. Buscó este espacio en el Congreso en el marco del Mes de la Niñez.

“Quiero invitar a congresistas y representantes del gobierno a que se nos unan este miércoles, 12 de abril, para contarles nuestras ideas y qué queremos que esté en el Plan Nacional del Desarrollo con base en el Manifiesto que construimos hace unos meses. Una de las propuestas que me parece más importante está relacionada con el YA de fortalecimiento familiar para el cuidado y la crianza. Debemos brindar una correcta educación a los padres para que estos a su vez puedan educar a sus hijos y estos se conviertan en adultos mentalmente sanos y felices”, señaló Ágata de Antioquia.



*Se omiten los apellidos por solicitud de NiñezYA