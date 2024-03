La multitarea: un mito que debemos entender bien para poder vencerlo

“Tengo muchas cosas que hacer. He vuelto de vacaciones y la mesa está atestada de documentos y el correo, lleno de mensajes ‘urgentes’. Encima, mi hijo y mi hija están a punto de cumplir años, lo que supone organizarles sus fiestas. Cuando intento ordenar las tareas en mi cabeza, rápidamente me invade este pensamiento: ‘Quiero crecer personal y laboralmente y ver crecer a mis hijos de forma consciente, pero no me da la vida para tanto’ ”.

Quizá muchos lectores se hayan sentido identificados con el anterior ‘cuadro’. ¿Cuál es la solución? Convertirnos en una ‘persona multitarea’, capaz de realizar dos o más tareas de forma simultánea y efectiva, como si de una máquina se tratase. De hecho, hace algunos años se acuñó el concepto aprendizaje multitarea (multitasking learning).

El planteamiento es el siguiente: si organizo la agenda con unos diez o doce quehaceres diarios, no solo podré cumplir todas las obligaciones y propósitos, sino que también podré hacer cosas que me gustan. Así me sentiré productiva. El resultado satisface tanto el componente conductual (realizar las actividades o tareas) como el emocional (al ser eficaz me siento mejor).

Quien mucho abarca...

Ahora bien, intentar abarcarlo todo tiene un costo. Implica que nuestra protagonista vaya de un lado a otro llamando a proveedores del trabajo, o a la responsable de organizar las fiestas de cumpleaños. Que en el trancón del colegio a casa se coma un sánduche mientras pregunta a sus hijos cómo les ha ido en su día, con la atención y otras funciones cognitivas totalmente divididas.

Con distintas variantes, es la realidad que viven muchas personas en pleno 2024. Pero ¿qué ocurre cuando esto acarrea demasiado desgaste físico y emocional?

Múltiples estudios concluyen que conlleva una respuesta de estrés agudo, en el mejor de los casos, y cuadros de ansiedad y depresión severos, en los peores.

Y ahora surge otra pregunta: si el estrés aparece cuando sentimos una amenaza (estresor) por algo que sucede o puede llegar a suceder, ¿dónde estaría el estresor en este caso? Con la multitarea no hay un desencadenante concreto que active la respuesta de estrés, sino que este resulta de la combinación de cognición, emoción y conducta asociada, siguiendo con el ejemplo de arriba, con cada una de las tareas de esa larga y exigente lista: lista que además nunca se acaba...

¿Qué pasa en el cerebro?

Originalmente, el término –multitasking en inglés– fue acuñado pensando en la máquinas, y no en los humanos. Solo después, autores pioneros como el psiquiatra Edward M. Hallowell estudiaron las implicaciones cognitivas de la multitarea en el trabajo. Algunos expertos concluyeron que era una herramienta útil para incrementar la productividad de tareas mecánicas básicas, siempre y cuando se den ciertos factores. Sin embargo, la era digital ha echado por tierra esa conclusión. Los expertos han puesto de relieve que las pantallas ya absorben un alto porcentaje de nuestra cognición y vivimos en una permanente multitarea.

El neurocientífico francés Michel Desmurget advierte en su ensayo La fábrica de cretinos digitales que nos enfrentamos a un comportamiento contra natura. ¿La razón? El cerebro –que rige, planifica, organiza y manda a los distintos órganos del cuerpo– no está diseñado biológicamente para la multitarea, que rápidamente ha pasado de ‘solución’ a ‘problema’.

La razón es que varios estudios han demostrado que el cerebro humano no puede gestionar varias actividades a la vez. Sobre todo, cuando las dos tareas son similares, pues compiten por utilizar la misma parte del cerebro.

¿De dónde surge el mito de la multitarea entonces? De que los cerebros humanos son buenos cambiando rápidamente de una actividad a otra, lo que hace que la gente tenga la sensación de estar realizando varias tareas a la vez, cuando el cerebro, en realidad, trabaja en un proyecto cada vez, y cuando tiene que saltar de uno a otro a cada rato, se pierde mucho tiempo mientras se recupera el foco. Para no mencionar que en cualquier momento podemos ser interrumpidos por un mensaje o alerta de nuestro móvil y decenas de posibles distracciones más.

Por eso, según un informe de la American Psychological Association, la multitarea nos hace perder hasta el 40 por ciento del tiempo productivo mientras saltamos de una actividad a otra a lo largo de nuestra jornada laboral.

