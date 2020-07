Joven resolvió problema matemático que llevaba 20 años sin solución

María Cumplido es una joven de 28 años oriunda de la ciudad de Córdoba (España). Hizo un doctorado en Matemáticas en las universidades de Sevilla, que también está ubicada en España y en la universidad de Rennes 1, ubicada en Francia. Hace poco fue premiada por alcanzar un logro único.



Recientemente, ganó uno de los premios Vicent Caselles de la Fundación BBVA y la Real Sociedad Matemática Española. Este galardón se les otorga a los jóvenes más destacados en el campo de las matemáticas.

La Fundación BBVA señaló en su página web que uno de las razones por las cuales le otorgaban la distinción era haber resuelto "un problema que llevaba 20 años abierto, un resultado muy celebrado en la comunidad matemática".



Su campo de investigación tiene que ver con la teoría de las trenzas, que se aborda desde el álgebra y desde la geometría.



Según la Fundación BVVA, uno de sus logros es que "ha descubierto que lo que se aprende sobre los grupos de trenzas desde la geometría puede traducirse a lenguaje algebraico, que da información sobre otros grupos de Artin-Tits", una serie de objetos matemáticos de los que se sabe muy poco.



El medio 'ABC' de España contó que Cumplido se interesó desde pequeña por las matemáticas. "El 'subidón' y la satisfacción de resolver un problema difícil son sensaciones a las que casi todos los matemáticos nos enganchamos y que hacen que los momentos de frustración valgan la pena", señaló María Cumplido, que fue citada por el medio.



Actualmente, la mujer tiene un contrato con una universidad de Edimburgo (Escocia). Dejó su país natal, porque allí no encontró las mismas oportunidades que en otros lugares de Europa.

De hecho, le dijo a 'ABC', que terminó de hacer su doctorado en Francia debido a que no encontró la financiación suficiente para hacerlo en España.



"Me da mucha pena decirlo, pero la inversión en investigación científica en nuestro país deja mucho que desear", explicó Cumplido. Además, manifestó que las condiciones laborales para las personas que tienen estudios avanzados en España no son las adecuadas.

"En España, ahora mismo solo puedo optar con suerte a contratos de cinco años, o a becas postdoctorales muy prestigiosas pero que en general se pagan muy mal, con las que una familia puede vivir a duras penas. No sé cómo pretenden atraer talento si después de tantos años de esfuerzo, esto es todo lo que te pueden ofrecer", sostuvo.



También les salió al paso a las personas que le preguntan constantemente para qué sirve hacer investigaciones en el campo de las matemáticas. Explicó que las aplicaciones que tienen estos estudios son muy amplias y van desde la ciberseguridad hasta el manejo de la pandemia del nuevo coronavirus.



"Lo cierto es que a una población que no sabe matemáticas es muy fácil engañarla, poniéndole una estadística por delante sin analizar los datos bien", sentenció la mujer.



Actualmente está en Edimburgo esperando cómo se desarrollan dos de las coyunturas más importantes de los últimos tiempos: la pandemia y el Brexit, que podría impactar profundamente la vida de las personas que residen en el Reino Unido, sobre todo la de los extranjeros de otros países de Europa.

