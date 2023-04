Niñas, niños y adolescentes de diez departamentos de Colombia hicieron exigencias a funcionarios de diferentes sectores del Gobierno, representantes y senadores para que sus padres los formen sin violencia, sus escuelas y caminos sean seguros, todos puedan ir a escuelas dotadas con lo requieren para su educación y los programas de alimentación escolar lleguen a todos. También pidieron atenciones en salud mental, más juego y participación en el Plan Nacional de Desarrollo.

Frases elocuentes, contundentes y claras fueron las que pronunciaron 12 niñas, niños y adolescentes de diez departamentos del país que estuvieron en el Congreso para explicarles a los padres de la patria y a representantes del Gobierno sus necesidades y cómo deben solucionarlas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que en este momento se está aprobando.

“Colombia es uno de los pocos países del mundo donde aún hay campos minados que impiden la llegada de niñas y niños a sus escuelas en 30 de los 32 departamentos de Colombia. También hay bases militares junto a las escuelas. Le exigimos al Congreso caminos seguros y escuelas seguras”, les dijo Angy, de 13 años, quien viajó a Bogotá desde el Valle del Cauca.



“Debemos reparar los daños que causó el conflicto armado. Crear más programas para prevenir que los grupos armados contraten y recluten a niñas, niños y adolescentes porque ellos deben estar es estudiando, jugando, divirtiéndose. Los niños deberían tener juego, no fuego, aunque se pronuncien muy parecido, son cosas muy diferentes”, señaló Lucas, de 12 años, de Meta.

Angy y Lucas se refirieron a asuntos relacionados con el conflicto armado y la paz, pero también fueron temas prioritarios para ellos y sus compañeros la salud mental, la nutrición, la educación, la participación, el juego, las capacidades que requieren las familias para cuidarlos y protegerlos y de esa manera evitar, en gran parte, la violencia.



“La violencia intrafamiliar y la violencia sexual están interconectadas. Nos preocupa porque nos deja rastros sicológicos. Al erradicar todo tipo de violencias tendremos un ambiente para vivir con felicidad y con amor”, les dijo Ángel Sebastián, de 15 años de Bogotá.



“Señores congresistas, a participar se aprende participando y si no nos dan los espacios, no lo podemos lograr”, les dijo Luisa Fernanda, de 17 años de Córdoba.



“Queremos incluir la salud mental. Tenemos profesionales en sicología y siquiatría, pero queremos que también se fortalezca a las familias de los jóvenes que tienen enfermedades como depresión y ansiedad. A veces necesitamos desahogarnos”, señaló Melany, de 15 años, de Atlántico.



“Están confundiendo el juego con el deporte y son muy diferentes. Las ciudades no están construidas para jugar. Hay personas adictas en los parques y están en muy mal estado y se les ocurrió hacer parques en las unidades residenciales, pero tampoco son seguros porque uno baja en el ascensor y puede estar en peligro”, aseguró Gabriela de 10 años de Antioquia.

Adultos tomaron nota

Representantes del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Consejería Presidencial para la Reconciliación Nacional, la Prosperidad Social, la Contraloría General de la Nación y los ministerios de Salud y Educación después de jugar con ellos los escucharon con atención y aseguraron estar tomando nota de sus solicitudes.



Igual hicieron los senadores Lorena Ríos, Sandra Jaimes, Karina Espinosa y Esteban Quintero, así como los representantes Julián Peinado, Érika Sánchez, Juan Sebastián Gómez, Wilmer Castellanos, Olga Lucía Velásquez, Elizabeth Jay-Pang Díaz, Juan Diego Muñoz, Carlos Felipe Quintero, Gloria Liliana Rodríguez y Mary Anne Perdomo y profesionales de las unidades técnicas legislativas de los congresistas Angélica Lozano e Irma Luz Herrera, quienes estuvieron presentes en el recinto para escuchar a las niñas, los niños y los adolescentes, aunque no de forma continua, a excepción del representante Peinado.



Los niños y niñas que estuvieron en ‘La niñez tiene la palabra en el Congreso’, como se denominó este espacio, forman parte del Comité Consultivo de NiñezYA, coalición de 200 organizaciones y redes de la sociedad civil, que lo convocó en el marco del Mes de la Niñez para que su voz sea tenida en cuenta en la construcción del PND.



Tanto los funcionarios de Gobierno como los congresistas se comprometieron con la defensa de sus derechos, sacándolos adelante en el PND y reflejándolos en sus propias agendas sectoriales.