¿Y qué daños puede provocar esto en el cerebro? Otros estudios recientes, muchos de ellos realizados en la Universidad de Stanford, demuestran que este órgano se deteriora cuando la multitarea interfiere en las conexiones cerebrales dedicadas a la capacidad atencional, como las vías ventral y dorsal del complejo parieto-occipital.

Más concretamente, intentar realizar varias cosas a la vez reduce la velocidad de procesamiento y reacción e incrementa el número de errores en tareas que requieren un nivel medio-alto de atención. Los investigadores también han comprobado que acarrea problemas de memoria y lapsus inexplicables. En definitiva, más sombras que luces.

¿Qué podemos hacer?

Ahora que somos conscientes de tales efectos, podemos contrarrestarlos recuperando el proceso según el cual nuestro sistema sigue una secuencia fija de pasos cognitivos para realizar una tarea antes de plantearse realizar otra, y así sucesivamente. Es lo que se llama procesamiento serial, algo olvidado con la multitarea.

Las estrategias que ayudan a planificarnos, como preparar las comidas para toda la semana en una sola sesión, o batch cooking, o llevar una agenda semanal, incrementan la claridad mental y la estabilidad del foco atencional (mindfulness), y son grandes aliadas en este cometido.

También se recomienda llevar a cabo mucho trabajo personal en terapia analizando nuestras creencias sobre la autorrealización, las expectativas sociales, la exigencia, la autoestima y el concepto de nosotros mismos, entre otros factores. La clave es la aceptación: ser conscientes de nuestras limitaciones y de que no podemos llegar a todo supone un alivio y evita recurrir a la multitarea, reduciendo así los niveles de estrés.

AUTOR: MARÍA J. GARCÍA-RUBIO (*)

THE CONVERSATION (**)

(*) Profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional de Valencia, codirectora de la Cátedra VIU-NED de Neurociencia global y cambio social y miembro del Grupo de Investigación Psicología y Calidad de vida de la Universidad Internacional de Valencia.

(**) The Conversation es una organización sin ánimo de lucro que busca compartir ideas y conocimientos académicos con el público. Este artículo es reproducido aquí bajo licencia de Creative Commons. Este artículo fue complementado por la Redacción Domingo de EL TIEMPO.

Consejos útiles

En contraposición al multitasking está el monotasking: concentrarse en una sola tarea a la vez. Al dedicar toda nuestra atención a una actividad específica, podemos mejorar nuestra efectividad y rendimiento. Algunas claves para lograrlo.

1. Priorizar. Siempre tendrá muchas cosas que hacer. Por eso es clave tomarse unos minutos al comienzo del día para priorizar qué es lo más importante y/o urgente por evacuar. Según un estudio reciente de la Universidad de California en Berkeley, con la técnica de las tareas más importantes se puede reducir ostensiblemente la procrastinación, aumentar la productividad y disminuir hasta en un 42 por ciento el agotamiento.

2. Establezca bloques. Asigne horarios o bloques de tiempo para evacuar cada una de sus prioridades del día en orden. Y no salte a otro bloque sin haber terminado el anterior. Es clave ser realista para no sobrecargarse. Si programa bien estos bloques y va sacando adelante sus tareas, esto le dará una gran sensación de satisfacción, y cerrará sus días sin culpa ni estrés, y en paz consigo mismo.

3. Use el método Pomodoro. Un pomodoro es una sesión de trabajo que dura 20 o 25 minutos, luego de los cuales hay un descanso de 5 minutos. Después de 4 sesiones pomodoro, se toma un descanso más prolongado, de 20 o 30 minutos. Al trabajar en secuencias breves, es más probable que uno logre mayor productividad y mantenga la motivación.

4. Elimine las distracciones. Use en su celular y computador el modo avión, no molestar y el modo concentración para silenciar notificaciones de WhatsApp, correos, redes sociales y otras fuentes. Incluso usar audífonos con música clásica o ruido blanco para bloquear ruidos externos es una buena estrategia para mantener la atención en lo que realmente importa.

5. Las comunicaciones, a raya. Establezca momentos muy específicos en su jornada para consultar el correo y el WhatsApp. Y aprenda a no contestar de inmediato sino lo realmente importante.

6. Aprenda a decir no. Las prioridades de los otros no siempre son las suyas. Y establecer límites siempre será bueno.

7. Desarrollar una mentalidad de ‘mindfulness’. Es una buena técnica para entrenar la mente a que se enfoque en el presente y evite la dispersión.

8. Descanse adecuadamente. Sin ello no habrá buena productividad jamás.