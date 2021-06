Kajuyalí, el modelo que hace de aprender una aventura

Que los estudiantes pasen al mes solo tres días en las aulas y el resto del tiempo vivan todo tipo de experiencias en campo. Esa es la propuesta de Kajuyalí School, un nuevo colegio que pretende que los estudiantes puedan aprender mientras conocen las diferentes regiones del país.



Esta institución es una iniciativa del Grupo Kajuyalí, una compañía que desde hace 29 años viene trabajando con varias instituciones con programas de educación a campo abierto informales y que ahora ofrecerá educación formal con su propio colegio.



Para ello, se combina el modelo finlandés aprendizaje a partir de fenómenos (Phenomenon-based Learning - PBL), reconocido como uno de los mejores del mundo, y el modelo norteamericano de aprendizaje a través de la aventura (Adventure-based Learning - ABL).



Así lo explica Juan Mario Gutiérrez, rector de la institución: "Estas dos metodologías permiten encontrar grandes beneficios para los estudiantes, porque además de aprender las asignaturas propias del currículo establecido por el Ministerio de Educación, también están desarrollando lo que llaman habilidades blandas, como pensamiento estratégico, finanzas personales, resolución de conflictos, entendimiento de la diversidad, entre muchos otros".



Lo novedoso de este modelo es que, a diferencia del sistema tradicional en el que los menores asisten al colegio entre semana a los salones de clase, en Kajuyalí los estudiantes van tres días al aula pero permanecen diez días seguidos en diferentes regiones del país haciendo trabajo de campo.



Durante los primeros tres días son ellos mismos quienes deben plantear un fenómeno, un tema a desarrollar a lo largo del módulo. Gutiérrez asegura que “a partir de dicho fenómeno los estudiantes pueden abordar las diferentes áreas del conocimiento. Por ejemplo, si deciden estudiar alrededor de 'la familia', pueden aprender de matemáticas, física, biología, historia, ciencias sociales y demás”.



Y agregó: “En las regiones se integran a las dinámicas locales, tienen contacto con las comunidades indígenas y campesinas, y a partir de esas experiencias construyen un conocimiento transversal. Esto es muy valioso porque nos permite no solo cumplir con el pensum académico que todo colegio debe cumplir, sino que se asocia el conocimiento con algo tangible, se hace práctico, se le haya utilidad”.

Tras el viaje, los estudiantes pasan cinco días estudiando de manera virtual desde su casa y finalmente tienen dos días de evaluación. Todo este ciclo se complete en un mes. El proceso se repite ocho veces para completar el año lectivo.



De esta forma, el estudiante experimenta la educación presencial, en campo y en línea, lo que le permite salir de la rutina y hacer del aprendizaje un proceso más amable y divertido.



"Con esto hay mayor motivación para aprender, está demostrado que los jóvenes que estudian con la educación experiencial tiene 87 por ciento mayor retención. Es útil para todo tipo de estudiante, incluso para quienes tienen problemas de concentración, y ayuda a potenciar las habilidades de los más aplicados", señala Gutiérrez.



El rector de la institución señaló que “también hay aspectos logísticos importantes, como que permite que cualquier joven de cualquier región pueda estudiar en Kajuyalí, porque si bien el colegio es en Bogotá, solo debe estar presencialmente tres días al mes, por lo que además no se necesita pagar ruta. Así mismo, los padres tienen la posibilidad de tener espacios de pareja a solas que a veces con los niños en casa no es posible”.



Sin embargo, es importante tener en cuenta que Kajuyalí School solo estará disponible desde los grados sexto a once.



