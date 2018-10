Jóvenes crean su proyecto de vida en la Asociación Nuevo Futuro

Desde hace cinco meses, Brayan y Anderson, de 18 y 17 años, respectivamente, están encarretados en un proyecto: desarrollar una aplicación móvil para participar en el concurso de innovación ‘Tecnología para soñar despiertos’, que busca soluciones a una problemática presente en los jóvenes haciendo uso de programación.

“Con la aplicación que estamos desarrollando queremos que los jóvenes administren mejor su tiempo en el celular, para que dejen la adicción a las redes sociales y se promueva la actividad física”, explica Brayan. La idea es que esta les avise cuánto tiempo han gastado dentro de una red social y los motive a realizar una actividad más productiva.



En esta tarea les ayuda Leonel Rubió, el profesor, que todas las tardes les da clases a ellos y a los demás niños y jóvenes de la Asociación Nuevo Futuro de Colombia, una fundación que desde 1993 acoge a menores en situación de vulnerabilidad bajo el amparo del Instituto de Bienestar Familiar para brindarles una formación integral, que les permita enfrentar su futuro y establecer un proyecto de vida.

Dos jóvenes de la Asociación están desarrollando una aplicación móvil para participar en el concurso de innovación ‘Tecnología para soñar despiertos’. Foto: Viviana Palacio.



“Este proyecto lo venimos realizando desde marzo de este año y estamos compitiendo junto a otras tres iniciativas de otras instituciones”, comenta Leonel Rubio, el profesor de sistemas.



Todos están nerviosos y motivados porque la presentación de los proyectos se llevará a cabo el próximo 10 de octubre y serán evaluados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), junto con Microsoft y CDI Colombia, organizadores del concurso. Los ganadores podrán obtener tabletas, computadores o cámaras fotográficas.

La Asociación cuenta con seis casas en La Calera, tres para ellas y tres para ellos.

Esta es una de las actividades con las que los 90 niños y jóvenes de la Asociación se entretienen en las tardes, cuando regresan del colegio. También hay clases de música, fotografía, educación física, taller de arte, entre otros, y los fines de semana reciben clases de boxeo, taller de religión y hacen deporte.



“Actualmente, las niñas están en un taller de moda y están diseñando ropa para hacer un desfile de moda; cada una diseña su vestido a su estilo”, cuenta Kate, una de las formadoras que vive con las niñas. La Asociación cuenta con seis casas en La Calera, tres para ellas y tres para ellos.



Adicionalmente de las clases lúdicas, los psicólogos y colaboradores de la Asociación imparten talleres a los niños para fortalecer sus valores y la toma de decisión. Cada semana se enfocan en un tema específico. “En esta estamos hablando del buen trato y la prevención del suicidio. La idea es que ellos comprendan sus emociones para que no opten por conductas autodestructivas, sino por aquellas que los puedan hacer sentir mejor”, comenta Sergio Rodríguez, psicólogo de Nuevo Futuro.

Aquí he aprendido a valorar a las personas.

Entre los asistentes está Sara de 16 años, que sueña con estudiar diseño gráfico o criminalística. “Yo sé que son muy distintas, pero es que disfruto mucho el dibujo y me gusta investigar el cuerpo”, comenta. Ella vive en una de las casas junto a 13 niñas más de entre 9 y 18 años.



“Lo que más me gusta de estar aquí son los talleres y la casa, porque me la llevo muy bien con la mayoría de ellas. Aquí he aprendido a valorar a las personas”, afirma Catalina, de 18 años, que llegó en 2012 a la Asociación. El próximo año comienza la universidad y quiere estudiar criminalística forense o enfermería. Uno de los propósitos de Nuevo Futuro es poder darles educación superior a los jóvenes y asegurarse de que encuentren trabajo.



Para cumplir este objetivo, la Asociación realiza cada año la feria El Rastrillo, que busca recaudar fondos para su funcionamiento, la cual se realizará del 11 al 14 de octubre en el colegio Gimnasio Moderno. El costo de entrada será de cinco mil pesos por persona y habrá estands de ropa, productos artesanales, gastronomía, entre otros.



LAURA ÁLVAREZ F.

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO