La magia como terapia para atender discapacidades

El mago estadounidense Kevin Spencer le dio un cambio de rumbo a su vida después de ser víctima de un accidente de tránsito. En el proceso de rehabilitación entendió que los trucos le ayudaban a salir adelante en su recuperación. De eso hace más de 20 años.



Hoy es la principal autoridad en el uso terapéutico de trucos de magia en entornos académicos y clínicos. Es profesor del Departamento de Educación de la Universidad de Carlow, consultor de investigación del Instituto de Artes en Medicina y del Departamento de Terapia Ocupacional de la Universidad de Alabama, en Birmingham (Estados Unidos).



(Le puede interesar: Con campaña contra xenofobia celebran el Día Internacional de la Infancia)

Su labor tiene hoy impacto en más de 2.000 instituciones de 30 naciones. Ahora tiene una vinculación con Colombia, el primer país de Suramérica en el que emprende una labor pedagógica. Lo hace a través de un convenio con la Escuela Colombiana de Rehabilitación (ECR), que viene impulsando proyectos de investigación y acciones de formación profesional que vinculan las artes como medio terapéutico.



El propósito es llevar a los escenarios de prácticas formativas de la ECR la técnica de la magia como técnica de intervención para la población infantil colombiana en condiciones de vulnerabilidad social.



En esta entrevista, Spencer se refiere a las circunstancias que lo llevaron a comprometerse con la rehabilitación de personas con discapacidades, los alcances de los trucos de magia en las terapias y su vinculación con Colombia.

(También: Colombia mejoró su desempeño en inglés, pero todavía el nivel es bajo)

-¿Cómo se revela en su vida el poder curativo de la magia?



La magia forma parte de mi vida cotidiana. Como mago y académico, estoy enseñando a los profesionales sobre los beneficios de aprender y realizar magia como una intervención terapéutica y trabajando con personas con discapacidad para ayudarles a mejorar sus habilidades.

-¿En qué circunstancia descubrió que ese era su camino, el de ayudar a la rehabilitación desde la magia?



Al principio de mi carrera tuve un accidente automovilístico muy grave. El coche que conducía fue aplastado por un semicamión. Me desperté en cuidados intensivos neurológicos con una lesión cerebral cerrada y una lesión en la parte inferior de la médula espinal, y pasé varios meses en terapia. Mi propia recuperación me reveló que aprender trucos de magia implica los mismos movimientos que las técnicas tradicionales de terapia, pero es una actividad más motivadora. Cuando se domina la tarea es algo que puedo mostrar con orgullo a mi familia y amigos. Para alguien que tiene una discapacidad o una lesión incapacitante, ser capaz de hacer algo que los demás no pueden duplicar es muy motivador y puede motivarte en otras áreas de tu vida.

-¿Cuál o cuáles han sido los momentos más conmovedores de su trabajo con niños?



Esta es una pregunta muy difícil de responder. He tenido momentos increíbles con los niños y he sido testigo de mejoras asombrosas en muchas áreas. Pero el aspecto más emocionante de usar trucos de magia como terapia es ver a un niño realizar un truco de magia y oírle gritar: ‘¡Mira, puedo hacer magia!’. ¡Su nivel de confianza y autoestima es tan alto!

Aprender trucos de magia implica los mismos movimientos que las técnicas tradicionales de terapia, pero es una actividad más motivadora FACEBOOK

TWITTER

-¿Cuándo decide trabajar para ayudar a personas con discapacidad física?

​

Como artista, las familias que tenían hijos con discapacidades asistían a mi espectáculo. Podía ver lo intrigados que estaban con la magia y lo motivados para aprender, incluso, el truco más sencillo. Esto me animó a encontrar una forma de enseñar sistemáticamente trucos de magia a personas con discapacidades o lesiones incapacitantes para ayudarles a mejorar las habilidades que les resultan difíciles. Llevo haciendo este trabajo desde hace más de 20 años.

(Además: Becas para estudiar en Colombia: ¿cómo acceder?)

-¿Cuál es el alcance de la terapia mágica? ¿En qué tipo de instituciones se está empleando?



En la actualidad, los conceptos de la terapia mágica se emplean en hospitales, centros de rehabilitación y sistemas escolares en más de 2.000 instalaciones en más de 30 países. La Asociación Americana de Terapia Ocupacional apoya el uso de los trucos de magia como un auténtico método para conseguir objetivos terapéuticos. Y la Asociación Americana de Terapia Física presentó el programa de terapia mágica en un artículo publicado en su revista nacional en mayo de 2019. Numerosas organizaciones internacionales –como la Federación Mundial de Terapia Ocupacional– también reconocen los beneficios de este innovador enfoque terapéutico.

