Embajada de Estados Unidos comparte gran oportunidad de intercambio para colombianos

Ya está abierta la convocatoria de Jóvenes Embajadores, un programa patrocinado por la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado de los Estados Unidos. También tienen apoyo de la Embajada de los EE.UU. en Bogotá y la YMCA Colombia.



La convocatoria abrió el 21 de febrero y va hasta el 21 de marzo de 2024.



El programa les da la oportunidad de hacer un intercambio a los Estados Unidos a jóvenes entre los 15 y 17 años, con un buen nivel de inglés y de estratos 1, 2 o 3. Mayores de 21 años también pueden participar como mentores.



Según señaló la Embajada de Estados Unidos en Colombia, “el Programa Jóvenes Embajadores –YAP por sus siglas en inglés– reúne a estudiantes de secundaria y mentores adultos de países de todo el hemisferio occidental para promover el entendimiento mutuo, aumentar las habilidades de liderazgo y preparar a los jóvenes para hacer la diferencia en sus comunidades”.



YAP ofrece becas tanto para los jóvenes como para mentores seleccionados, quienes tendrán la oportunidad de participar en un ciclo de actividades educativas y culturales que se centran en el liderazgo, la diplomacia y el servicio comunitario.

Tendrán la oportunidad de participar en un ciclo de actividades educativas y culturales que se centran en el liderazgo, la diplomacia y el servicio comunitario. Foto: Sitio web YMCA Colombia

Así se pueden postular los jóvenes

Por lo tanto, entre los requisitos para los jóvenes que se quieren postular desde Colombia, deben tener nacionalidad y residencia colombiana, tener entre 15 y 17 años (es decir, haber nacido entre enero 1° de 2007 y septiembre 1° de 2009), tener estrato socioeconómico 1, 2 o 3, estar en secundaria al menos hasta diciembre de 2024, demostrar un excelente rendimiento académico y nivel de inglés conversacional, demostrar madurez, flexibilidad, integridad y excelentes habilidades interpersonales, ser voluntario activo en su comunidad, presentar una propuesta de proyecto comunitario, no haber viajado previamente a Estados Unidos y que no le hayan negado la visa, comprometerse a participar en todas las actividades del programa, que van desde mayo a diciembre de 2024, y tener permiso de sus padres o acudientes para participar.



Si va a aplicar debe tener los siguientes documentos: tarjeta de identidad, certificado de estudio del presente año, calificaciones del último año escolar, factura de la luz del domicilio donde vive, fotocopia del pasaporte vigente (no es obligatorio tener pasaporte para postularse), y acuerdo de tutores legales y participante (permiso de acudientes).



Para presentarse, debe crear un perfil en la página de Jóvenes Embajadores, donde deberá registrarse ingresando una dirección de correo y contraseña que le permitirán acceder al portal. Allí, tendrá que diligenciar el formulario en inglés y adjuntar los documentos solicitados.

Así se pueden postular los mentores

Por otra parte, si usted tiene más de 21 años y desea participar en el programa, puede postularse como mentor, que se encarga de apoyar a los jóvenes en su proceso.



Si tienes entre 15 y 17 años, tienes buen nivel de inglés, y vives en estrato 1, 2 o 3, ¡esta es tu oportunidad de irte de intercambio a Estados Unidos!



Los requisitos que debe cumplir es ser colombiano y tener residencia en Colombia; ser mayor de 21 años (es decir, haber nacido antes de septiembre 1° de 2003); ser maestro o líder comunitario con amplia experiencia en el trabajo con jóvenes; demostrar interés en ayudar a los jóvenes a convertirse en miembros productivos y responsables de la sociedad; demostrar madurez, flexibilidad, integridad y excelentes habilidades interpersonales; tener dominio avanzado del inglés y deseo de ayudar a los jóvenes a superar las barreras idiomáticas; tener un amplio conocimiento de la historia y la cultura de Colombia y los EE.UU.; deseo de continuar trabajando en áreas como la docencia y el empoderamiento juvenil; comprometerse a participar en todas las actividades del programa.



El procedimiento para aplicar es similar al de los jóvenes. Debe crear un perfil en la página de Jóvenes Embajadores, con su correo y contraseña, diligenciar el formulario en inglés y adjuntar los documentos solicitados; los cuales son:



- Cédula de ciudadanía

- Fotocopia del pasaporte vigente (no es obligatorio tener pasaporte para postularse)

- Certificado de antecedentes penales

- Hoja de vida



Si tiene más dudas sobre el programa, puede escribir un correo con sus inquietudes a colombia@amigosprograms.org.



Tenga en cuenta que en el programa participan personas de más de 30 países, por lo que los criterios mencionados anteriormente aplican solo para Colombia y los requisitos de selección pueden variar por país.



ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

