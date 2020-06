La feria virtual de estudios más grande de Latinoamérica llega al país

Este miércoles 24 de junio 3 p. m. a 7 p. m. se llevará a cabo The Student World, la feria virtual de estudios en el exterior más grande de Latinoamérica. El evento contará con más de 200 expositores de todas partes del mundo.



Se trata de un espacio virtual que busca servir de enlace entre miles de estudiantes con algunas de las universidades más prestigiosas de la región y el mundo. En el evento, los interesados podrán conocer la oferta académica para pregrado, posgrados, cursos de idiomas, maestrías, especializaciones, high school entre otras opciones para estudiar en el exterior.(Lea también: Unesco: Pandemia ha disparado la exclusión educativa en países pobres)

Entre los expositores se encuentran instituciones de gran reconocimiento como Universidad de Cambridge del Reino Unido o la Columbia University de Estados Unidos, ambas posicionadas dentro de las 20 mejores del mundo en el QS Ranking.



La feria servirá para que los aspirantes a estudiar fuera del país puedan conocer las mejores opciones para continuar su formación académica, conociendo los programas ofrecidos por las instituciones, precios y más.



Para ello, entre los expositores no solo hay universidades, sino también representantes de gobiernos dedicadas al sector educativo como Education USA, CampusFrance, Study in Sweden, Study in Czech Republic y muchos más, organizaciones que podrán dar información sobre visados y demás requisitos para hacer un viaje de estudios en distintos destinos.



Sebastián Fernandes CEO de The Student World y organizador de este evento virtual señaló que esta iniciativa surgió en 2012 con el fin de “democratizar el acceso a esta información ya que los eventos tradicionales solo llegan a las principales ciudades”.



Y añadió: “Hoy, con el covid-19, continuamos en nuestro compromiso de acercar opciones para estudiar en el exterior, y decidimos poner al servicio de la comunidad de estudiantes de Latinoamérica y los colombianos, el mejor puente virtual de contacto entre instituciones educativas de todo el mundo y los estudiantes”.



Dentro de la plataforma virtual, cada universidad tiene su propio stand virtual, lleno de información y videos sobre sus campus, cursos, programas, etc. Como visitante, se tiene la oportunidad de buscar de acuerdo con las preferencias, visitar los stands, consultar la información y lo más importante de todo, resolver todas las dudas.



Participar en este evento es totalmente gratis. Sin embargo, los interesados deberán realizar una inscripción previa e la página web latamvirtual.thestudentworld.com/colombia.



REDACCIÓN EDUCACIÓN - @EducacionET