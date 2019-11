'Frente al reclutamiento de menores no estamos solos'

El reclutamiento de menores de edad en la guerra volvió a la agenda pública tras trascender que en el bombardeo del Ejército a un grupo de las disidencias de las Farc, en el Caquetá, murieron al menos 8 niños.



Juliana Pungiluppi, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), le dijo a El TIEMPO que este delito de reclutamiento se presenta por parte de grupos que delinquen en negocios ilícitos como narcotráfico y minería ilegal. Y si bien señala que en la entidad a su cargo hay diferentes rutas de atención para estos casos, destaca que “no actuamos solos”, pues la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos “nos formuló una nueva línea de política para la prevención, uso, utilización, reclutamiento y violencia sexual contra la niñez”.

De acuerdo con Herner Carreño, personero de Puerto Rico, el Gobierno no actúa por los derechos de los niños en esa zona del país, específicamente en temas de reclutamiento...



El ICBF tiene presencia en Caquetá, como en todo el territorio nacional. Opera la misma oferta institucional en primera infancia, protección, niñez y adolescencia, familia y nutrición que hay en el resto del país. En enero, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta 001 y el ICBF respondió redoblando su oferta de prevención de riesgos para niños vulnerables en 800 cupos. Posterior al bombardeo, el secretario de Gobierno Municipal de Puerto Rico convocó una reunión el 19 de septiembre en la que participaron el ICBF y el personero, la alcaldía municipal, la Secretaría de Gobierno de Caquetá, la Defensoría, el Ejército, la Policía y la Fiscalía.



¿Qué dijo el personero en la reunión?



Carreño mencionó que tres familias le habían hecho saber que sus hijos habían sido reclutados en julio y que al parecer habrían fallecido en el bombardeo. Durante la reunión, el ICBF solicitó al personero información sobre las víctimas y sus familias para brindarles acompañamiento, pero él no la brindó. El 20 de septiembre, el ICBF verificó con Medicina Legal en Florencia, quienes reportaron no tener información sobre menores de edad fallecidos en estas circunstancias.



¿Y luego?



El 23 de septiembre, la directora Regional del ICBF se comunicó con el defensor del Pueblo de Caquetá, quien manifestó que tampoco tenía información relacionada con los cuerpos de los menores de edad. Al día siguiente, la Regional Caquetá de la Defensoría solicitó acompañamiento para intervenir en las afectaciones psicológicas en niñas, niños y adolescentes de la vereda Aguas Claras, posterior al operativo militar del 30 de agosto.

¿Por qué Medicina Legal no informó que en el campamento había menores de edad?



Medicina Legal realiza procedimientos forenses en el marco de un proceso protegido por reserva del sumario, ya que hay una investigación en curso a cargo de la Fiscalía. El detalle de los casos y procedimientos le corresponde darlo a las autoridades judiciales, no al ICBF.



¿Cómo actúa el ICBF ante el reclutamiento de menores?



Todos, incluyendo a familias y comunidades, debemos entender que el reclutamiento es una violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, que en nuestro ordenamiento jurídico está tipificado como delito.



¿De qué alcance?



Cuando un niño, niña o adolescente es reclutado se le vulneran derechos como el de tener una familia, la salud, la educación y hasta la identidad. Ser conscientes de esto es el primer paso para fortalecer los entornos protectores a niñas, niños y adolescentes en riesgo.



¿Cómo prevenir este crimen?



El primer paso es estar atentos ante la presencia de amenazas en el territorio que puedan materializarse en reclutamiento, como presencia de grupos o actividades delictivas, acercamiento de estos grupos a la población o anuncios de posible reclutamiento. Si esto sucede, la situación debe ponerse en conocimiento de las autoridades. Esto nos permite, como Estado, activar la ruta de prevención en protección, o en caso de existencia de amenazas no individualizadas, desarrollar acciones de prevención. Es importante destacar que no actuamos solos. Hay una Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes (Ciprunna), que reúne a 23 entidades del Estado.



La adolescente que sobrevivió al bombardeo en Caquetá y que luego se escapó, ¿de qué manera fue atendida por el ICBF?



Sobre este caso hay muchos vacíos de información que sería irresponsable llenar con suposiciones. A ciencia cierta no sabemos si esa niña fue o no sobreviviente de ese bombardeo, así como desconocemos muchos de los detalles.

¿Qué información tienen?



El 21 de octubre, tropas de la Sexta División del Ejército llevan a la Comisaría de Familia de San Vicente del Caguán una adolescente de 16 años que tenía un brazo amputado, el cual estaba sanado, pero evidentemente con curación reciente. Los militares reportan ante la Comisaría de Familia que encontraron a la niña en una casa destruida y sola. Al preguntar por la amputación de su brazo, ella dice que fue en un accidente en una moto.



¿Qué ocurrió?



En este caso se dictó medida de protección y se dirigió a la niña a un hogar sustituto en Florencia, ya que manifestó no sentirse segura en San Vicente. Es usual que se redireccionen estos casos a otros municipios por razones de seguridad, por lo que no resultaba sospechosa su solicitud. Ya en el hogar sustituto, la niña pasa allí 45 minutos y se evade del lugar, y no volvió a aparecer. A la fecha, no se cuenta con más información oficial.

REDACCIÓN VIDA