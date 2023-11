Los jóvenes colombianos desconfían del Gobierno, el Congreso y los partidos políticos

Aunque los jóvenes de Colombia consideran muy importante ser parte de los procesos democráticos y quieren participar en las conversaciones políticas, todo indica que no confían en las instancias que tradicionalmente deberían reflejar esa participación, como los partidos políticos, el Congreso de la República, el Gobierno Nacional y los gobiernos locales.



Este es un dato no menor que se desprende de la reciente Encuesta de Juventudes 2023 realizada por el Programa Jóvenes Resilientes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y ACDI/VOCA, junto con el Observatorio Javeriano de Juventud de la Universidad Javeriana, en la que los participantes respondieron a preguntas en temas como trabajo, educación, uso del tiempo libre, igualdad de género, salud mental y construcción de paz, entre otros.

Esta extensa encuesta, una de las más completas que se han hecho en el país, fue aplicada a 5.465 jóvenes de 14 a 28 años de diferentes regiones de Colombia, cuyos datos se analizaron en términos de género, pertenencia étnica, posición socioeconómica, ubicación geográfica, entre otros.

Uno de los puntos más llamativos del sondeo es la manera como los jóvenes del país identifican su rol en las instancias políticas. Y es que, aunque el 82 por ciento considera que debe haber espacios de participación ciudadana y debate, el 65 por ciento no siente que los políticos tengan en cuenta a la juventud.

Al respecto, Mateo Ortiz, investigador del Observatorio Javeriano de Juventud y uno de los autores del proyecto, señaló: “Lo que encontramos es que los jóvenes no se sienten escuchados, y eso lleva a que precisamente esas instituciones políticas sean las que presentan menor confianza por parte de ellos, no supera el 12 por ciento, lo que también se traduce en los niveles muy bajos de participación en diferentes instancias democráticas como las elecciones”.

Participación política, Encuesta de Juventudes. Foto: CEET

Concretamente, los partidos políticos son en los que menos confían las personas en estas edades, con apenas un siete por ciento. Le siguen el Congreso de la República, el Gobierno Nacional y los gobiernos locales, cada uno con un 11 por ciento.

El investigador agrega: “Esto tiene sentido si se entiende que una persona que no se siente escuchada, tampoco se siente representada por quienes están en estas instituciones, por lo que le encuentran menos sentido a hacer uso de mecanismos de participación como el voto o la militancia política”.

Por el contrario, las instituciones educativas (colegios y universidades) son las que tienen el nivel de confianza más alto (50 por ciento) seguido por las iglesias (35 por ciento), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Fuerzas Militares (cada uno con el 28 por ciento).



“A raíz de lo anterior es que vemos escenarios como que el 51 por ciento de los participantes ha votado en su institución educativa. Pero, en cambio, cuando pasamos a las elecciones regionales, encontramos apenas una participación del 37 por ciento. Y cuando miramos particularmente los Consejos de Juventud, que es el espacio predilecto de participación de los jóvenes, solo el 19 por ciento ha votado”, explicó Ortiz.

Sin embargo, la baja participación en estos consejos se debería al desconocimiento. Y es que el 83 por ciento de los encuestados señaló no conocer estas instancias.

Salud mental

Aunque una tercera parte de los jóvenes ha sufrido de depresión, ansiedad o angustia, de ellos preocupa que solo el 44 por ciento ha buscado ayuda FACEBOOK

Pese a que el 79 por ciento considera que su salud mental es buena, llama la atención que uno de cada tres personas de estas edades reconoce sufrir o haber sufrido de algún tipo de trastorno psicoafectivo, como ansiedad o depresión.

Según Martha Lucía Gutiérrez, directora del Observatorio Javeriano de Juventud, lo anterior se ve agravado cuando el 12 por ciento de los encuestados señala que ha tenido deseos de quitarse la vida.

“Aunque una tercera parte de los jóvenes ha sufrido de depresión, ansiedad o angustia, de ellos preocupa que solo el 44 por ciento ha buscado ayuda, lo que quiere decir que un 56 por ciento no lo ha hecho. ¿Y por qué no lo hace? Porque, en primer lugar, dicen que no tienen a nadie en quién confiar. Estamos hablando de una situación de soledad muy grande, que enfrenta a los más jóvenes a unos riesgos importantes, como que en los últimos tres años se han incrementado los intentos de suicidio y suicidios consumados”, advirtió la experta.

