‘La calidad en la educación será un tema prioritario del ministerio’

La ministra de Educación, María Victoria Angulo, les pide a las universidades privadas del país que “hagan una contribución solidaria en la matrícula” para jóvenes de escasos recursos, quienes seguirán siendo beneficiados por el Estado a través del reconocimiento de sus méritos académicos, como con el antiguo programa Ser Pilo Paga, pero ahora transformado en un sistema de gratuidad y más equidad.

¿No es un marchitamiento del programa?



No, señor. Vamos a integrar los aprendizajes que deja Ser Pilo Paga; definiremos los ajustes que permitan seguir reconociendo el mérito académico, una estructura financiera sostenible y corresponsabilidad de las universidades de alta calidad.



¿Pero se trabajará exclusivamente con las universidades públicas?



Esta iniciativa permitirá que los estudiantes más sobresalientes puedan elegir un programa académico de alta calidad, ya sea en universidad pública o privada. La invitación que hacemos a la universidad privada es a que haga una contribución solidaria en la matrícula; que sumemos todos, dando más oportunidades de calidad y equidad.



El programa se transforma, pero la idea es la misma: que niños de alto rendimiento y de origen humilde reciban beneficios para su educación…



De acuerdo. Tenemos la equidad como principio, buscamos premiar el mérito académico para que estos jóvenes ingresen tanto a universidades públicas como privadas y así garantizar que la promesa de movilidad social a través de la educación superior se cumpla.



¿Y cómo se proyecta mejorar la calidad de la educación?



Este es el principal tema en la agenda del sector educativo. Hemos definido pilares fundamentales como avanzar hacia una comprensión integral de los niños, con propuestas pedagógicas y ciudadanas, y reconocer y dignificar la labor docente y directiva.



¿Y de qué manera se mejorará la calidad de la educación superior pública?



Trabajaremos en equipo con las universidades públicas. Hoy, 16 de las 32 instituciones de educación superior oficiales son acreditadas de alta calidad. Con nuevos recursos y políticas de aseguramiento de la calidad, queremos avanzar y mejorar en áreas como docencia, investigación, extensión, virtualidad y promoción de programas pertinentes, y así tener más presencia en las distintas regiones del país.



¿Cuál es el gran reto para la primera infancia?



Vamos a universalizar la atención integral a niños de 5 años y a atender a los de 3 y 4 años, de acuerdo con lo definido por la Ley de Desarrollo Integral a la Primera Infancia. Nuestro reto es encontrar financiación para hacer sostenible la política. Nos hemos propuesto incrementar de 1,2 a 2,2 millones de niños atendidos integralmente.



¿Con base en qué estructura? No hay aulas…



El Fondo para la Financiación de Infraestructura Educativa (Ffie) ejecuta la política de infraestructura educativa para la jornada única, donde encontramos en proceso 11.400 aulas, de las cuales 5.222 están en diseño y 5.918 tienen un promedio de avance del 30 por ciento.



Pero todas se hallan retrasadas…



Sí. Encontramos retrasos importantes y problemas contractuales serios que tenemos que solucionar, de manera que respondamos en estos cuatro años efectivamente a las entidades territoriales, terminando las aulas, dotándolas y poniéndolas al servicio de la jornada única. Además, orientaremos recursos para nueva infraestructura educativa en atención integral a la primera infancia, ruralidad y construcción de comedores escolares.



A propósito de alimentación, ¿en qué consiste el acuerdo que anunció el presidente Duque sobre el Plan de Alimentación Escolar (PAE)?



El tema de alimentación escolar es neurálgico para evitar que los niños deserten de la escuela, lograr un mayor desarrollo y para que el proceso de aprendizaje sea más significativo. En el 2019 vamos a pasar de 5,3 millones a 5,6 millones de niños con alimentación todo el año escolar.

La meta del cuatrienio será llegar a 7 millones de niños beneficiados con complementos alimenticios de calidad a través del PAE en un trabajo articulado con los alcaldes, gobernadores y secretarios de Educación.



¿Qué ha pasado con las denuncias que se hicieron sobre incumplimiento de algunas empresas a las que se adjudicaron los contratos de alimentación?



El Fiscal y el Procurador han anunciado que van a salir a la luz más procesos que vienen investigando y que pondrán sobre la mesa estos hechos de incumplimiento y de corrupción con las respectivas sanciones. Han identificado una malla de empresas que tienen cooptada la mayoría de la contratación y recibirán las sanciones del caso, porque no ofrecen el producto con la calidad adecuada ni el precio adecuado y hacen procesos de colusión.



La importancia de que estos procesos generen las sanciones adecuadas estriba en que son las pruebas que permiten inhabilitar este tipo de oferentes y que no vuelvan a participar en procesos.



Pero a una de las empresas sancionadas se le volvió a adjudicar...



La ley vigente solo permite que estas firmas salgan del mercado cuando son formalmente inhabilitadas.



Mejor dicho, ¿se premia la irregularidad?



Justamente es ahí donde nuestra legislación se ha quedado corta. Por ello estamos haciendo todo este esfuerzo con el Presidente y con los organismos de control para avanzar en un trabajo preventivo para evitar que sigan ocurriendo estas irregularidades y en generar las condiciones para contar con pluralidad de oferentes, incentivar la transparencia y en la estructuración de sanciones más drásticas para quienes participen en prácticas oclusivas o de corrupción.



