La educación continua, un mundo de oportunidades en tiempos de desafío

¿Cuántos empezaron el año con la intención de estudiar, de actualizar sus conocimientos o de adquirir una nueva habilidad? y de repente, con la incredulidad que caracteriza al ser humano, la vida nos sorprende en bajada y reaccionamos naturalmente, con miedo y guardamos nuestros sueños para después. Hoy contamos con la posibilidad de capacitarnos de manera fácil, accesible y en corto plazo gracias a la educación continua.

Según Class Central, en 2018 había más de 101 millones de usuarios registrados en plataformas educativas al rededor del mundo. Hoy, durante la cuarentena en España se ha incrementado la búsqueda de formación online en un 150 % mientras que en Italia se reporta un aumento del 600 % de acuerdo a la investigación realizada por Emagister. Es por esto, que la educación es la mejor apuesta dentro de esta crisis, no solo por distraer nuestra mente con información nueva, sino por capacitarnos y encontrar alternativas de empleo durante y al término del confinamiento.

Hora de sembrar

En el mundo globalizado en el que vivimos, la inmediatez, la celeridad y la presteza de los resultados se han posicionado como características de muy alto valor, sin embargo los procesos lentos y los avances paulatinos nos recuerdan que la paciencia hoy es la clave de todo.



La educación no es la excepción. Formarse en este tiempo es sembrar para poder cosechar un futuro mejor, pues cuanto más se aprende más objetivos se puede alcanzar. No son épocas fáciles y las que vienen traerán consigo nuevos y más retos. Contar con conocimientos actualizados y habilidades desarrolladas ayudará para que como personas, profesionales y organizaciones las afrontemos de la mejor manera.

Flexibilidad económica

El dinero es, por ahora, una de las mayores causas de incertidumbre en la sociedad. Invertirlo de la mejor manera y evitar mal gastarlo son preocupaciones del día a día.



La formación ha sido siempre una de las mejores inversiones del dinero, pues es justamente eso, una inversión, y el retorno de la misma suele ser mayor, no solo económicamente sino en satisfacción, crecimiento y desarrollo personal y profesional.



En este sentido, la educación no formal tiene una virtud, pues los talleres, cursos y diplomados requieren menores inversiones y capacitan en conocimientos puntuales y estratégicos para mejorar el perfil profesional o ventaja competitiva de una organización, además se tienen planes de financiación para darle un mayor acceso a la comunidad.



La Educación Continua de la Universidad Central se ha caracterizado por formar en conocimientos con la más alta calidad, moldearse a las necesidades insertas en el mercado profesional y organizacional, obtener resultados en corto y mediano plazo y ajustar la inversión económica a las bondades de esta educación.



Hoy cuenta con una oferta educativa con más de 120 programas, entre diplomados, cursos y talleres, con la intención de acompañar a los seres humanos a lo largo de su vida, ya que el aprendizaje no está asociado a una edad específica, sino a cada uno de los contextos en los que el ser humano se desarrolla. Por eso vemos a la educación como el mejor aliado en tiempos de crisis, no solo para ayudarnos a afrontarlas mejor, si no para darle a nuestra vida personal, profesional y organizacional esa reinvención que nos hará destacar dentro del mercado laboral.

GERMÁN CRUZ LASSO

DIRECTOR DE EDUCACIÓN CONTINUA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL