Educación y emprendimiento, apuesta de los jóvenes contra el desempleo

¿Cómo devolver la confianza de los jóvenes en las instituciones? ¿Qué hacer para combatir el desempleo en la población de entre 18 y 32 años? Esa fue este martes la discusión durante la presentación de la encuesta ‘¿Qué piensan, sienten y quieren los jóvenes?’, en la Universidad del Rosario.



De acuerdo con César Caballero, gerente general de Cifras & Conceptos, firma encargada de hacer el estudio, existen dos principales preocupaciones e inconformidades entre los jóvenes del país: el desempleo y la participación en decisiones de Gobierno.

“El desempleo no es algo que estén imaginando los jóvenes. Las cifras del Dane muestran que el desempleo en este grupo es del 17 por ciento”, señaló Caballero.



Y añadió: “Los jóvenes sienten que hay falta de empatía del Gobierno con respecto a lo que ellos están proponiendo. Un caso claro es que solo el 12 por ciento de los encuestados le creen al Congreso y solo el 13 por ciento, a la Presidencia”.



En el evento, los jóvenes tuvieron la oportunidad de exponer lo que consideran necesario para atender esas problemáticas. Los participantes en la encuesta destacaron el emprendimiento como una solución a la inestabilidad laboral.



Una de ellas fue Laura Serna Mosquera, líder de juventudes étnicas: “Muchos jóvenes se ven obligados a migrar a las capitales. La inclusión se logra en que la academia y el empleo lleguen a las regiones, y acá se hace importante el emprendimiento”.



Similar opinión es la de Deisy Albarracín, otra joven que trabaja con esta población y quien apunta que la falta de oportunidades académicas y laborales desencadena problemas como la violencia y la delincuencia.



“Queremos crear líderes. Al permitirles una visión de hacer empresa, les ayudamos a generar empleo en sus comunidades, a reducir el índice de pobreza, apalancar el crecimiento de estos territorios y disminuir la inseguridad”, señala.



En lo relacionado con mejorar la confianza en las instituciones, jóvenes como Camilo Moreno, estudiante que hizo parte del estudio, creen que se requiere mayor participación, lo cual se vio reflejado en las recientes marchas.



“Queremos más espacios de diálogo entre los jóvenes y el Gobierno. Una forma de solucionar el caos de las marchas es tener espacios dentro del Estado. Unos cuantos no son suficientes, no todos queremos lo mismo, ni pertenecemos a los mismos sectores ni tenemos las mismas necesidades. Es muy diferente un estudiante en la ciudad que uno en lo rural”.



Laura Serna destacó que, a pesar de que la encuesta demostró que un 40 por ciento de los jóvenes consultados han participado en las protestas del último año, “es un mito que el cambio social simplemente se hace protestando. Se necesitan otras acciones. Estamos cojos en participación ciudadana. La forma como está diseñado el Estado es demasiado compleja como para hacer parte de este”.

‘El trabajo debe ser para todos y decente’

Alejandro Chayne, rector de la Universidad del Rosario, habló con EL TIEMPO sobre los resultados de la encuesta.



¿Cómo hacer que las instituciones recuperen la confianza de los jóvenes?



Seguramente, este será un punto que nos va a tomar muchos años mejorar y que debemos construir entre todos los actores, haciendo a los jóvenes protagonistas, generar verdaderos espacios de participación efectiva.

Eso es lo que precisamente estamos realizando con este estudio. A partir de este momento empezamos a trabajar una agenda en cada una de estas regiones, construyendo con ellos políticas para un nuevo país.



La principal preocupación de los encuestados es el desempleo. ¿Qué hacer con esto?



Es indudable que el desempleo en jóvenes es muy alto. Pero no es lo único que les preocupa en materia laboral. Afirman que el empleo de alta calidad no es para todos. Se quejan en todas las regiones, esto es increíble, de la forma de contratación. No están de acuerdo con la manera como las empresas están, en este momento, contratando a los jóvenes. De hecho, se sienten bastante vulnerables, no solamente en el pago, sino en el desempeño de sus funciones.



Se debe fortalecer toda la legislación del trabajo para que este sea para todos y decente. También han expresado un gran interés por participar activamente en todo lo relacionado con emprendimiento.



¿Cómo se explican las manifestaciones de las que han sido protagonistas?



No creen en la manera tradicional como se hace política. En cambio, sí creen que la política como el servicio al bien común es lo adecuado. Es lo que están haciendo al salir a las calles, al pronunciarse en redes sociales, al coger su olla y salir al cacerolazo. Eso es hacer política.



Contrario a esto, no quieren más lo que se conoce como los políticos tradicionales en el país, hacia quienes tienen una profunda desconfianza, no se ven representados en ellos, no creen que sean quienes tengan la voluntad de hacer que las cosas mejoren, por lo que optan por otros mecanismos.