-Usted es el papá de esta terapia. ¿Cómo se ha dado la formación de otras personas para multiplicar esta práctica para la rehabilitación?



Lo más importante de mi trabajo es formar a otros profesionales en esta técnica. Es la única manera de crear sostenibilidad y hacer avanzar el trabajo en todo el mundo. He tenido el privilegio de formar a terapeutas en Asia, Europa, Rusia, el Reino Unido, Escandinavia, Australia y Estados Unidos. Los terapeutas están entusiasmados con este enfoque motivador y deseosos de integrarlo en su práctica. Trabajar con la ECR será mi primera colaboración en Suramérica, y estoy más que entusiasmado por esta asociación.

Facebook Twitter Linkedin

La Asociación Americana de Terapia Ocupacional apoya el uso de los trucos de magia como un auténtico método para conseguir objetivos terapéuticos. Foto: KEVINSPENCERLIVE.COM

-¿Quiénes son los principales públicos de sus talleres de formación?

​

Tengo programas especializados para varios públicos. Ofrezco talleres de formación continua para profesionales de la rehabilitación, como terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y logopedas. Pero también ofrezco formación de desarrollo profesional a profesores de educación especial y miembros del equipo de servicios relacionados.

-¿Cómo respalda la investigación científica este tipo de terapia y qué evidencias hay?



Uno de nuestros principales objetivos ha sido respaldar este trabajo con una investigación científica sólida. Hemos publicado numerosos estudios científicos en revistas especializadas que confirman los beneficios académicos y terapéuticos del aprendizaje y la realización de trucos de magia para personas con diversas discapacidades. Los estudios han demostrado que este enfoque mejora la cognición, las habilidades motoras, la comunicación y las habilidades sociales, y al mismo tiempo desarrolla la creatividad o el pensamiento flexible.

-¿Cómo le aportan los trucos de magia al proceso de aprendizaje y específicamente en estudiantes de educación especial?

​

Los niños con discapacidades a menudo se asocian estrechamente con su etiqueta de discapacidad, especialmente en el entorno escolar que ofrece poca consideración a sus capacidades potenciales o reales. La investigación ha determinado que el uso de un plan de estudios basado en trucos de magia, en el que las habilidades académicas y funcionales están integradas en el aprendizaje y la actuación, puede captar la curiosidad del niño, ayudarle a aprender y retener mejor la información y animarlo a participar en situaciones sociales positivas.

(Le recomendamos: Estas son las carreras con más demanda en Colombia)

La naturaleza de la realización de un truco de magia va más allá de ser capaz de recordar y ejecutar secuencialmente los pasos. El niño también debe ser capaz de involucrar al público a través de la narración de una historia y de gestos apropiados para enfatizar la imposibilidad de la presentación. La combinación de estos elementos en una sola tarea ofrece oportunidades únicas para que los alumnos con discapacidades desarrollen y mejoren los déficits de sus capacidades cognitivas.

Los estudios han demostrado que este enfoque mejora la cognición, las habilidades motoras, la comunicación y las habilidades sociales FACEBOOK

TWITTER

-¿Cómo es la respuesta de la gente a la magia como estrategia terapéutica?



Los terapeutas que utilizan la magia con sus pacientes descubren que estos se sienten motivados para participar en las actividades terapéuticas y ven muchas mejoras más rápidamente. Las personas que aprenden trucos de magia no siempre reconocen el valor terapéutico. Simplemente se divierten y aprenden algo que pueden mostrar a sus familiares y amigos. A los terapeutas les entusiasma tener un enfoque diferente y novedoso como una de sus técnicas de tratamiento. Los pacientes que aprenden la magia están más comprometidos con el proceso terapéutico. Cuanto más comprometidos, más rápido se recuperan y mejoran las habilidades perdidas.

-¿Cuál ha sido su labor en Colombia y desde cuándo adelanta talleres de formación en el país?

​

He disfrutado mucho de mi colaboración con mis socios de la ECR. Seguimos esperando el buen trabajo que haremos juntos en Colombia. Comenzamos primero con la exposición a otros terapeutas de esta técnica y luego desarrollamos un curso a nivel universitario que continuará construyendo el programa en Colombia. Este es un proyecto muy emocionante.



FERNANDO MILLÁN – PARA EL TIEMPO

Más noticias

Paso a paso: así puede conocer y descargar los resultados del examen Icfes

Fecode y comité de paro convocan nuevas marchas para este jueves