“Tenemos la confianza de que los asuntos que interesan a niñas, niños y adolescentes y que se requieren para su bienestar sean incluidos en el derrotero del desarrollo que tendrá Colombia en los próximos cuatro años”, señaló Ángela Constanza Jerez, coordinadora nacional de NiñezYA.

Qué más dijeron niñas y niños

“Proponemos que para la educación preescolar, básica y media los maestros tengan una buena educación y vocación, también que las instituciones tengan una buena estructura, implementos y materiales, con espacios para recreación, computación y bilingües”, Paula, 13 años, Santander



“Nos olvidemos que la familia es el inicio de todo y no es el colegio el que nos educa; por eso los padres tienen el deber de que su crianza sea respetuosa y debe ser acompañada de honestidad, lealtad, comprensión y empatía. Corregir con amor siempre será la mejor opción para que los niños sean sanos y felices y sin resentimiento por gritos y peleas. Por eso se necesitan charlas y talleres para que involucren la crianza respetuosa en los hogares”, Ágata, 13 años Antioquia



“La nutrición es una problemática que vivimos los niños y niñas del país. El Programa Alimentación Escolar (PAE) no llega a todas las instituciones y tampoco llega en buenas condiciones. Necesitamos que se exijan a quienes preparan los alimentos que tengan higiene y que adecúen los espacios para poder tomar los alimentos”. Mariana, 17 años, La Guajira



“Muchas personas no dan importancia a la educación inicial porque dicen que son pequeños y que hay que priorizar otras cosas, como la universidad, pero no, es primordial ya que es el inicio de nuestra vida, de los 0 a 6 años”. Mariángel, 15 años, Norte de Santander



“Buscamos espacios sanos, limpios, donde el cambio climático no nos afecte la vida diaria. Vivo en un municipio con minería de carbón y eso nos afecta mucho, la ceniza se pega. También me refiero a espacios donde podamos jugar, divertirnos, saltar, lugares para recrearnos libremente y evitar así entrar en malos caminos que nos llevan a problemas penales”. Sergio, 15 años, Boyacá



“El ambiente es importante en nuestro crecimiento, el familiar, el escolar y el del barrio, para que no caigamos en malos pasos. Es necesario determinar qué pasó cuando un niño llegó a problemas con la ley. Que no se le estigmatice como si tuviera peste, que puedan contar con espacios para participar y darse cuenta de que cambiaron”. Luna, 17 años Santander



Congresistas y representantes de Gobierno se comprometieron a atender los pedidos

“Los hemos escuchado atentamente. El medio ambiente, la crianza respetuosa, la salud mental, el derecho al juego, la estigmatización, la participación, el transporte... serán ejes fundamentales en la Comisión Accidental de la Niñez”. Representante Julián Peinado



“La Comisión Accidental de la Niñez fue creada para generar una transformación y también es la oportunidad para que todos los senadores y representantes se pongan la camiseta por la niñez y sea un espacio permanente”. Representante Erika Sánchez

“Es una oportunidad tenerlos aquí sentados. Cuentan con congresistas comprometidos con su voz y sus necesidades, no solo para la construcción del PND, sino también con los controles políticos y la agenda legislativa”. Senadora Lorena Ríos



“Las cifras en salud mental, consumo de sustancias psicoactivas, violencia sexual, de pobreza, nos mueven y acongojan. Son ustedes, niñas y niños, los que más las conocen y a través de sus miradas y contextos podemos crear las soluciones concretas”. Catalina Arciniegas, directora de Adolescencia y Juventud deI ICBF



“Estamos muy contentos de estar aquí. Lo que nos dijeron muestra una radiografía del país con muchos retos, que demanda un cambio muy profundo. Todo lo dicho aquí contribuye a esa visión y fue insumo para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo”. Manuel Reina, coordinador Grupo de Niñez y Familias del DNP



“Debe haber una universalización progresiva de la educación inicial, solo uno de cada dos niños está en educación inicial. Para ello buscaremos que 800.000 niños y niñas sean atendidos con ICBF, tendremos un trabajo intersectorial, haremos seguimiento al desarrollo de una cohorte de niños y niñas nacidos el 7 de agosto de 2022 y atenderemos a niñas y niños en primera infancia que han estado expuestos a la guerra y tienen una discapacidad”. Ana María Peñuela, directora de Primera Infancia de Mineducación