Adiós a Juan Carlos Henao, el magistrado de la educación, las libertades y la paz

Cuando Juan Carlos Henao aceptó la rectoría de la Universidad Externado en 2012, tenía ante sí un reto de colosales magnitudes. En sus manos quedaba una institución de renombre, de cuyas facultades salieron algunos de los prominentes juristas más importantes de la historia reciente nacional, pero también la enorme responsabilidad de continuar con el legado de quien fue por 48 años el rector de la universidad: Fernando Hinestrosa.



(En contexto: Murió Juan Carlos Henao, exrector del Externado y uno de los mayores juristas del país)

Henao falleció en la madrugada de ayer martes 2 de enero, a la edad de 64 años, a causa de un cáncer de pulmón. Su legado en el ámbito jurídico del país es de los más destacados (importante magistrado y uno de los artífices jurídicos del acuerdo de paz con las Farc), pero de lo que más se sentía orgulloso era de su papel en la academia y en la rectoría de su amada universidad.



Era todo un desafío que caía en manos de quien se preparó toda su vida para tal responsabilidad. Henao cumplía con los requisitos: un externadista orgulloso, profesor de vieja data, doctor en Derecho de la Universidad de París Panthéon Assas (con la calificación más alta, tres honorable avec félicitations du jury, la más alta distinción académica otorgada en el sistema universitario académico francés).

Juan Carlos Henao fue rector de la Universidad Externado de Colombia. Foto: Archivo EL TIEMPO

También era un jurista no solo capaz, sino uno de los más queridos, respetados y admirados en los círculos jurídicos y en las facultades nacionales e internacionales, destacado por sus aportes en materia de derecho civil y responsabilidad patrimonial del Estado y, además, venía de ocupar una de las posiciones más importantes de ese mundo como presidente de la Corte Constitucional. Una hoja de vida excepcional y precisa para la rectoría de una universidad con una de las facultades de Derecho más importantes del país.



“Juan Carlos Henao era un externadista de convicción y dedicación, una persona que fue muy reconocida y apreciada por el exrector Fernando Hinestrosa, quien siempre vio en él una opción para la dirección del Externado, para grandes causas y le apoyó durante muchos años sus estudios”, cuenta a EL TIEMPO Hernando Parra Nieto, actual rector del alma mater y quien reemplazó a Henao en 2021.



Y quienes lo conocieron dicen de él que cumplió con las altas expectativas. Durante su periodo rectoral dedicó todo su tiempo y trabajó al fortalecimiento de su casa de estudios, amplió el campus universitario mediante la construcción de los dos últimos y modernos edificios, y continuó con sus aportes a la academia con sus estudios y escritos.



Pero durante su rectoría lo que más lo distinguió fue su apoyo al proceso de paz al extremo de que el presidente Juan Manuel Santos lo nombró en la comisión de paz que viajó varias veces a La Habana durante las negociaciones con las Farc. Posteriormente, fue vital en la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



“También aportó en especial en la aproximación del Externado a escenarios internacionales con dedicación especial, con todos los convenios que se suscribieron con las universidades francesas. Juan Carlos le dedicó gran parte de su vida a fortalecer esos vínculos internacionales, lo cual lo llevó a diferentes viajes por el mundo”, recuerda Parra.



Hombre de maneras abiertas, amigo de la informalidad y las cosas sencillas, la forma de ser de Henao parecía no corresponder a un escenario lleno de protocolos, formalidades y recato, como es el de las leyes y la academia. Su estilo despeinado, sentido fino del humor, cercanía con los demás, y la cordialidad y amabilidad de su trato son cualidades que recuerdan sus seres queridos y quienes tuvieron ocasión de compartir con él.



Incluso se le recuerda como un “enemigo de la corbata”, quien solo usaba esta prenda cuando la ocasión se lo exigía, no sin antes intentar evadir esta norma de etiqueta. Cuando no era posible, optaba por su siempre confiable “corbata de un euro”, sencilla, sin pretensiones, pero desbaradora para los eventos más elegantes.

Henao, el magistrado



La carrera académica y particular de Juan Carlos Henao siempre fue destacada, escalando rápidamente posiciones en lo público, primero en la Procuraduría General de la Nación, donde fue asesor del despacho del procurador, y luego como procurador primero delegado ante el Consejo de Estado. Posteriormente, fue magistrado auxiliar del Consejo de Estado.



Este camino lo llevó finalmente a ser nombrado magistrado de la Corte Constitucional entre 2009 y 2012, llegando a ser presidente de la corporación entre 2011 y 2012. Tras su salida de la Corte, fue conjuez de la Corte Suprema y del Consejo de Estado.



