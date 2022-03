Los índices de bienestar de los niños, niñas y adolescentes del país han retrocedido. Al menos esa es la conclusión a la que llega la coalición NiñezYa, conformada por más de 200 organizaciones civiles que trabajan en pro de la niñez colombiana.



Dicha conclusión se desprende del reciente informe ‘La niñez no da espera - situación y propuestas para superarla’, el cual recopila datos oficiales e independientes relacionados con diferentes problemáticas que afectan a los niños, niñas y adolescentes del país.



Y detrás de ello estarían varios fenómenos como la pandemia, las crisis climáticas, el recrudecimiento del conflicto armado, crisis migratoria, rezagos en la protección y garantía de los derechos de la niñez, entre otros.



Por este motivo, la coalición pide a los candidatos que participarán de la contienda electoral de este año poner especial atención a los niños y jóvenes, siendo estos el centro del debate electoral, un tema que resulta ser una deuda histórica preocupante.



“A pesar de los avances normativos y de políticas públicas en el país, la garantía de los derechos de la niñez sigue siendo una materia pendiente para varias poblaciones en diferentes regiones de Colombia. Las oportunidades de aprendizaje no son las mismas para todos los niños, niñas y adolescentes. Tampoco la atención médica y de seguridad. Hoy son más profundas las brechas sociales entre las familias que habitan las ciudades y las que están en los territorios afectados por el conflicto armado y alejados del desarrollo”, señaló NiñezYA.



Una mirada por encima a los datos de vulneración de derechos de los menores dan cuenta de esta deuda histórica y el retroceso. Solo un ejemplo de ello es que los datos evaluados por el Índice de desnutrición crónica de la Fundación Éxito evidencian que la mayoría del territorio colombiano está en riesgo de que su población menor de cinco años padezca los estragos de la desnutrición crónica. El 40,63 por ciento de los departamentos reúne las condiciones que hacen posible esta enfermedad y el 18,76 por ciento está en la cuerda floja, pues sus condiciones no son delicadas, pero pueden haberse agravado por la pandemia.



Lo anterior es preocupante dado que los estudios muestran que un niño con desnutrición crónica o retraso en talla antes de los 2 años puede tener en la edad adulta 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de educación y 54 por ciento menos de salario que un niño no afectado por la enfermedad.



Y esta es tan solo una de las dimensiones que actualmente y desde hace tres años tienen en riesgo a la población infantil del país, generando un fuerte impacto en su desarrollo y bienestar, lo cual requiere medidas urgentes que deben estar presentes en los planes de gobierno y propuestas de los próximos congresistas y presidente de Colombia.



Al respecto, de acuerdo con la coalición, uno de los puntos más preocupantes el el recrudecimiento del conflicto armado en varias regiones del país, lo cual ha aumentado la vulneración de los derechos de los más pequeños.



De acuerdo con la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), nada más entre 2020 y 2021 el número de menores afectados por la violencia casi se duplicó. Y entre los eventos relacionados con el conflicto se encuentran ataques y ocupación de escuelas y hospitales; bloqueo de suministros y servicios básicos; desplazamiento forzado; vinculación y reclutamiento a grupos armados; uso de niños, niñas y adolescentes en campañas cívico militar); violaciones e infracciones al derecho a la libertad sexual; violaciones e infracciones contra el derecho a la vida e integridad personal y violaciones e infracciones contra la libertad personal.



De esta forma, se tiene que el año pasado fueron 23.365 los niños, niñas y adolescentes afectados, casi el doble que en 2020, cuando esta cifra fue de 12.481.



Y de todas estas formas de violencia, fue el desplazamiento forzado una de las que más crecieron, al aumentar a 13.265 casos, mientras que en 2020 este número fue de 5.742



Asimismo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) calcula que en 2021 aumentó 256 por ciento el reclutamiento de niñas y niños entre 2020 y 2021, al pasar de 25 casos en 2020 a 89 en 2021.

Situación actual de los derechos de la niñez

Cómo se mencionó anteriormente, son varias las esferas en las que los menores han sido objeto de importantes retrocesos en cuanto a los aspectos relacionados con su bienestar, de acuerdo con el informe.