Y agregó: “Pero además, la segunda causa de no pedir ayuda es el estigma social. El 23 por ciento dice que no quiere que se les tome como ‘un loco’. Y esto se convierte en una barrera grave que aumenta los riesgos en esta población”.

Todos estos problemas, además, se alimentan de los diferentes tipos de violencia a los que los ellos dicen ser o haber sido sometidos. En este sentido, la violencia psicológica y emocional es la de mayor incidencia con un 15 por ciento, seguido del maltrato físico (8 por ciento), económica y patrimonial (6 por ciento), abandono (6 por ciento) y acoso laboral (5 por ciento).

Salud mental Foto: CEET

De acuerdo con la investigadora, esto muestra que, a excepción del maltrato físico, las principales violencias que identifican los jóvenes son de carácter social, cultural y simbólico, mas no de vías de hecho.

Pero no son los únicos temas de salud pública que afectan a las personas de estas edades. Las sustancias también son un tema relevante, siendo la principal de ellas el alcohol, consumido por el 52 por ciento de los encuestados, con una prevalencia mayor en mujeres que en hombres. Les siguen los cigarrillos (33 por ciento), las bebidas energizantes (37 por ciento) y la marihuana (14 por ciento).

“Es importante señalar que el consumo de sustancias es un desencadenante de problemas de salud y adicciones, pero también de problemas socioemocionales, de relacionamiento del joven con su entorno. A largo plazo, y si no se controla, afectaría su desempeño académico, laboral e interpersonal, lo cual se convierte en un problema de salud pública y productividad”, detalló Gabriela Carvalho, psicóloga experta en atención de población juvenil.

Ante ello, la directora del Observatorio señaló: “En términos de salud mental, es necesario entender que lo que estamos viendo con los consumos de sustancias, así como la depresión, la ansiedad, la angustia y los intentos de suicidio, son también síntomas de la salud social. Se debe trabajar en mecanismos de acción que posibiliten transformaciones sociales (en cuanto a educación, empleo, atención, prevención de violencias, entre otras) que permita a los jóvenes disfrutar la vida y sentirse felices en ella”.

Empleo y educación

Uno de los aspectos más relevantes de la encuesta es la alta estima que los encuestados tienen hacia la educación, pero también las grandes limitaciones que estos ven para acceder a un buen empleo.

Y es que el 78 por ciento considera que lo que han aprendido les ha servido para su proyecto de vida y el 97 por ciento considera importante llegar a la educación superior. Eso quiere decir que la juventud quiere estudiar. Sin embargo, de quienes señalaron haber dejado de estudiar, el 46 por ciento sostiene que lo hizo por necesidades económicas o porque debían trabajar.

“Acá vemos una condición de vulnerabilidad en gran parte de las personas jóvenes que entran al mercado laboral, porque el 62 por ciento dice ganar menos de 1’000.000 de pesos, y el 54 por ciento necesita de más de un trabajo para cubrir sus necesidades. Y las cosas son más difíciles en adolescentes, donde el 49 por ciento de los que trabajan lo hacen con un contrato verbal, lo cual además es ilegal”, explica Ortiz.

Mujeres, las más vulneradas

La situación de las mujeres jóvenes del país es preocupante, de acuerdo con los autores de la encuesta, si se tiene en cuenta que el 24 por ciento deja de estudiar y el 29 por ciento no trabaja por culpa de responsabilidades como haber sido madres a temprana edad. A esto se suman otras dificultades como presiones familiares o en casa. Muestra de ello es que el 53 por ciento de ellas dedica su tiempo libre a hacer labores domésticas, lo cual contrasta con el 23,8 por ciento de los hombres. Otro dato para tener en cuenta: el 13 por ciento de la población femenina joven dice haber sufrido discriminación por su físico o su edad, cosa que es casi imperceptible en el género masculino.

Facebook Twitter Linkedin

Mujeres, las más vulneradas Foto: CEET

Y con todo ello, persiste un dato que parece no corresponder a esas realidades: el 45 por ciento de quienes respondieron la encuesta considera que las mujeres tienen más libertad de la que deberían tener.



MATEO CHACÓN

REDACCIÓN EDUCACIÓN

