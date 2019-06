Por calidad académica, U. Católica de Chile es la mejor de la región

La Pontificia Universidad Católica de Chile se sigue posicionando como la mejor institución de educación superior de América Latina, pues dos importantes ránquines globales la han posicionado entre las más destacadas por su calidad académica, su reputación y su aporte a las empresas.

El primero de esos ránquines fue el publicado por Times Higher Education (THE), que reveló el listado de las mejores instituciones de educación superior de la región, y en el que la universidad chilena quedó de líder, seguida de la Universidad de Sao Paulo, Campinas y la Pontificia Católica de Río de Janeiro.



El otro listado en el que figuró entre las más destacadas fue el de la consultora Quacquarelli Symonds (QS), en el que clasificaron a las mejores 1.000 universidades del mundo y en el que la U. Católica de Chile quedó en el puesto número 127, la cuarta mejor de Latinoamérica.



De acuerdo con, Ignacio Sánchez, rector de la U. Católica de Chile, "los resultados son un reflejo de la actividad y aporte de la comunidad universitaria, que diariamente entrega su trabajo y aporte creativo para potenciar la labor de la universidad en el concierto internacional".

Phil Baty, Director Principal del Área de Conocimiento de THE, comentó que "el caso de Chile es una de las historias de éxito más sobresalientes: el país ahora no solo alberga a la mejor universidad de la región, sino que este año tiene más instituciones que nunca en la tabla, y avanza a pasos agigantados hacia una mejora en la cantidad de investigaciones". De hecho, hay 30 planteles, y ocho entre los cincuenta primeros.



Lo anterior es "destacable", según el rector Sánchez, considerando "la falta de recursos que tiene hoy la investigación en nuestro país. Los investigadores desarrollan ciencia, arte y humanidades de gran calidad, líder en Latinoamérica, superando las barreras y adversidad económica, de tiempo e infraestructura".



Con todo, un análisis de THE también postula que los planteles chilenos tienen mejores puntajes respecto de la transferencia del conocimiento a la industria, "pero muchos de los representantes del país se han enfrentado a una disminución de los puntajes en reputación de la enseñanza e impacto del número de citas".



Sánchez considera que los planteles en el listado son de distinta índole, "lo que puede afectar su reputación e impacto". Sin embargo, asegura que "lo importante es tener un plan de desarrollo claro, con metas que sean evaluables, buenos profesores y con la capacidad de atraer a buenos estudiantes", agregó el rector de la Universidad Católica de Chile.

El caso de Colombia

Para el caso de Colombia, las universidades de los Andes, Nacional y Pontificia Javeriana se ubicaron en los 30 mejores puestos en el ranquin realizado por Times Higher Education. Asimismo, Colombia, con 22 universidades, se convirtió en la tercera nación con mayor presencia, después de Brasil y Chile.



Para el caso del ranquin de QS, la Universidad de los Andes ocupó el primer puesto del país y el 234 a nivel global, subiendo 38 posiciones respecto a la clasificación del 2019. Le sigue la Universidad Nacional en el puesto 253, que también aumentó 22 lugares, con 37,5 puntos, y la Pontificia Universidad Javeriana en la casilla 468 (subió 50 posiciones), con 25,1 puntos. El cuarto lugar fue para la Universidad Externado de Colombia, en la posición 480, con 24,7 puntos; esta ocupó el tercer lugar en 2019.



Redacción Educación, con información de El Mercurio (Chile) - GDA