La educación y la nueva era: ¿listos para sobrevivir al meteorito?

Costarricense de nacimiento y ciudadano del mundo por formación, Luis Umaña Timms, llega a la Universidad Ean para seguir trabajando, desde la rectoría, en el propósito superior del emprendimiento sostenible, entendiendo que es un mensaje que debe trascender fronteras.



Si bien se ha desempeñado en diversas industrias, este hombre visionario, estudioso, y amante del café y de su familia, encontró su pasión, hace cerca de 30 años, en la educación superior.



Umaña Timms es Bachelor of Arts (B.A.), de la Universidad de Costa Rica; MBA de la Universidad Interamericana de Costa Rica; y Ph.D. Cross-Cultural Marketing, de la Vrije Universiteit Amster-dam, de Holanda. Así mismo, participó en el Senior Executive Program (SEP), de INCAE Business School, Harvard University.



Fue director del Rotterdam School of Management, de Erasmus University, en Holanda, y decano asociado de Hult International Business School, inicialmente en Londres, y posteriormente en San Francisco (California). Los últimos cinco años ejerció como director ejecutivo de INCAE Business School, en Costa Rica y Nicaragua.



El recién posesionado rector de la Universidad Ean, habla sobre su visión para transformar a esta Institución y a Colombia en verdaderos referentes de la educación superior en Latinoamérica.

Universidad Ean. Foto: Cortesía Ean

¿Cómo percibe la educación superior moderna?



A nivel mundial, mientras las cifras de matrículas en programas de pregrado caen considerablemente, las maestrías especializadas se consolidan y los programas de certificación y diplomado toman protagonismo. En América Latina son muy escasas las universidades que poseen los elementos para suplir esas necesidades, que vienen de la mano de conceptos como la inteligencia artificial (AI).



¿Inteligencia artificial como determinante de la educación?



Así es. Sin embargo, este es un concepto que aún genera temores y resistencia en el mundo, y más en Latinoamérica, donde no nacen las tendencias y, por lo mismo, no estamos preparados para aceptar la incertidumbre. Hasta ahora, en la región, la única institución que he visto motiva-da y con actitud para profundizar y aplicar este concepto es la Universidad Ean. Y creo que tiene que ver con su tradición de educación superior atada al espíritu del emprendimiento, que aleja los temores y abraza los retos.



¿Ese fue el punto más fuerte de conexión con la Ean?



Sin duda. El proyecto más alineado con mi experiencia global, el que sentía que podía derivar en una estrategia coherente, y con un potencial de alto valor agregado para todos los participantes, era la Universidad Ean.



Usted plantea un nuevo modelo educativo…



A mediados del Siglo XX, las instituciones más importantes eran las que certificaban a los técnicos y tecnólogos que integrarían la fuerza laboral que reclamaba la industria, mientras que las universidades solo estaban reservadas para la élite social. A finales de ese siglo, las primeras empezaron a desaparecer o se convirtieron en universidades. Actualmente, la rueda está girando completamente y está regresando al enfoque en certificaciones y títulos técnicos.



Esta visión de la educación, que se soporta en el desarrollo de competencias, base del modelo de la Ean, tiene un fuerte componente de tecnología y bilingüismo, y por eso no es compatible con la educación superior tradicional, a la que le cuestan los cambios en un corto plazo. Haciendo una analogía, es como si un transatlántico ve que a 600 metros hay un iceberg con el que se va a estrellar; seguramente se da la orden para girar el barco, pero este necesita al menos 2 mil metros de distancia para cambiar de dirección y evitar el choque.



Toda una amenaza para la tradición…



Las verdaderas tradiciones son culturales y se basan en principios compartidos a través de la historia por las universidades, lo demás son falsas tradiciones. Yo utilizo una metáfora. Hace millones de años la tierra estaba poblada de dinosaurios y cayó un meteorito que levantó una enorme nube de polvo y destruyó casi todo a su alrededor, excepto algunos seres que lograron adaptarse a las nuevas condiciones. En la educación superior ya cayó un meteorito llamado inteligencia artificial y se está formando la nube.



Aquí la pregunta es, ¿quiénes van a sobrevivir y ser capaces de adaptarse abrazando esta tecnología, hablando su lenguaje en las aulas, enseñándola y aplicándola en el campo laboral? La inteligencia artificial debe dejar de ser vista como un monstruo que nadie comprende. Es un concepto que va de la mano del emprendimiento moderno y se ve en redes sociales, en apps, en nuevas plataformas de aprendizaje virtual sincrónico y asincrónico, en los tutores que ayudan a los estudiantes a repasar materias, en las conferencias dictadas por hologramas, etc.



¿Cómo se enmarca todo esto en un perfil profesional?



Yo hablo de cuatro frentes: el primero es el bilingüismo (inglés), para que nuestros estudiantes puedan comunicarse con el planeta y entender las nuevas tecnologías. El segundo es la programación o ´coding´. Sin importar su área de acción, los profesionales deben adquirir por lo menos el nivel básico de programación que, a su vez es fundamental para usar la inteligencia artificial, tercer frente y el que rige los destinos de la nueva economía global.



Por último, será necesaria la combinación de habilidades blandas que se traduzcan en un liderazgo excepcional. Esos son los componentes que integran el perfil eanista que estamos construyendo.



Los puristas dirán que eso es experimentar con la educación…



La historia se ha construido con la experimentación; de hecho, así nacieron todas las universidades. Se trata es de reinventarse. Recordemos que ya no estamos en una era de cambios sino en un cambio de era, por lo cual no se trata de saber dónde estamos sino para dónde vamos... de leer el mundo hacia adelante.



¿Cuál es su principal reto al frente de la Universidad Ean?



Quiero que seamos la primera universidad de América Latina en dar el salto a la nueva era, con una oferta de programas relevantes para el 2025 y apalancados en nuestra plataforma virtual, pero sin dejar de ser el referente nacional en emprendimiento y sostenibilidad. El mundo entero está invitado a esta cena de la economía globalizada y digitalizada. Nuestra Universidad está preparada para producir invitados y no para hacer parte del menú.



ANÁLISIS UNIVERSIDAD EAN