La Escuela Superior de Administración Pública (Esap) anunció un plan de alivios económicos para todos sus estudiantes, antiguos y nuevos,quienes, entre otras cosas, tendrán el 100 por ciento de descuento en el valor de la matrícula.



Así lo señaló Jorge Iván Bula Escobar, el director nacional de la Escuela: “Con estos beneficios nos comprometemos con el Gobierno del Cambio, para que nuestros estudiantes y población tengan un acceso más fácil a los programas que ofrece la Esap y así poder ingresar a la educación superior colombiana.

En primer lugar, el auxilio del 100 por ciento de cobertura en el valor de la matrícula para todos los programas de pregrado aplica para estudiantes de estratos 1,2 y 3. Así mismo, es importante que el estudiante no cuente previamente con un título de pregrado.



De esta forma, alumnos antiguos tendrán este beneficio, así como los jóvenes interesados en estudiar en esta universidad en cualquiera de sus programas, como Administración Pública y Administración Pública Territorial.



Por otra parte, también se anunció un descuento del 20 por ciento sobre el valor de matrícula para todos los programas de posgrado ofertados en el primer semestre de 2023.



Esta medida que aplica para los admitidos y estudiantes antiguos, establece que el alivio concedido no es acumulable con ninguna otra exoneración o descuentos establecidos por la normatividad vigente de la Escuela. Los estudiantes que reciban apoyos públicos o privados que cubran el 50 por ciento o más del costo de su matrícula, no serán sujetos de este tipo de alivio económico.



Finalmente, la Esap anunció también que se aprobó el fraccionamiento de la matrícula, un beneficio económico que le permite a los admitidos y estudiantes antiguos de los programas de pregrado y posgrado, fraccionar el pago de la matrícula del semestre en tres cuotas, con porcentajes establecidos del 30, 35, y 35 por ciento. Esto aplica para aquellos a quienes no se les cubre la medida de gratuidad total en la matrícula.



“Esta medida busca que los estudiantes que tengan alguna dificultad económica por fuerza mayor, puedan desde el semestre anterior, solicitar el fraccionamiento de la matrícula en distintos contados. En adición, desde el punto de vista académico y administrativo, le facilita a la Esap organizarse internamente con anticipación y así, caracterizar las causas de posibles riesgos de deserción además de contar con todo lo necesario para que los estudiantes tengan su documentación completa como recibos de pago, para el siguiente semestre”, explicó el Subdirector de Servicios Académicos, Óscar Fonseca Fonseca.



Los estudiantes antiguos interesados en este beneficio deben enviar la solicitud por escrito, debidamente justificada antes del 30 de noviembre, con los soportes que correspondan y estar a paz y salvo con la entidad por todo concepto. Por su parte, los admitidos deben realizar la solicitud durante el proceso de matrícula en el respectivo semestre de su admisión.



REDACCIÓN EDUCACIÓN