Uno de esos puntos es precisamente el de la educación, donde, pese al regreso a clases presenciales en 2022, pasaron dos años en confinamientos y con las escuelas total o parcialmente cerradas. Esta situación ha sido catalogada por organizaciones como Unicef y Unesco como una “catástrofe generacional” por sus consecuencias en materia de desarrollo cognitivo, formativo y socioemocional.



De esta forma, se encontró que entre 2019 y 2020 la inasistencia escolar llegó al 13,7 por ciento, siendo, según el Dane, aún mayor en zonas rurales, con un porcentaje del 30,1 por ciento. A esto hay que sumar los recientes resultados de las pruebas Saber 11 (los más bajos en 7 años) y se está a la espera de lo que puedan decir del estado de la calidad educativa los resultados de las pruebas Saber 3°, 5°, 7° y 9°, así como la estrategia Evaluar par Avanzar del Ministerio de Educación.



En cuanto a temas de salud, se han aumentado los reportes en los colegios en relación con cuadros de depresión, ansiedad y trastornos del estado de ánimo de los estudiantes y profesores. De igual forma, la coalición sostiene que se incrementó la mortalidad materna: 34,8 por ciento entre 2019 y 2020 y 13,1 por ciento entre 2020 y 2021.



“Mientras que 81,4 es la razón de mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos a nivel nacional, en varios departamentos puede ser hasta cuatro veces esa cifra, es el caso de Vichada con 315,0; Chocó con 294,5; Guaviare con 174,5; Santa Marta con 202,3 y Buenaventura con 125,8, según cifras del Instituto Nacional de Salud de 2021”, asegura la coalición.



NiñezYa sostiene que esta situación puede estar relacionada con los pocos controles médicos a madres gestantes por el aislamiento por pandemia y la prevalencia que se dio en la atención a los pacientes con covid-19.



A propósito del aislamiento, se cree que este también estaría relacionado con el incremento de 10,4 por ciento de los nacimientos de madres de 10 a 14 años entre enero y octubre de 2020 y 2021, al pasar de 3.517 en 2020 a 3.884 en 2021, según cifras preliminares de Estadísticas Vitales del Dane.



En 2020, el mayor número de casos de madres menores de 14 años fue en Antioquia (14,4 por ciento), Bolívar (7,6 por ciento), Valle del Cauca (5,8 por ciento), Magdalena (5,5 por ciento), Córdoba (5,2 por ciento), Cesar (4,7 por ciento), Atlántico (4,6 por ciento), Cauca (4,4 por ciento) y Bogotá (4,2 por ciento).



“Este hecho está asociado con el acceso carnal, que constituye un delito, y con el riesgo inminente para la salud de las niñas y sus hijos. Además, permite que se perpetúe la pobreza y se mantengan factores de violencia intrafamiliar”, recuerda NiñezYA.



Algo en lo que llama especialmente la atención el informe es precisamente en los casos de violencia hacia la infancia, que se expresa en maltrato y violencia sexual y de género. De hecho, los casos de violencia contra la niñez vienen en aumento, subiendo un 47 por ciento entre 2019 y 2020, mientras que los procesos Colombiano de Bioenestar Familiar (Icbf) se incrementaron un 12 por ciento entre 2020 y 2021.



“Por estas situaciones que deben contrarrestarse ya mismo, buscaremos que los diez asuntos impostergables para el desarrollo de la niñez lleguen a votantes y candidatos. Lo haremos a través del informe que presentamos a representantes de partidos políticos, campañas presidenciales y de Congreso, empresarios, jóvenes, padres de familia. También, y especialmente, con el manifiesto que invitaremos a los candidatos a firmar. Pedimos a los votantes que nos ayuden a solicitar a su candidato que lo firme y de esa manera se comprometa con el bienestar de la niñez. Lo pueden encontrar en nuestra página web www.ninezya.org”, señaló Ángela Constanza Jerez, coordinadora de NiñezYA.



Y agregó: “Esperamos que esos asuntos y las acciones sean incluidos tanto en los programas de gobierno de los candidatos como en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 de quien sea elegido. Se requieren recursos técnicos, humanos y financieros para hacer realidad el bienestar de la niñez en todo el territorio colombiano”.



REDACCIÓN VIDA DE HOY*

Con información de NiñezYa