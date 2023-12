'Jóvenes a la U': el link en el que puede consultar si es beneficiario de una beca

'Jóvenes a la U' es un programa que busca el acceso y la permanencia de los jóvenes en la educación superior, brindando becas en los niveles de técnicos profesionales, tecnologías y programas universitarios.



De esta manera, quienes se inscribieron a la sexta convocatoria y validaron los requisitos podrán consultar los resultados en muy pocas horas. En este apartado le contamos cuál es el link al que debe acceder para confirmar si fue o no beneficiario de una beca.



Hasta el pasado 17 de noviembre estuvo abierta la sexta convocatoria de 'Jóvenes a la U', en la que se ofrecieron aproximadamente 4.000 becas para que los bachilleres de la ciudad de Bogotá puedan acceder a la educación superior de manera gratuita.



Así se repartieron los cupos: 447 fueron destinados para carreras técnicas o profesionales, 813 para tecnológicos y 2.751 para programas directamente universitarios.



Los requisitos que debían tener en cuenta los aspirantes

- Ser bachiller egresado de un colegio ubicado en Bogotá o estar matriculado en el grado once.

- Haber presentado la prueba Saber 11° o pruebas ICFES y tener sus respectivos resultados.

- Tener menos de 28 años.

- No haber cursado ningún pregrado.

- No estar inscrito en ningún programa educativo.

- Inscribirse a la convocatoria.

- No ser beneficiario (a) del Programa Jóvenes a la U en sus convocatorias previas, ni serlo de otras estrategias que adelante ATENEA o la Secretaría de Educación.

Sexta convocatoria de 'Jóvenes a la U'. Foto: Atenea

Cronograma de la convocatoria

- Del 10 al 17 de noviembre de 2023 fue la inscripción en la línea de admisión general.

- Del 20 de noviembre al 21 de diciembre se efectúa la validación de requisitos mínimos y el mecanismo de selección de elegibles.

- El 22 de diciembre a las 12:00 del medio día será la publicación de resultados.

- Del 22 al 29 de diciembre será el período de reclamaciones.

- Finalmente, del 9 de enero al 31 de enero de 2024 se hará la formalización del beneficio.



¿Cómo consultar los resultados?

La página web de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) será la encargada de publicar los resultados de la sexta convocatoria de 'Jóvenes a la U'.



Para acceder, debe dar clic en el siguiente link: https://agenciaatenea.gov.co/. Teniendo en cuenta que será a partir de las 12:00 p. m. del viernes, 22 de diciembre, en la sección de "Consulta los resultados de la sexta convocatoria de Jóvenes a la U".



De acuerdo con el manual operativo del programa, Atenea realizará el respectivo aporte al valor de la matrícula en las instituciones de educación superior (IES) privadas o valor de referencia en las IES oficiales para cada uno de los períodos del programa académico en el que el aspirante resulte elegible.



Adicionalmente, los beneficiarios recibirán de manera semestral un apoyo económico de sostenimiento equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente.

Nataly Barrera

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