Henao renunció en 2012 a la Corte Constitucional para asumir como rector de la Universidad Externado y si bien solo estuvo la mitad del periodo para el que fue elegido en el alto tribunal, su labor no pasó desapercibida y tuvo un rol destacado en importantes decisiones.



Por ejemplo, cuando la Corte decidió avalar el matrimonio civil entre parejas del mismo sexo, él era el presidente de la corporación, fue de los magistrados que votó favorablemente y luego fue el encargado de defender el fallo públicamente en entrevistas de distinto tipo, señalando que el alto tribunal encontró un déficit de protección a las parejas homosexuales y que estas parejas pueden presentarse ante notario o juez para formalizar su vínculo contractual.

La carrera académica y particular de Juan Carlos Henao siempre fue destacada Foto: Juan Manuel Vargas / EL TIEMPO

También hizo parte de un estudio que adelantó la Corte contra el Acto Legislativo 2 de 2009 que incluyó en el artículo 49 de la Constitución la expresión “el porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica”. En la sentencia C-574/11, que tuvo como ponente al entonces magistrado Henao, el alto tribunal se declaró inhibido para resolver de fondo la demanda, pero hizo dos precisiones al decir que dicha “prohibición” no podía entenderse sin el resto del mismo artículo 49, que señala que las únicas medidas que pueden tomarse al respecto son “tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico y terapéutico”, es decir, que no es un tratamiento penal, y que esas medidas están sometidas al consentimiento del consumidor.



Recientemente, el jurista también hizo parte como conjuez de una decisión sobre el aborto, pues en agosto de 2023 la Corte Constitucional resolvió una demanda contra el artículo del Código Penal que penaliza la práctica y decidió mantenerse en lo que ya había resuelto el alto tribunal en 2022 cuando permitió la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta la semana 24 de gestación.



Todas estas acciones hicieron de Henao una figura reconocida por su labor en la protección de las libertades y derechos individuales, vinculado a algunas de las decisiones jurídicas más progresistas del país en los últimos años.



“Juan Carlos Henao fue ante todo un académico. Fue un reconocido árbitro y magistrado, pero como actividades relacionadas con su verdadera vocación: la academia. Por eso, estando en presidencia de la Corte Constitucional no dudó en asumir la rectoría del Externado. Su partida deja un profundo vacío en la comunidad universitaria, en el ámbito jurídico, y en todos quienes en este país recibíamos sus luces en la defensa de la paz y las libertades”, mencionó al respecto el exministro de Justicia, Yesid Reyes.

Clave en el proceso de paz



El doctor en Derecho tuvo un importante rol en los diálogos de paz con la exguerrilla de las Farc que finalmente llevaron a la firma del Acuerdo de Paz de 2016. En este proceso él fue asesor jurídico del gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos e hizo parte de la comisión conformada por seis asesores (tres propuestos por las Farc y tres, por el Gobierno) que redactó el borrador sobre las medidas de justicia que incluyó el acuerdo, por lo que se ha mencionado a Henao como uno de los arquitectos de dicho proceso.



En julio de 2015 él viajó a La Habana, Cuba, junto con los otros dos asesores del Gobierno, Manuel José Cepeda y Douglas Cassel, para reunirse con los abogados propuestos por las Farc (Álvaro Leyva, Enrique Santiago y Diego Martínez) para abordar el tema de justicia.

El Depart. de Derecho del Medio Ambiente de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia y todos sus miembros lamentan profundamente la temprana partida del Prof. Dr. Juan Carlos Henao Pérez y se unen al dolor de su familia y, en general, de todos los suyos. pic.twitter.com/sUiwU7B0e0 — Departamento de Derecho del Medio Ambiente (@UAmbiente) January 2, 2024

Luego de esa reunión, durante dos meses los seis asesores estuvieron reuniéndose hasta sacar, en septiembre de 2015, un documento que presentaron a la mesa de negociación. Ese documento fue estudiado por las delegaciones del Gobierno y las Farc y finalmente el 23 de septiembre de 2015 el país conoció el comunicado sobre la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz como la fórmula de justicia del acuerdo de paz.



Tras conocerse su fallecimiento, la Universidad Externado anunció que realizará un sentido homenaje a Henao el próximo 15 de enero en el auditorio principal de la universidad, donde se espera que estén presentes sus cenizas para que toda la comunidad externadista le rinda un merecido tributo.



REDACCIÓN EDUCACIÓN Y JUSTICIA