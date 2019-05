Entre 1.000 aspirantes, este caleño ganó beca para estudiar en Francia

Ganar una beca no es tarea sencilla. Más allá de cumplir con los requisitos solicitados (notas, carta de recomendación, ensayo de motivación, entre otras), se necesita de talento y berraquera para brillar en una competencia que muchas veces resulta exigente, sobre todo cuando se aplica a universidades prestigiosas en el extranjero.



Andrés Felipe Andrade Martínez, un estudiante caleño de 21 años, ganó esa carrera. Entre 1.000 personas de diferentes partes del mundo, el joven obtuvo un incentivo académico para hacer una maestría en química en la Universidad de Estrasburgo, ubicada en el noreste de Francia.

"La verdad no esperaba ganarme la beca", recuerda Andrade. Afirma que aplicó con estrechos márgenes de tiempo y al haber tantas personas interesadas, el acceso a esta se complica.



El universitario vive en el barrio Guaduales/Floralia, al norte de la capital capital vallecaucana. Se gradúo como bachiller de la institución educativa Inem Jorge Isaacs de Cali, un colegio distrital, también ubicado al norte de esa ciudad.



"Este reconocimiento para mi hijo es merecido. Siempre ha luchado por sacar buenas calificaciones y siempre tuvo la mentalidad de estudiar en el exterior. De hecho, él pensó que iba a durar dos años en la buscada de una beca, pero en el primer intento lo logró", cuenta con orgullo Adriana Martínez, madre del joven.



Pero no es la primera vez que el universitario logra un reconocimiento para estudiar de forma gratuita. Para adelantar su pregrado en Química en la Universidad Icesi, en Cali, Andrés tuvo la posibilidad de ser beneficiario del programa Ser Pilo Paga, teniendo en cuenta que su familia no tiene los recursos suficientes para costearle una carrera profesional.



"En muchas ocasiones he dicho que le debo toda mi educación a esta beca ya que me permitió estudiar en una universidad de alta calidad (...). Si no me hubiera ganado este incentivo, probablemente no tendría muchas de las cosas que he logrado hasta el momento".



Andrade se considera a sí mismo una persona curiosa y deseosa por encontrar nuevos caminos. Es amante de la música, lo que lo llevo a tocar el piano desde los 12 años, impulsado por su padre. "Empecé aprendiendo solo y luego de unos años tuve algunos profesores que me ayudaron a mejorar mi técnica", recuerda.



La motivación por salir de la rutina y teniendo en cuenta que obtuvo excelentes calificaciones en matemáticas y química en el colegio, decidió convertirse en químico profesional.

El estudiante hace parte del programa Ser Pilo Paga. Foto: Juan Pablo Rueda

Giovanni Rojas, profesor asociado y director del laboratorio de instrumentación de química de la Universidad Icesi, cuenta cuál fue su experiencia con el universitario.



"Andrés ha sido un alumno excepcional y muy dedicado. Lo he acompañado desde el inicio de su carrera, a tal punto que él me expresó su interés de hacer su tesis conmigo, la cual consiste en combinar los estudios teóricos y prácticas, para crear diseños de reacciones químicas", explica Rojas.



La pasión de Andrade radica en las probetas, tubos de ensayo, pipeta y demás instrumentos que se encuentran en un laboratorio de química. Se gradúa de la universidad Icesi el 24 de agosto, cuatro meses antes de los estipulado debido a que durante su carrera adelantó materias.



"El director del programa me permitió ver en este último semestre el proyecto de grado y la práctica simultáneamente, cosa que normalmente no es permitido", cuenta el joven.

Andrés Felipe Andrade le apasiona el estudio y aprender sobre nuevas cosas. Foto: Juan Pablo Rueda

La beca que le otorgó la Universidad de Estrasburgo al estudiante contempla 600 euros mensuales, además de otros 200 que le ofrece el gobierno francés para sostenimiento. Además, le darán 1.000 euros para ayudarle con los gastos del viaje, tiene cobertura de salud y vivirá en una residencia para estudiantes que tiene un costo de 400 euros mensuales.



"Esa universidad es reconocida en todo el mundo por sus grandes investigaciones en el área de química. Actualmente, este centro académico cuenta con tres premios Nobel en química, lo que me ayudaría a impulsar mis conocimientos (...). A mí me gusta mucho la academia, por lo que pienso seguir toda mi vida en ella. No descarto la posibilidad de volver a Colombia, pero en vista de que no se apoya mucho la investigación, será algo que debo considerar muy bien", finaliza Andrés Felipe.