¿Las irregularidades que les descubrieron no los inhabilitaban?



No. Hay que tener todas las pruebas para seguir el debido proceso y poder inhabilitar este tipo de proveedores.



¿Tanto la Fiscalía como la Contraloría y la Procuraduría revisan después de que el ministerio adjudicó?



El ministerio no adjudica ningún contrato con proveedores del PAE, las que realizan estos procesos y adjudican son las secretarías de Educación, las entidades territoriales, a través de procesos de licitación, subasta inversa o acuerdos marco…



¿Y el ministerio?



Redoblaremos los esfuerzos para acompañar a las entidades en estos procesos aportando más información, estudios de costos, referentes de precios que permitan hacer un proceso plural y transparente.



Mientras eso ocurre, ¿seguirá pasando que se adjudica a unas empresas que están comprometidas con corrupción?



Las autoridades tienen la obligación de respetar la presunción de inocencia. Mientras no exista una causal legal que inhabilite a un proponente, las entidades estatales no pueden excluirlo.



¿Y eso no se puede corregir?



En el nuevo modelo del PAE propusimos dos mecanismos. En primer lugar, realizar estudios que permitirán determinar precios máximos y mínimos. En esa forma, aunque el contratista investigado podría ser adjudicatario de un nuevo contrato, no podría cobrar de manera abusiva, sino en las condiciones definidas en el estudio de mercado. La segunda medida consiste en fortalecer el acompañamiento de los órganos de control para conocer si un proveedor que esté incurso en una inhabilidad no pueda participar.



¿Y eso cuándo y cómo se va a hacer?



Comenzamos a trabajar con cooperación técnica internacional para definir el manual de referentes de precios y de costos de proveedores y recetarios; los referentes de minuta regionales. En noviembre estaremos reunidos con todos los secretarios de Educación dando avances en estas materias y acompañando los procesos que desarrollaremos en el 2019. Estamos tramitando vigencias futuras ya, para que las entidades territoriales puedan, a tiempo, hacer procesos de contratación.



¿No le parece criminal que estas redes de corrupción actúen contra los niños?



Totalmente, es infame. Por eso nos unimos en esta cruzada más de 10 entidades del Estado, trabajando por mejorar el PAE en materia de recursos, transparencia, calidad y apoyo regional. Nuestros niños, niñas y jóvenes deben recibir los alimentos con calidad y oportunidad.



Otro tema: ¿cómo van las conversaciones con Fecode?



Tuvimos una reunión el 31 de agosto con todos los integrantes del Comité Ejecutivo de Fecode, en la cual escuchamos los puntos principales de los acuerdos, los que están pendientes de cumplimiento y aquellos que resultan claves para el magisterio.



Luego que Fecode elija sus nuevas directivas, reanudaremos las mesas de trabajo para hacer seguimiento a los compromisos y construir diálogos alrededor de temas como el reconocimiento de la bonificación pedagógica, el financiamiento de la educación, formación y evaluación para ascenso docente, garantías para el ejercicio de la labor docente y realizar los juegos del magisterio.



¿Y el tema de la atención en salud que ha originado tantos problemas?



Tal vez, el tema más importante de todos es mejorar la operación del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, en asuntos de calidad y oportunidad en los servicios de salud, implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, además de tiempos en reconocimientos en prestaciones sociales.

Aquí, el acompañamiento de órganos de control es fundamental. La invitación es al diálogo como herramienta de acercamiento, con respeto al marco normativo.



¿Usted conocía al presidente Duque?



No, no señor, yo no lo conocía.



¿Qué le comentó él sobre lo que lo condujo a escogerla como ministra?



Creo que lo inclinó a elegirme mi experiencia de más de 18 años en educación.



Pero, ¿cómo se conocieron?



Después de que me ofreció telefónicamente el ministerio, nos reunimos y hablamos sobre los temas que el Presidente priorizó para estos cuatro años, temas que comparto y que me retan a poner todo el rigor y la dedicación, como mejorar el programa de alimentación escolar, universalizar la atención integral a la primera infancia, mejorar la calidad y reforzar los aprendizajes de los niños y jóvenes en áreas como lenguaje, matemáticas y ciencias, arte y deporte. Una inclusión educativa de calidad para todos, reconocimiento y acompañamiento a la labor docente y directiva...



***



En esta parte de la entrevista, llamé al presidente Duque y le pregunté por qué razón la nombró sin conocerla. Respondió: “La conocía mucho porque yo trabajé en el Ministerio de Educación, desde donde admiré su trabajo. Yo llevaba muchos años haciéndole seguimiento a su trabajo en materia de educación tanto en el sector público como en el privado. Y llevaba dos años viendo su trabajo en la Secretaría de Educación de Bogotá”.



***



Finalmente: ¿qué va a pasar con la cátedra de Historia en la educación?



El Bicentenario es una muy buena oportunidad para invitar a los colombianos a unirnos en torno a unos valores, a nuestra historia, a ver cómo la ética, los principios cívicos y ciudadanos permean la escuela y permiten un desarrollo integral. Una generación del Bicentenario que será fundamental para afrontar los retos de este país y para construir mejores oportunidades.



YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO